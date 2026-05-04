గుజరాత్ టైటాన్స్ ఆల్రౌండ్ షో- పంజాబ్కు వరుసగా రెండో ఓటమి
Published : May 4, 2026 at 12:07 AM IST
Gujarat Titans vs Punjab Kings IPL 2026 : అహ్మదాబాద్ వేదికగా ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన మ్యాచ్లో గుజరాత్ టైటాన్స్ విజయం సాధించింది. పంజాబ్ కింగ్స్పై 4 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. 164 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 6 వికెట్లు కోల్పోయి 19.5 ఓవర్లలో ఛేదించింది. సాయి సుదర్శన్ (57 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించగా, చివర్లో వాషింగ్టన్ సుందర్ (40 పరుగులు) అదరగొట్టాడు. పంజాబ్ బౌలర్లలో వైశాక్ కుమార్, అర్షదీప్ సింగ్ చెరో 2, మార్కో యాన్సెన్, మార్కస్ స్టాయినిస్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన పంజాబ్ కింగ్స్ 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లకు 163 పరుగులు చేసింది. సూర్యంశ్ షెగ్డే (57 పరుగులు), మార్కస్ స్టాయినిస్ (40) మాత్రమే రాణించారు. గుజరాత్ బౌలర్లలో జేసన్ హోల్డర్ 4 వికెట్లతో రాణించాడు. సిరాజ్, రబాడ చెరో 2, రషీద్ ఖాన్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
కాగా, గుజరాత్కు ఈ సీజన్లో ఇది ఆరో విజయం. 10 మ్యాచ్లు ఆడిన గుజరాత్ నాలుగింట ఓడి, ఆరు మ్యాచ్ల్లో నెగ్గింది. పాయింట్ల పరంగా ఆర్సీబీ, సన్రైజర్స్, రాజస్థాన్తో (12) సమానంగా ఉన్నా రన్రేట్ మైనస్లో ఉండడంతో ఐదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. మరోవైపు, పంజాబ్కు ఈ సీజన్లో ఇది రెండో ఓటమి. ఇప్పటిదాకా 9 మ్యాచ్లు ఆడిన ఆ జట్టు 6 నెగ్గింది. 1 మ్యాచ్ రద్దు అయ్యింది. దీంతో 13 పాయింట్లతో టాప్ ప్లేస్లో ఉంది.