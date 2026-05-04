థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్​లో గుజరాత్ విక్టరీ- పంజాబ్​కు రెండో ఓటమి

Gujarat Titans vs Punjab Kings (Source : AP NEWS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 4, 2026 at 12:07 AM IST

Gujarat Titans vs Punjab Kings IPL 2026 : అహ్మదాబాద్ వేదికగా ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన మ్యాచ్​లో గుజరాత్ టైటాన్స్ విజయం సాధించింది. పంజాబ్ కింగ్స్​పై 4 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. 164 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 6 వికెట్లు కోల్పోయి 19.5 ఓవర్లలో ఛేదించింది. సాయి సుదర్శన్ (57 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించగా, చివర్లో వాషింగ్టన్ సుందర్ (40 పరుగులు) అదరగొట్టాడు. పంజాబ్ బౌలర్లలో వైశాక్ కుమార్, అర్షదీప్ సింగ్ చెరో 2, మార్కో యాన్సెన్, మార్కస్ స్టాయినిస్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన పంజాబ్ కింగ్స్ 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లకు 163 పరుగులు చేసింది. సూర్యంశ్ షెగ్డే (57 పరుగులు), మార్కస్ స్టాయినిస్ (40) మాత్రమే రాణించారు. గుజరాత్ బౌలర్లలో జేసన్ హోల్డర్ 4 వికెట్లతో రాణించాడు. సిరాజ్, రబాడ చెరో 2, రషీద్ ఖాన్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

కాగా, గుజరాత్​కు ఈ సీజన్​లో ఇది ఆరో విజయం. 10 మ్యాచ్​లు ఆడిన గుజరాత్ నాలుగింట ఓడి, ఆరు మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గింది. పాయింట్ల పరంగా ఆర్సీబీ, సన్​రైజర్స్, రాజస్థాన్​తో (12) సమానంగా ఉన్నా రన్​రేట్ మైనస్​లో ఉండడంతో ఐదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. మరోవైపు, పంజాబ్​కు ఈ సీజన్​లో ఇది రెండో ఓటమి. ఇప్పటిదాకా 9 మ్యాచ్​లు ఆడిన ఆ జట్టు 6 నెగ్గింది. 1 మ్యాచ్ రద్దు అయ్యింది. దీంతో 13 పాయింట్లతో టాప్​ ప్లేస్​లో ఉంది.

