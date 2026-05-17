గిల్ ఖాతాలో సూపర్ రికార్డ్- సచిన్, విరాట్ సరసన చోటు- ఎలైట్ లిస్ట్లో GT కెప్టెన్
కేకేఆర్పై గిల్ పోరాటం వృథా- అయినా విరాట్ కోహ్లీ, సచిన్ సరసన చేరిన గుజరాత్ కెప్టెన్!
Published : May 17, 2026 at 10:11 AM IST
Shubman Gill IPL Record : కోల్కతా నైట్రైడర్స్తో మ్యాచ్ ఓడిపోయినా గుజరాత్ టైటాన్స్ కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్, ఓపెనర్ సాయి సుదర్శన్, జాస్ బట్లర్ పోరాటం ఆకట్టుకుంది. 248 పరుగుల భారీ ఛేదనలో ఏ మాత్రం బెదరకుండా తొలి నుంచీ ఆఖరి దాకా గుజరాత్ పోరాడింది. అయితే చివర్లో వికెట్లు పడడంతో 29 పరుగుల తేడాతో ఓటమి మూటగట్టుకుంది. ఈ క్రమంలోనే గుజరాత్ బ్యాటర్లు శుభ్మన్ గిల్, సాయి సుదర్శన్ టీ20ల్లో రికార్డులు సాధించారు. మరి అవేంటంటే?
సచిన్, విరాట్ ఫీట్ను సమం చేసిన గిల్!
భారీ ఛేదనలో ఓపెనర్గా వచ్చిన గిల్ తొలి నుంచీ హిట్టింగ్ ఆడాడు. ఇంకో ఎండ్లో సాయి సుదర్శన్ రిటైర్ హర్ట్గా క్రీజను వీడిన తర్వాత గుజరాత్ 4.1 ఓవర్ల వద్ద తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. నిషాంత్ (1)ను నరైన్ ఔట్ చేశాడు. ఇక బట్లర్తో జతకట్టిన గిల్ రెచ్చిపోయాడు. బౌండరీలు బాదుతూ స్కోర్ బోర్డును నడిపిస్తూ, హాఫ్ సెంచరీ కూడా పూర్తి చేసుకున్నాడు. మ్యాచ్లో మొత్తం 49 బంతుల్లో 85 పరుగులు చేసి రాణించాడు. తాజా ఇన్నింగ్స్తో ప్రస్తుత సీజన్లో గిల్ 500+ పరుగులు పూర్తి చేశాడు.
ఈ సీజన్లో గిల్ ఇప్పటిదాకా 552 రన్స్ చేశాడు. ఈ క్రమంలోనే అతడు అరుదైన ఫీట్ సాధించాడు. అతడు మాజీ క్రికెటర్ సచిన్ తెందుల్కర్, ఆర్సీబీ స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ రికార్డులను సమం చేశాడు. ఐపీఎల్లో ఓ జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరిస్తూ వరుసగా రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సీజన్లలో 500+ పరుగులు బాదిన కెప్టెన్ల లిస్ట్లో చోటు దక్కించుకున్నాడు. గుజరాత్ కెప్టెన్ అయిన గిల్ 2025 సీజన్లో 650 పరుగులు చేశాడు. తాజా సీజన్లోనూ 500 పైచిలుకు పరుగులు చేశాడు.
ఈ లిస్ట్లో డేవిడ్ వార్నర్ టాప్లో ఉన్నాడు. అతడు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ కెప్టెన్గా ఉన్నప్పుడు ఈ ఫీట్ నమోదైంది. ఇక సచిన్, విరాట్ కోహ్లీలు కూడా ఫీట్ నమోదు చేశారు. ముంబయి ఇండియన్స్కు ప్రాతినిధ్యం వహించిన సచిన్ తెందుల్కర్ 2010, 2011లో, ఆర్సీబీకి సారథ్యం వహించిన విరాట్ కోహ్లీ 2015, 2016 సీజన్లలో బాదారు. ఇప్పుడు గిల్ 2025, 2026 లో సాధించాడు.
కెప్టెన్గా వరుస IPL సీజన్లలో 500+ పరుగులు బాదిన ప్లేయర్లు
- 3 - డేవిడ్ వార్నర్ (2015, 2016, 2017)
- 3 - కేఎల్ రాహుల్ (2020, 2021, 2022)
- 2 - సచిన్ తెందుల్కర్ (2010, 2011)
- 2 - విరాట్ కోహ్లీ (2015, 2016)
- 2 - శుభ్మన్ గిల్ (2025, 2026)*