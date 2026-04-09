ఒక్క రన్, ఒకే ఒక్క రన్- దిల్లీపై గుజరాత్ థ్రిల్లర్ విక్టరీ
దిల్లీ క్యాపిటల్స్తో మ్యాచ్- ఉత్కంఠ పోరులో గుజరాత్ టైటాన్స్ ఒక్క పరుగు తేడాతో విజయం
Published : April 9, 2026 at 6:48 AM IST
IPL 2026 DC Vs GT : దిల్లీ క్యాపిటల్స్తో జరిగిన ఉత్కంఠ పోరులో గుజరాత్ టైటాన్స్ ఒక్క పరుగు తేడాతో విజయం సాధించింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన గుజరాత్ 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 210 పరుగులు చేసింది. గుజరాత్ బ్యాటర్లలో టాప్-4లో ముగ్గురు అర్ధ శతకాలు బాదారు. కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ 45 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 5 సిక్స్లతో 70 పరుగులు చేశాడు. జోస్ బట్లర్ 27 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 5 సిక్స్లు బాది 52 రన్స్తో రాణించాడు. వాషింగ్టన్ సుందర్ 32 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 2 సిక్స్లతో హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు.
సాయి సుదర్శన్ 12, గ్లెన్ ఫిలిప్స్ 14 పరుగులు చేశారు. దిల్లీ బౌలర్లలో ముకేశ్ కుమార్ 2, లుంగి ఎంగిడి, కుల్దీప్ యాదవ్ ఒక్కో వికెట్ తీశారు. లక్ష్యఛేదనలో దిల్లీ 8 వికెట్ల నష్టానికి 209 చేసింది. కేఎల్ రాహుల్ 52 బంతుల్లో 11 ఫోర్లు, 4 సిక్స్లు బాది 92 పరుగులతో ఆకట్టుకున్నాడు. నిశాంక 24 బంతుల్లో 41, డేవిడ్ మిల్లర్ 20 బంతుల్లో 41 రన్స్తో మెరుపులు మెరిపించినా దిల్లీకి ఓటమి తప్పలేదు. గుజరాత్ బౌలర్లలో రషీద్ ఖాన్ 3, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ 2, సిరాజ్ ఒక వికెట్ పడగొట్టారు.