అష్లీ గార్డ్​నర్ మెరుపులు- గుజరాత్​ గ్రాండ్ విక్టరీ

మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్​ - యూపీ వారియర్స్​పై గుజరాత్ విజయం

Gujarat Giants Women vs UP Warriorz Women
Gujarat Giants Women vs UP Warriorz Women (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 10, 2026 at 6:24 PM IST

Gujarat Giants Women vs UP Warriorz Women : 2026 మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్​లో గుజరాత్ జెయింట్స్ శుభారంభం చేసింది. ఈ లీగ్​లో భాగంగా శనివారం నవీ ముంబయి వేదికగా యూపీ వారియర్స్ జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్​లో గుజరాత్ 10 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. 208 భారీ ఛేదనలో యూపీ ఓవర్లన్నీ ఆడి 8 వికెట్లకు 197 పరుగులకే పరిమితమైంది. లిచీఫీల్డ్ (78 పరుగులు) పోరాడింది. చివర్లో ఆశ శోభన (27 పరుగులు) మెరుపులు మెరిపించిన ఫలితం లేదు. గుజరాత్ బౌలర్లలో రేణుకా సింగ్ ఠాకూర్, సోఫీ డివైన్, వేర్​హమ్ తలో 2, గార్డ్​నర్, గైక్వాడ్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన గుజరాత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 207 భారీ స్కోర్ చేసింది. కెప్టెన్ అష్లీ గార్డ్​నర్ (65 పరుగులు, 41 బంతుల్లో) మెరుపులు మెరిపించింది. అనుష్క శర్మ (44 పరుగులు), సోఫీ డివైన్ (38 పరుగులు), జార్జియా వేర్​హామ్ (27 పరుగులు) రాణించారు. యూపీ బౌలర్లలో సోఫీ ఎకిల్​స్టోన్ 2, డియేంట్ర డాటిన్, శిఖ పాండే తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

డబ్ల్యూపీఎల్‌లో ఒక మ్యాచ్ మొత్తంలో నమోదైన అత్యధిక స్కోర్లు

  • 438 - ఆర్సీబీ vs యుపీ వారియర్స్ - లఖ్​నవూ - 2025
  • 404 - గుజరాత్ vs యూపీ వారియర్స్ - నవీ ముంబయి- 2026*
  • 403 - గుజరాత్ vs ఆర్సీబీ - వడోదర- 2025
  • 391 - గుజరాత్ vs ఆర్సీబీ - బ్రబౌర్న్- 2023
  • 387 - ముంబయి vs ఆర్సీబీ- బ్రబౌర్న్- 2025

GUJARAT GIANTS WOMEN VS UP WARRIORZ
WPL 2026

