అష్లీ గార్డ్నర్ మెరుపులు- గుజరాత్ గ్రాండ్ విక్టరీ
మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ - యూపీ వారియర్స్పై గుజరాత్ విజయం
Published : January 10, 2026 at 6:24 PM IST
Gujarat Giants Women vs UP Warriorz Women : 2026 మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్లో గుజరాత్ జెయింట్స్ శుభారంభం చేసింది. ఈ లీగ్లో భాగంగా శనివారం నవీ ముంబయి వేదికగా యూపీ వారియర్స్ జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్లో గుజరాత్ 10 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. 208 భారీ ఛేదనలో యూపీ ఓవర్లన్నీ ఆడి 8 వికెట్లకు 197 పరుగులకే పరిమితమైంది. లిచీఫీల్డ్ (78 పరుగులు) పోరాడింది. చివర్లో ఆశ శోభన (27 పరుగులు) మెరుపులు మెరిపించిన ఫలితం లేదు. గుజరాత్ బౌలర్లలో రేణుకా సింగ్ ఠాకూర్, సోఫీ డివైన్, వేర్హమ్ తలో 2, గార్డ్నర్, గైక్వాడ్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన గుజరాత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 207 భారీ స్కోర్ చేసింది. కెప్టెన్ అష్లీ గార్డ్నర్ (65 పరుగులు, 41 బంతుల్లో) మెరుపులు మెరిపించింది. అనుష్క శర్మ (44 పరుగులు), సోఫీ డివైన్ (38 పరుగులు), జార్జియా వేర్హామ్ (27 పరుగులు) రాణించారు. యూపీ బౌలర్లలో సోఫీ ఎకిల్స్టోన్ 2, డియేంట్ర డాటిన్, శిఖ పాండే తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
డబ్ల్యూపీఎల్లో ఒక మ్యాచ్ మొత్తంలో నమోదైన అత్యధిక స్కోర్లు
- 438 - ఆర్సీబీ vs యుపీ వారియర్స్ - లఖ్నవూ - 2025
- 404 - గుజరాత్ vs యూపీ వారియర్స్ - నవీ ముంబయి- 2026*
- 403 - గుజరాత్ vs ఆర్సీబీ - వడోదర- 2025
- 391 - గుజరాత్ vs ఆర్సీబీ - బ్రబౌర్న్- 2023
- 387 - ముంబయి vs ఆర్సీబీ- బ్రబౌర్న్- 2025