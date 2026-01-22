ETV Bharat / sports

అదరగొట్టిన బౌలర్లు- యూపీపై గుజరాత్‌ ఘన విజయం

అదరగొట్టిన బౌలర్లు -గుజరాత్‌ ఘన విజయం

UPW vs GG WPL 2026 :
UPW vs GG WPL 2026 : (WPL)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 22, 2026 at 11:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

UPW vs GG WPL 2026 : మహిళల ప్రిమియర్‌ లీగ్‌ (డబ్ల్యూపీఎల్‌)లో భాగంగా యూపీ వారియర్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో గుజరాత్ జెయింట్స్‌ ఘన విజయం సాధించింది. 154 పరుగుల లక్ష్యంతో ఛేదనకు దిగిన యూపీ 17.3 ఓవర్లలో 108 పరుగులకు ఆలౌట్‌ అయింది. లిచ్‌ఫీల్డ్‌ 32, ట్రయాన్‌ 30* రన్స్‌ చేశారు. గుజరాత్‌ బౌలర్లలో రాజేశ్వరీ గైక్వాడ్‌ 3 వికెట్లు.. రేణుకా సింగ్‌, సోఫీ డివైన్‌ చెరో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. కష్వీ గౌతమ్‌, ఆష్లీ గార్డ్‌నర్‌ చెరో వికెట్‌ తీశారు.

TAGGED:

UPW VS GG WPL 2026
UPW VS GG WPL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.