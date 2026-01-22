అదరగొట్టిన బౌలర్లు- యూపీపై గుజరాత్ ఘన విజయం
UPW vs GG WPL 2026
January 22, 2026
UPW vs GG WPL 2026 : మహిళల ప్రిమియర్ లీగ్ (డబ్ల్యూపీఎల్)లో భాగంగా యూపీ వారియర్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో గుజరాత్ జెయింట్స్ ఘన విజయం సాధించింది. 154 పరుగుల లక్ష్యంతో ఛేదనకు దిగిన యూపీ 17.3 ఓవర్లలో 108 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. లిచ్ఫీల్డ్ 32, ట్రయాన్ 30* రన్స్ చేశారు. గుజరాత్ బౌలర్లలో రాజేశ్వరీ గైక్వాడ్ 3 వికెట్లు.. రేణుకా సింగ్, సోఫీ డివైన్ చెరో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు. కష్వీ గౌతమ్, ఆష్లీ గార్డ్నర్ చెరో వికెట్ తీశారు.