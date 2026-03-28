'గిన్నిస్' పేజ్​లో విరాట్ రికార్డ్స్- IPL ప్రారంభానికి ముందే 'కింగ్' సూపర్ ఫీట్

ఐపీఎల్​ 2026- 18ఏళ్ల లీగ్​లో విరాట్ కోహ్లీ రికార్డులు అనేకం- కొన్నింటిని గుర్తించిన గిన్నిస్ !

Virat Records
Virat Records (Source : Associated Press (File))
Published : March 28, 2026 at 4:05 PM IST

Guinness Records On Virat Kohli : రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీకి అరుదైన గౌరవం దక్కింది. ఐపీఎల్​ చరిత్రలో అతడు నెలకొల్పిన రికార్డులు, ఘనతలను ప్రపంచ ప్రఖ్యాత గిన్నిస్ రికార్డ్స్​ (Guinness World Records) గుర్తించింది. అయితే ఐపీఎల్​ 18ఏళ్ల చరిత్రలో విరాట్ తన పేరిట ఎన్నో అరుదైన రికార్డులను లిఖించుకున్నాడు. అందులో కొన్నింటిని, 2026 ఐపీఎల్ ప్రారంభానికి ముందు గిన్నిస్ తమ అధికారిక ఎక్స్​లో పోస్టు చేసింది. మరి ఆ రికార్డులు ఏంటంటే?

పరుగుల రారాజు
18ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న ఐపీఎల్​లో విరాట్ కోహ్లీ అత్యధిక పరుగులు బాదిన బ్యాటర్​గా అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. 2008 నుంచి 2​025 దాకా 267 మ్యాచ్​లు ఆడిన విరాట్ 8661 రన్స్ చేశాడు. ఈ లిస్ట్​లో రెండో స్థానంలో ముంబయి ఇండియన్స్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ 7046 పరుగులతో ఉన్నాడు.

సింగిల్ ఎడిషన్​లో టాపర్
ఐపీఎల్​లో సింగిల్ ఎడిషన్​లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన రికార్డు సైతం విరాట్ పేరిటే ఉంది. 2016 సీజన్​లో అతడు 973 రన్స్ చేశాడు. ఒక సింగిల్ ఎడిషన్​లో అత్యధిక పరుగులు బాదిన బ్యాటర్ విరాటే. ఈ రికార్డును కూడా గిన్నిస్ మెన్షన్ చేసింది.

అత్యధిక సెంచరీలు
ఈ క్యాష్ రిచ్ లీగ్​లో ఇప్పటిదాకా విరాట్ కోహ్లీ ఎనిమిది (8) శతకాలు నమోదు చేశాడు. అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన లిస్ట్​లో అతడే టాప్​లో ఉన్నాడు. ఇందులో ఒక్క 2016లోనే నాలుగు సెంచరీలు సాధించడం విశేషం. ఇక విరాట్ తర్వాతి స్థానాల్లో జాస్ బట్లర్ (7), క్రిస్ గేల్ (6), కేఎల్ రాహుల్ (5) వరుసగా ఉన్నారు.

అత్యధిక అర్ధ శతకాలు
ఐపీఎల్​లో అత్యధిక అర్ధ శతకాల రికార్డు కూడా విరాట్ పేరిట ఉంది. 18 సీజన్లలో విరాట్ కోహ్లీ 63సార్లు హాఫ్ సెంచరీ నమోదు చేశాడు. ఈ లిస్ట్​లో డేవిడ్ వార్నర్ (62) రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు.

అత్యధిక క్యాచ్​లు
బ్యాటింగ్​లోనే కాదు విరాట్ ఫీల్డింగ్​లోనూ అదుర్స్ అనిపిస్తాడు. మైదానంలో చురుగ్గా కదులుతూ బంతిని ఒడిసిపట్టుకుంటాడు. ఇక తన వద్దకు ఏదైనా క్యాచ్ వస్తే దాదాపుగా దాన్ని పట్టేస్తాడు. అలా ఇప్పటిదాకా 117 క్యాచ్​లు పట్టాడు. ఐపీఎల్​లో ఓ ఫీల్డర్ పట్టిన అత్యధిక క్యాచ్​లు ఇవే. ఈ లిస్ట్​లోనూ విరాట్​దే అగ్రస్థానం.

ఈ ఐదే కాకుండా అతడు ఐపీఎల్​లో నెలకొల్పిన రికార్డులు అనేకం ఉన్నాయి. అయితే గిన్నిస్ మాత్రం ఈ ఐదింటిని హైలైట్ చేస్తూ పోస్టు చేసింది. దీనికి లక్షల్లో లైకులు వచ్చాయి. అటు ఆర్సీబీ, విరాట్ ఫ్యాన్స్ కూడా ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.

ఈ పోస్టును చూశార విరాట్ ఫ్యాన్స్ ఫన్నీగా రియాక్ట్ అవుతున్నారు. గిన్నిస్ ఇంకా చాలా రికార్డులను గుర్తించాలని కామెంట్లలో తెలుపుతున్నారు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఇప్పటిదాకా ఒకే ఫ్రాంచైజీకి ఆడిన రికార్డు కూడా విరాట్​దే అని, అతిపిన్న వయసులోనే ఐపీఎల్​ జట్టును నడిపించిన కెప్టెన్​ అని గుర్తుచేస్తున్నారు. కాగా, 19 సీజన్లుగా విరాట్ ఆర్సీబీకే ఆడుతున్నాడు. 2008 నుంచి 2026 దాకా ఒకే సీజన్​ను ఆడిన ఒకే ఒక్క క్రికెటర్​గా విరాట్ కొనసాగుతున్నాడు.

VIRAT KOHLI GUINNESS RECORDS
GUINNESS RECORDS ON VIRAT KOHLI
IPL 2026

