'గిన్నిస్' పేజ్లో విరాట్ రికార్డ్స్- IPL ప్రారంభానికి ముందే 'కింగ్' సూపర్ ఫీట్
ఐపీఎల్ 2026- 18ఏళ్ల లీగ్లో విరాట్ కోహ్లీ రికార్డులు అనేకం- కొన్నింటిని గుర్తించిన గిన్నిస్ !
Published : March 28, 2026 at 4:05 PM IST
Guinness Records On Virat Kohli : రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీకి అరుదైన గౌరవం దక్కింది. ఐపీఎల్ చరిత్రలో అతడు నెలకొల్పిన రికార్డులు, ఘనతలను ప్రపంచ ప్రఖ్యాత గిన్నిస్ రికార్డ్స్ (Guinness World Records) గుర్తించింది. అయితే ఐపీఎల్ 18ఏళ్ల చరిత్రలో విరాట్ తన పేరిట ఎన్నో అరుదైన రికార్డులను లిఖించుకున్నాడు. అందులో కొన్నింటిని, 2026 ఐపీఎల్ ప్రారంభానికి ముందు గిన్నిస్ తమ అధికారిక ఎక్స్లో పోస్టు చేసింది. మరి ఆ రికార్డులు ఏంటంటే?
పరుగుల రారాజు
18ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న ఐపీఎల్లో విరాట్ కోహ్లీ అత్యధిక పరుగులు బాదిన బ్యాటర్గా అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. 2008 నుంచి 2025 దాకా 267 మ్యాచ్లు ఆడిన విరాట్ 8661 రన్స్ చేశాడు. ఈ లిస్ట్లో రెండో స్థానంలో ముంబయి ఇండియన్స్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ 7046 పరుగులతో ఉన్నాడు.
సింగిల్ ఎడిషన్లో టాపర్
ఐపీఎల్లో సింగిల్ ఎడిషన్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన రికార్డు సైతం విరాట్ పేరిటే ఉంది. 2016 సీజన్లో అతడు 973 రన్స్ చేశాడు. ఒక సింగిల్ ఎడిషన్లో అత్యధిక పరుగులు బాదిన బ్యాటర్ విరాటే. ఈ రికార్డును కూడా గిన్నిస్ మెన్షన్ చేసింది.
అత్యధిక సెంచరీలు
ఈ క్యాష్ రిచ్ లీగ్లో ఇప్పటిదాకా విరాట్ కోహ్లీ ఎనిమిది (8) శతకాలు నమోదు చేశాడు. అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన లిస్ట్లో అతడే టాప్లో ఉన్నాడు. ఇందులో ఒక్క 2016లోనే నాలుగు సెంచరీలు సాధించడం విశేషం. ఇక విరాట్ తర్వాతి స్థానాల్లో జాస్ బట్లర్ (7), క్రిస్ గేల్ (6), కేఎల్ రాహుల్ (5) వరుసగా ఉన్నారు.
అత్యధిక అర్ధ శతకాలు
ఐపీఎల్లో అత్యధిక అర్ధ శతకాల రికార్డు కూడా విరాట్ పేరిట ఉంది. 18 సీజన్లలో విరాట్ కోహ్లీ 63సార్లు హాఫ్ సెంచరీ నమోదు చేశాడు. ఈ లిస్ట్లో డేవిడ్ వార్నర్ (62) రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు.
అత్యధిక క్యాచ్లు
బ్యాటింగ్లోనే కాదు విరాట్ ఫీల్డింగ్లోనూ అదుర్స్ అనిపిస్తాడు. మైదానంలో చురుగ్గా కదులుతూ బంతిని ఒడిసిపట్టుకుంటాడు. ఇక తన వద్దకు ఏదైనా క్యాచ్ వస్తే దాదాపుగా దాన్ని పట్టేస్తాడు. అలా ఇప్పటిదాకా 117 క్యాచ్లు పట్టాడు. ఐపీఎల్లో ఓ ఫీల్డర్ పట్టిన అత్యధిక క్యాచ్లు ఇవే. ఈ లిస్ట్లోనూ విరాట్దే అగ్రస్థానం.
Virat Kohli heads into the 2026 @IPL as the tournament's all-time leader for:— Guinness World Records (@GWR) March 26, 2026
- Most runs (8,661)
- Most runs in a season (973 in 2016)
- Most hundreds (eight)
- Most fifties (63)
- Most catches by an outfield player (117) pic.twitter.com/m8qg1feEO1
ఈ ఐదే కాకుండా అతడు ఐపీఎల్లో నెలకొల్పిన రికార్డులు అనేకం ఉన్నాయి. అయితే గిన్నిస్ మాత్రం ఈ ఐదింటిని హైలైట్ చేస్తూ పోస్టు చేసింది. దీనికి లక్షల్లో లైకులు వచ్చాయి. అటు ఆర్సీబీ, విరాట్ ఫ్యాన్స్ కూడా ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.
ఇవి యాడ్ చేయండి!
ఈ పోస్టును చూశార విరాట్ ఫ్యాన్స్ ఫన్నీగా రియాక్ట్ అవుతున్నారు. గిన్నిస్ ఇంకా చాలా రికార్డులను గుర్తించాలని కామెంట్లలో తెలుపుతున్నారు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఇప్పటిదాకా ఒకే ఫ్రాంచైజీకి ఆడిన రికార్డు కూడా విరాట్దే అని, అతిపిన్న వయసులోనే ఐపీఎల్ జట్టును నడిపించిన కెప్టెన్ అని గుర్తుచేస్తున్నారు. కాగా, 19 సీజన్లుగా విరాట్ ఆర్సీబీకే ఆడుతున్నాడు. 2008 నుంచి 2026 దాకా ఒకే సీజన్ను ఆడిన ఒకే ఒక్క క్రికెటర్గా విరాట్ కొనసాగుతున్నాడు.