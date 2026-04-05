ఉత్కంఠ పోరులో రాజస్థాన్దే విజయం- 6 పరుగుల తేడాతో గుజరాత్ ఓటమి
ఐపీఎల్ 2026లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ వరుసగా రెండో విజయం- గుజరాత్ టైటాన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో విక్టరీ
Published : April 5, 2026 at 7:37 AM IST
IPL 2026 RR VS GT : ఐపీఎల్ 2026లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ వరుసగా రెండో విజయం సాధించింది. శనివారం గుజరాత్ టైటాన్స్తో జరిగిన ఉత్కంఠ భరిత మ్యాచ్లో ఆరు పరుగుల తేడాతో గెలిచింది. రాజస్థాన్ నిర్దేశించిన 211 లక్ష్యఛేదనలో గుజరాత్ 20 ఓవర్లకు 8 వికెట్లు కోల్పోయి 204 పరుగులే చేసింది. సాయి సుదర్శన్ (77 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. చివర్లో రషీద్ ఖాన్ (24), రబాడ (23) పోరాడినప్పటికీ ఫలితం దక్కలేదు. రాజస్థాన్ బౌలర్లలో రవి బిష్ణోయ్ 4 వికెట్లు దక్కించుకోగా, రియాన్ పరాగ్, నండ్రె బర్గర్, తుషార్ దేష్పాండే చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
ఆఖర్లో ఉత్కంఠ
16 ఓవర్లకు గుజరాత్ స్కోర్ 171-7. అప్పటికి విజయానికి 24 బంతుల్లో 40 పరుగులు కావాలి. అయితే ఈ దశలో క్రీజులో ఉన్న రషీద్ ఖాన్, రబాడ రాజస్థాన్ను టెన్షన్ పెట్టారు. స్టైక్ రొటేట్ చేస్తూ, వీలు చిక్కినప్పుడల్లా బౌండరీలు బాదుతూ జట్టును విజయం దిశగా నడిపించారు. బిష్ణోయ్ వేసిన 17వ ఓవర్లో రెండు ఫోర్లు సహా 10 పరుగులు రాబట్టారు. తర్వాత సందీప్ శర్మ వేసిన 18వ ఓవర్లో రషీద్ ఓ ఫోర్ బాదగా, రబాడ సిక్స్ కొట్టాడు దీంతో 15 పరుగులు వచ్చాయి.
అప్పుడు సమీకరణం 12 బంతుల్లో 15 రన్స్ కావాలి. దీంతో గుజరాత్ విజయం దాదాపు ఖరారు అనుకున్నారంతా. కానీ 19వ ఓవర్లో జోఫ్రా ఆర్చర్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేశాడు. ఇందులో నాలుగే పరుగులు ఇచ్చాడు. ఇక లాస్ట్ ఓవర్లో 11 పరుగులు కావాల్సి దశలో కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ దేశ్పాండేకు బంతినిచ్చాడు. అతడు నమ్మకం నిలబెట్టుకున్నాడు. తొలి బంతి వైడ్ కాగా, తర్వాత మూడు బంతుల్లో వరుసగా 3 సింగిల్స్ వచ్చాయి. రెండు బంతుల్లో ఏడు పరుగులు కావాల్సిన దశలో రషీద్ ఔటయ్యాడు. ఆఖరి బాల్ కూడాడాట్ కావడంతో రాజస్థాన్ 6 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది.
జైస్వాల్- జురెల్ అదరహో
అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్ చేసిన రాజస్థాన్ 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 210 రన్స్ చేసింది. ఓపెనర్ యశస్వీ జైస్వాల్ (55 పరుగులు), ధ్రువ్ జురెల్ (75 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో ఆకట్టుకున్నారు. మరో ఓపెరన్ వైభవ్ సూర్యవంశీ (31 పరుగులు, 18 బంతుల్లో), షిమ్రోన్ హెట్మయర్ (18 పరుగులు, 8 బంతుల్లో) మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడారు. గుజరాత్ బౌలర్లలో కగిసొ రబాడ 2, మహ్మద్ సిరాజ్, అశోక్ శర్మ, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, రీషీద్ ఖాన్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
ఐపీఎల్లో 7వ లేదా అంతకంటే కింది స్థానంలో బౌలింగ్ చేసి 4 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వికెట్లు సాధించిన బౌలర్లు
- 5/18 - వానిందు హసరంగ (RCB) vs సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, ముంబయి, 2022
- 4/6 - రోహిత్ శర్మ (దక్కన్ ఛార్జర్స్) vs ముంబయి ఇండియన్స్, సెంచూరియన్, 2009
- 4/29 - పాల్ వాల్తాటీ (పంజాబ్ కింగ్స్) vs దక్కన్ ఛార్జర్స్, హైదరాబాద్, 2011
- 4/29 - యువరాజ్ సింగ్ (పుణె వారియర్స్ ఇండియా) vs దక్కన్ ఛార్జర్స్, ముంబయి, 2011
- 4/37 - యష్ ఠాకూర్ (లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్) vs పంజాబ్ కింగ్స్, మొహాలి, 2023
- 4/41 - రవి బిష్ణోయ్ (రాజస్థాన్ రాయల్స్) vs గుజరాత్ టైటాన్స్, అహ్మదాబాద్, 2026
రషీద్ ఖాన్- రబాడా
గుజరాత్ టెయిలెండర్లు రషీద్ ఖాన్- రబాడా అరుదైన ఘనత సాధించారు. ఈ ఇద్దరు 8వ వికెట్కు 30 బంతుల్లోనే 43 పరుగులు జోడించారు. ఈ జోడీ గుజరాత్ విజయంపై ఆశలు రేకెత్తించింది. ఈ క్రమంలోనే ఇది ఐపీఎల్లో గుజరాత్కు 8 లేదా అంతకంటే తక్కువ బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో రెండో అత్యధిక పార్ట్నర్షిప్గా నిలిచింది. ఇక రషీద్- అల్జారీ జోసెఫ్ గతంలో 8వ వికెట్కు 88 పరుగులు జోడించారు. ఇది టాప్లో ఉంది. 2023లో ముంబయిపై ఈ ఫీట్ నమోదైంది.