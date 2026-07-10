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ఇర్లింగ్ సక్సెస్​ను సెలబ్రేట్ చేస్తున్న గూగుల్- 'Erling Haaland' అని సెర్చ్​ చేస్తే మీకో సర్​ప్రైజ్!

FIFA ప్రపంచ కప్ అద్భుతంగా రాణిస్తున్న నార్వే స్టార్ ఇర్లింగ్ హాలాండ్- అతడి గౌరవార్థం ప్రత్యేక యానిమేషన్‌ను విడుదల చేసిన గూగుల్

Erling Haaland
Erling Haaland (Source : Associated Press)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 10, 2026 at 4:18 PM IST

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Erling Haaland : 2026 ఫిఫా వరల్డ్​కప్​​లో కొత్త ఆటగాడు ప్రపంచానికి వెలుగులోకి వచ్చాడు. అతడు మరెవరో కాదు నార్వేకు చెందిన ఇర్లింగ్ హోలాండ్. ఆరున్నర ఫీట్ల ఎత్తు, భారీ శరీరం, పొడవైన జట్టుతో మైదానంలో చిరుతలా కదులుతున్న హాలాండ్ ఫిఫాలో హాట్​టాపిక్​గా మారాడు. 25ఏళ్ల హాలాండ్ కెరీర్​లో ఆడుతున్న తొలి ఫిఫాలోనే అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో అదరగొడుతున్నాడు. దీంతో అతడి పేరు ప్రస్తుతం మార్మోగిపోతోంది. ఈ క్రమంలో ప్రముఖ సెర్చ్​ బార్ గూగుల్ హాలాండ్​కు గౌరవార్థం ఒక ప్రత్యేక యానిమేషన్‌ను విడుదల చేసింది. దీనికి ఓ పోస్టుతో హాలాండే అందరికీ తెలిసేలా చేయడం విశేషం!

ఫిఫాలో అదరగొడుతున్న హాలాండ్
ప్రస్తుతం FIFA ప్రపంచ కప్​లో హాలాండ్​ అద్భుతంగా రాణిస్తున్నాడు. ఇప్పటివరకు ఆడిన 5 మ్యాచ్‌ల్లో 7 గోల్స్ సాధించాడు. తన ప్రదర్శనతో నార్వేను తొలిసారి ఫిఫా క్వార్టర్స్​ పైనల్స్​కు నార్వే అర్హత సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. అయితే ఈ టోర్నీలో హాలాండ్ సాధిస్తున్న ఘనతలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, గూగుల్ స్పెషల్ యానిమేషన్ రూపొందించింది. ఈ ఫీచర్ గురించి హాలాండే స్వయంగా సోషల్ మీడియాలో తెలియజేశాడు. 'ఈ రోజు ఒక పని చేయండి, నా పేరును గూగుల్‌లో వెతకండి' అని ఎక్స్​లో ఓ పోస్టు చేశాడు.

సర్​ప్రైజ్
దీంతో నెటిజన్లు గూగుల్‌లో 'ఇర్లింగ్ హాలాండ్' అని టైప్ చేసినప్పుడు, సాధారణంగా సెర్చ్ రిజల్ట్స్​తో పాటు స్క్రీన్ కిందివైపున నార్వే సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించిన ఏడు యానిమేషన్ క్యారెక్టర్లు పడవ నడుపుతూ కనిపిస్తాయి. దీంతోపాటు డ్రమ్ వాయిస్తున్నట్లుగా ఒక శబ్దం కూడా వినిపిస్తుంది. స్క్రీన్​పై కర్సర్‌ను కదిలిస్తే, ఈ శబ్దాం వినిపిస్తుంది. ఈ సర్​ప్రైజ్​ను చూసి నార్వే ఫ్యాన్స్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు.

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