ఇర్లింగ్ సక్సెస్ను సెలబ్రేట్ చేస్తున్న గూగుల్- 'Erling Haaland' అని సెర్చ్ చేస్తే మీకో సర్ప్రైజ్!
FIFA ప్రపంచ కప్ అద్భుతంగా రాణిస్తున్న నార్వే స్టార్ ఇర్లింగ్ హాలాండ్- అతడి గౌరవార్థం ప్రత్యేక యానిమేషన్ను విడుదల చేసిన గూగుల్
Published : July 10, 2026 at 4:18 PM IST
Erling Haaland : 2026 ఫిఫా వరల్డ్కప్లో కొత్త ఆటగాడు ప్రపంచానికి వెలుగులోకి వచ్చాడు. అతడు మరెవరో కాదు నార్వేకు చెందిన ఇర్లింగ్ హోలాండ్. ఆరున్నర ఫీట్ల ఎత్తు, భారీ శరీరం, పొడవైన జట్టుతో మైదానంలో చిరుతలా కదులుతున్న హాలాండ్ ఫిఫాలో హాట్టాపిక్గా మారాడు. 25ఏళ్ల హాలాండ్ కెరీర్లో ఆడుతున్న తొలి ఫిఫాలోనే అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో అదరగొడుతున్నాడు. దీంతో అతడి పేరు ప్రస్తుతం మార్మోగిపోతోంది. ఈ క్రమంలో ప్రముఖ సెర్చ్ బార్ గూగుల్ హాలాండ్కు గౌరవార్థం ఒక ప్రత్యేక యానిమేషన్ను విడుదల చేసింది. దీనికి ఓ పోస్టుతో హాలాండే అందరికీ తెలిసేలా చేయడం విశేషం!
ఫిఫాలో అదరగొడుతున్న హాలాండ్
ప్రస్తుతం FIFA ప్రపంచ కప్లో హాలాండ్ అద్భుతంగా రాణిస్తున్నాడు. ఇప్పటివరకు ఆడిన 5 మ్యాచ్ల్లో 7 గోల్స్ సాధించాడు. తన ప్రదర్శనతో నార్వేను తొలిసారి ఫిఫా క్వార్టర్స్ పైనల్స్కు నార్వే అర్హత సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. అయితే ఈ టోర్నీలో హాలాండ్ సాధిస్తున్న ఘనతలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, గూగుల్ స్పెషల్ యానిమేషన్ రూపొందించింది. ఈ ఫీచర్ గురించి హాలాండే స్వయంగా సోషల్ మీడియాలో తెలియజేశాడు. 'ఈ రోజు ఒక పని చేయండి, నా పేరును గూగుల్లో వెతకండి' అని ఎక్స్లో ఓ పోస్టు చేశాడు.
సర్ప్రైజ్
దీంతో నెటిజన్లు గూగుల్లో 'ఇర్లింగ్ హాలాండ్' అని టైప్ చేసినప్పుడు, సాధారణంగా సెర్చ్ రిజల్ట్స్తో పాటు స్క్రీన్ కిందివైపున నార్వే సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించిన ఏడు యానిమేషన్ క్యారెక్టర్లు పడవ నడుపుతూ కనిపిస్తాయి. దీంతోపాటు డ్రమ్ వాయిస్తున్నట్లుగా ఒక శబ్దం కూడా వినిపిస్తుంది. స్క్రీన్పై కర్సర్ను కదిలిస్తే, ఈ శబ్దాం వినిపిస్తుంది. ఈ సర్ప్రైజ్ను చూసి నార్వే ఫ్యాన్స్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు.
One thing to do today… search my name on Google 😉— Erling Haaland (@Erling) July 9, 2026