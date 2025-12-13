మెస్సి మేనియా- అతడ్ని చూసేందుకు కొత్త కపుల్ హనీమూన్ క్యాన్సిల్
మెస్సి కోసం కొత్త జంట కీలక నిర్ణయం- హనీమూన్ వాయిదా వేసుకున్న జంట
Published : December 13, 2025 at 2:23 PM IST
Couple Cancel Honeymoon For Messi : ప్రపంచ ఫుట్బాల్ చరిత్రలోనే బెస్ట్ ప్లేయర్లలో అర్జెంటీనాకు చెందిన లియోనెల్ మెస్సి ఒకడు. ఆయనకు వరల్డ్ వైడ్గా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. మెస్సి ఆడే మ్యాచ్ను చూడాలని, లేదంటే కనీసం ఆయన్ను చూడాలని కోట్లాది మంది సాకర్ ప్రియులు కోరుకుంటారు. అయితే గోట్ టూర్ ఆఫ్ ఇండియా-2025 పేరిట మెస్సీ భారత్లో పర్యటిస్తున్నారు. దీంతో మెస్సిని చూసేందుకు ఇటీవలే వివాహమైన ఓ జంట తమ హనీమూన్ను క్యాన్సిల్ చేసుకుంది. అంతలా భారత్లోనూ మెస్సి ఫీవర్ నడుస్తోంది.
మెస్సి కోసం హనీమూన్ క్యాన్సిల్
మెస్సి తన నాలుగు నగరాల గోట్ ఇండియా టూర్లో భాగంగా కోల్కతాకు శనివారం చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో మెస్సినే ఆరాధ్యదైవంగా భావించే కొత్తగా పెళ్లైన ఓ కపుల్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏకంగా తమ హనీమూన్నే రద్దు చేసుకుంది. ఈ జంటకు కేవలం వారం రోజుల క్రితం అంటే డిసెంబర్ 5న వివాహం జరిగింది. మొదట వారు హనీమూన్కు వెళ్లాలని ప్లాన్ చేసుకున్నారు. కానీ మెస్సి ఈవెంట్ గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని రద్దు చేసుకున్నారు. ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
"గత శుక్రవారం (డిసెంబరు 5న) మా పెళ్లి జరిగింది. కానీ కోల్కతాకు మెస్సి వస్తున్నందున మేము మా హనీమూన్ ప్లాన్ను రద్దు చేసుకున్నాం. మేము మెస్సిని చూడాలనుకుంటున్నాం. అదే మాకు ముఖ్యం. 2010 నుంచి ఫుట్బాల్ దిగ్గజం మెస్సి ఆటను చూస్తున్నాం" అని కొత్తగా పెళ్లైన యువతి తెలిపింది. ఆమె భర్త సైతం ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశాడు.
#WATCH | West Bengal | A fan of star footballer Lionel Messi says, " ... last friday we got married, and we cancelled our honeymoon plan because messi is coming as this is important... we have been following him since 2010..." pic.twitter.com/9UKx0K9dGy— ANI (@ANI) December 13, 2025
14 ఏళ్ల తర్వాత భారత్కు మెస్సీ
అర్జెంటీనా ఫుట్బాల్ దిగ్గజం మెస్సి 'గోట్ టూర్ ఆఫ్ ఇండియా-2025' మొదలైంది. శనివారం తెల్లవారుజామున మెస్సి తో పాటు అతడి ఇంటర్ మియామీ జట్టు సహచరులు రోడ్రిగో డిపాల్, లూయిస్ సువారెజ్ కోల్కతాకు విచ్చేశారు. 14 ఏళ్ల తర్వాత భారత్కు వచ్చిన మెస్సిని చూడటానికి సుభాశ్ చంద్రబోస్ విమానాశ్రయానికి అభిమానులు భారీ సంఖ్యలో వెళ్లారు. అర్జెంటీనా జెండాలను చేతబూని 'మెస్సి, మెస్సి' అని నినాదాలు చేశారు. ఫుట్బాల్ దిగ్గజానికి గ్రాండ్ వెల్కమ్ చెప్పారు.
విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన మెస్సీ
అలాగే శనివారం ఉదయం లేక్ టౌన్లో ఏర్పాటు చేసిన తన 70 అడుగుల విగ్రహాన్ని మెస్సి వర్చువల్గా ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ షారుక్ ఖాన్ పాల్గొన్నారు. భద్రతా కారణాల రిత్యా మెస్సి ఈ కార్యక్రమంలో నేరుగా అక్కడికి వెళ్లకపోవడం గమనార్హం. అనంతరం కోల్కతాలోని సాల్ట్ లేక్ స్టేడియంలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో మెస్సి పాల్గొన్నారు.
#WATCH | West Bengal | On the visit of star footballer Lionel Messi, a fan says, " ... we recently got married, but on messi's visit, we cancelled our honeymoon plan because first we wanted to see messi... we are very excited to see him, and we have been following him for 10-12… pic.twitter.com/QIqLTbYOvh— ANI (@ANI) December 13, 2025
హైదరాబాద్కు మెస్సి
శనివారం కోల్కతాలో ఈవెంట్లు ముగియగానే మెస్సి హైదరాబాద్ బయలుదేరుతారు. ఫలక్నుమా ప్యాలెస్లో జరిగే ఓ ఈవెంట్కు హాజరవుతారు. ఆ తర్వాత గోట్ కప్ పేరుతో ఉప్పల్ స్టేడియంలో నిర్వహించే ఎగ్జిబిషన్ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్లో ఆడనున్నారు. ఈ మ్యాచ్లో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మెస్సితో కలిసి ఆడనున్నారు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఈ మ్యాచ్కు హాజరుకానున్నారు.
మెస్సీ ఆదివారం ముంబయిలో పర్యటిస్తారు. అక్కడ పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. క్రికెట్ క్లబ్ ఆఫ్ ఇండియాలో క్రికెట్ స్టార్లతో పికిల్ బాల్ ఆడనున్నారు. ఆ తర్వాత వాంఖడే స్టేడియంలో జరిగే ఈవెంట్కు హాజరుకానున్నారు. తన పర్యటన ఆఖరి అంచెలో (సోమవారం) మెస్సీ దిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో జరిగే ఈవెంట్లో పాల్గొంటారు. ఆ తర్వాత భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కలవడంతో మెస్సీ గోట్ పర్యటన ముగుస్తుంది.
