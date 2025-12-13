మెస్సి మేనియా- అతడ్ని చూసేందుకు కొత్త కపుల్ హనీమూన్ క్యాన్సిల్

Telangana Panchayat Elections Results2025

Messi
Messi (Source : ANI 'x', AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 13, 2025 at 2:23 PM IST

Choose ETV Bharat

Couple Cancel Honeymoon For Messi : ప్రపంచ ఫుట్​బాల్​ చరిత్రలోనే బెస్ట్ ప్లేయర్లలో అర్జెంటీనాకు చెందిన లియోనెల్‌ మెస్సి ఒకడు. ఆయనకు వరల్డ్ వైడ్​గా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. మెస్సి ఆడే మ్యాచ్​ను చూడాలని, లేదంటే కనీసం ఆయన్ను చూడాలని కోట్లాది మంది సాకర్ ప్రియులు కోరుకుంటారు. అయితే గోట్‌ టూర్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా-2025 పేరిట మెస్సీ భారత్​లో పర్యటిస్తున్నారు. దీంతో మెస్సిని చూసేందుకు ఇటీవలే వివాహమైన ఓ జంట తమ హనీమూన్​ను క్యాన్సిల్ చేసుకుంది. అంతలా భారత్​లోనూ మెస్సి ఫీవర్ నడుస్తోంది.

మెస్సి కోసం హనీమూన్ క్యాన్సిల్
మెస్సి తన నాలుగు నగరాల గోట్ ఇండియా టూర్​లో భాగంగా కోల్​కతాకు శనివారం చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో మెస్సినే ఆరాధ్యదైవంగా భావించే కొత్తగా పెళ్లైన ఓ కపుల్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏకంగా తమ హనీమూన్​నే రద్దు చేసుకుంది. ఈ జంటకు కేవలం వారం రోజుల క్రితం అంటే డిసెంబర్ 5న వివాహం జరిగింది. మొదట వారు హనీమూన్​కు వెళ్లాలని ప్లాన్ చేసుకున్నారు. కానీ మెస్సి ఈవెంట్ గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని రద్దు చేసుకున్నారు. ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

"గత శుక్రవారం (డిసెంబరు 5న) మా పెళ్లి జరిగింది. కానీ కోల్​కతాకు మెస్సి వస్తున్నందున మేము మా హనీమూన్ ప్లాన్​ను రద్దు చేసుకున్నాం. మేము మెస్సిని చూడాలనుకుంటున్నాం. అదే మాకు ముఖ్యం. 2010 నుంచి ఫుట్​బాల్​ దిగ్గజం మెస్సి ఆటను చూస్తున్నాం" అని కొత్తగా పెళ్లైన యువతి తెలిపింది. ఆమె భర్త సైతం ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశాడు.

"మాకు ఇటీవలే పెళ్లయింది. కానీ మెస్సి పర్యటన సందర్భంగా మేము మా హనీమూన్ ప్లాన్​ను క్యాన్సిల్ చేశాం. ఎందుకంటే ముందుగా మేము అతడిని చూడాలనుకుంటున్నాం. అందుకు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నాం. గత 10-12 ఏళ్లుగా మెస్సి ఆటను చూస్తున్నాం" అని నూతన వరుడు చెప్పాడు.

14 ఏళ్ల తర్వాత భారత్​కు మెస్సీ
అర్జెంటీనా ఫుట్​బాల్​ దిగ్గజం మెస్సి 'గోట్‌ టూర్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా-2025' మొదలైంది. శనివారం తెల్లవారుజామున మెస్సి తో పాటు అతడి ఇంటర్‌ మియామీ జట్టు సహచరులు రోడ్రిగో డిపాల్, లూయిస్‌ సువారెజ్‌ కోల్​కతాకు విచ్చేశారు. 14 ఏళ్ల తర్వాత భారత్​కు వచ్చిన మెస్సిని చూడటానికి సుభాశ్ చంద్రబోస్​ విమానాశ్రయానికి అభిమానులు భారీ సంఖ్యలో వెళ్లారు. అర్జెంటీనా జెండాలను చేతబూని 'మెస్సి, మెస్సి' అని నినాదాలు చేశారు. ఫుట్​బాల్​ దిగ్గజానికి గ్రాండ్ వెల్​కమ్​ చెప్పారు.

విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన మెస్సీ
అలాగే శనివారం ఉదయం లేక్‌ టౌన్​లో ఏర్పాటు చేసిన తన 70 అడుగుల విగ్రహాన్ని మెస్సి వర్చువల్​గా ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ షారుక్ ఖాన్ పాల్గొన్నారు. భద్రతా కారణాల రిత్యా మెస్సి ఈ కార్యక్రమంలో నేరుగా అక్కడికి వెళ్లకపోవడం గమనార్హం. అనంతరం కోల్​కతాలోని సాల్ట్ లేక్ స్టేడియంలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో మెస్సి పాల్గొన్నారు.

హైదరాబాద్​కు మెస్సి
శనివారం కోల్‌కతాలో ఈవెంట్లు ముగియగానే మెస్సి హైదరాబాద్‌ బయలుదేరుతారు. ఫలక్‌నుమా ప్యాలెస్​లో జరిగే ఓ ఈవెంట్​కు హాజరవుతారు. ఆ తర్వాత గోట్‌ కప్‌ పేరుతో ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో నిర్వహించే ఎగ్జిబిషన్‌ ఫుట్​బాల్​ మ్యాచ్​లో ఆడనున్నారు. ఈ మ్యాచ్​లో తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి మెస్సితో కలిసి ఆడనున్నారు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఈ మ్యాచ్​కు హాజరుకానున్నారు.

మెస్సీ ఆదివారం ముంబయిలో పర్యటిస్తారు. అక్కడ పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. క్రికెట్‌ క్లబ్‌ ఆఫ్‌ ఇండియాలో క్రికెట్‌ స్టార్లతో పికిల్‌ బాల్‌ ఆడనున్నారు. ఆ తర్వాత వాంఖడే స్టేడియంలో జరిగే ఈవెంట్​కు హాజరుకానున్నారు. తన పర్యటన ఆఖరి అంచెలో (సోమవారం) మెస్సీ దిల్లీలోని అరుణ్‌ జైట్లీ స్టేడియంలో జరిగే ఈవెంట్లో పాల్గొంటారు. ఆ తర్వాత భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని కలవడంతో మెస్సీ గోట్‌ పర్యటన ముగుస్తుంది.


