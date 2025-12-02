ETV Bharat / sports

మ్యాక్స్​వెల్ సంచలన నిర్ణయం- 2026 IPLకు దూరం- స్టేట్​మెంట్ రిలీజ్

ఐపీఎల్ మినీ వేలం 2026 : పేరు నమోదు చేసుకున్న 1355 మంది క్రికెటర్లు

IPL 2026 Auction
IPL 2026 Auction (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 2, 2025 at 10:49 AM IST

3 Min Read
IPL 2026 Auction : 2026 ఐపీఎల్ రోజుకో కొత్త ప్రచారంతో వార్తల్లో నిలుస్తోంది. ఇప్పటికే స్టార్ ప్లేయర్ ఫాఫ్ డూప్లెసిస్ వచ్చే సీజన్​కు దూరం కానున్నట్లు ప్రకటించగా, ఆల్​రౌండర్ అండ్రూ రస్సెల్ ఐపీఎల్​కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేశాడు. తాజాగా మరో స్టార్ ఆటగాడు గ్లెన్ మ్యాక్స్​వెల్ కూడా ఇదే నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఈసారి జరగనున్న మినీ వేలంలో తన పేరును నమోదు చేసుకోలేదని సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించాడు.

'అనేక సీజన్ల తర్వాత ఐపీఎల్​ వేలంలో ఈసారి నా పేరును నమోదు చేసుకోకూడదని నిర్ణయించుకున్నాను. ఇది నా విషయంలో పెద్ద నిర్ణయమే. నాకు ఆటగాడిగా ఎంతో ఇచ్చిన ఈ లీగ్​కు ఎప్పటికీ కృతజ్ఞతుడను. ఓ ఆటగాడిగానే కాదు, ఓ వ్యక్తిగానూ నన్ను నేను మార్చుకునేందుకు ఐపీఎల్ ఎంతగానో ఉపయోగపడింది. వరల్డ్​లోనే టాప్ క్లాస్ ఆడగాళ్లతో ఆడే ఛాన్స్ ఇచ్చింది'

'అద్భుతమైన ఫ్రాంచైజీలకు ప్రాతినిధ్యం వహించడం, అభిమానుల ముంది ఆడడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నా. ఐపీఎల్ తాలూకు జ్ఞాపకాలు, ఇండియా ఇచ్చిన ఎనర్జీ నాతో ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి. ఇన్నేళ్లు నాకు మద్దతుగా నిలిచిన వాళ్లందరికీ థాంక్స్. త్వరలోనే మళ్లీ కలుస్తామని అనుకుంటున్నా' అని ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో స్టేట్​మెంట్ రిలీజ్ చేశాడు.

మినీ వేలం లిస్ట్
ఈనెల 16న అబుదాబీ వేదికగా ఐపీఎల్ 2026 సీజన్​కు వేలం జరగనుంది. ప్రస్తతం క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ దృష్టంతా ఈ మినీ వేలంపైనే నెలకొంది. అయితే ఇందులో పాల్గొనాలనుకునే ప్లేయర్లు తమతమ పేర్లను రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు. క్రికెటర్లు మినీ వేలంలో తమ పేరును నమోదు చేసే ప్రక్రియ నవంబర్ 30న పూర్తయింది. దీంతో ఫైనల్ లిస్ట్​ను ఐపీఎల్ నిర్వాహకులు ఫ్రాంచైజీలకు అందించింది. ఈ లెక్కల ప్రకారం, 2026 ఐపీఎల్ మినీ వేలానికి మొత్తం 1,355 మంది క్రికెటర్లు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు.

అందుకేనా?
వచ్చే ఏడాది టీ20 వరల్డ్​కప్​ ఉండడంతో మ్యాక్సీ తన ఫోకస్ మొత్తం ఆ టోర్నీపైనే పెట్టాలని డిసైడ్ అయ్యాడు. అందుకే వన్డే ఫార్మాట్​కు సైతం ఇప్పటికే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించేశాడు. టీ20 ప్రపంచకప్​పై దృష్టి పెట్టేందుకే వన్డే ఫార్మాట్​కు గుడ్ బై చెబుతున్నట్లు గతంలోనే మ్యాక్సీ పేర్కొన్నాడు. అయితే 2026 ఐపీఎల్ కంటే ముందే వరల్డ్​కప్ ఉండనుంది. అందుకే ఈ టోర్నీకి ఈసారి బ్రేక్ ఇచ్చాడేమో అని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు.

ఐపీఎల్ కెరీర్
కాగా, 2012లో మ్యాక్స్​వెల్ ఐపీఎల్​లో అరంగేట్రం చేశాడు. ఈ 14ఏళ్ల కెరీర్​లో అతడు ముంబయి ఇండియన్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, దిల్లీ క్యాపిటల్స్, పంజాబ్ కింగ్స్ ఫ్రాంచైజీల తరఫున ఆడాడు. మొత్తం 141 మ్యాచ్​ల్లో 2819 పరుగులు చేశాడు. బౌలింగ్​లో 41 వికెట్లు పడగొట్టాడు. గతసీజన్​లో అతడు పంజాబ్​కు ఆడాడు. అయితే రీసెంట్​గా పంజాబ్ అతడిని రిలీజ్ చేసింది.

1335 ప్లేయర్లు, మరి ఎన్ని స్లాట్లు!
ఈ మినీ వేలంలో ఖాళీగా ఉన్న స్లాట్‌లు 77 మాత్రమే. ఇందులో ఫారిన్ ప్లేయర్ల స్లాట్లు కేవలం 31. అయితే డిసెంబర్ 05 నాటికి ఈ లిస్ట్​ను ఫ్రాంచైజీలు షార్ట్​ లిస్ట్ చేయనున్నాయి. దీంతో వేలంలో అందుబాటులో ఉండే ప్లేయర్ల సంఖ్య మారొచ్చు! అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న లిస్ట్​లో మాత్రం 45 మంది క్రికెటర్లు గరిష్టంగా తమ బేస్ ప్రైజ్​ను రూ. 2 కోట్లుగా నిర్ణయించారు. ఇందులో భారత క్రికెటర్ల ఇద్దరే ఉండడం గమనార్హం.

రూ. 2 కోట్ల బేస్ ప్రైస్ కేటగిరీలో 45 మంది క్రికెటర్లు
వెంకటేష్ అయ్యర్, ముజీబ్ అర్ రెహమాన్, రవి బిష్ణోయ్, నవీనుల్ హక్, సీన్ అబాట్, ఆస్టన్ ఏగర్, కూపర్ కొనోలి, జాక్ ఫ్రేజర్- మెక్‌గుర్క్, కామెరాన్ గ్రీన్, జోష్ ఇంగ్లిష్, స్టీవ్ స్మిత్, ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్, గస్ అట్కిన్సన్, టామ్ బాంటన్, టామ్ కరన్, లియామ్ డాసన్, బెన్ డకెట్, డాన్ లారెన్స్, లియామ్ లివింగ్‌స్టోన్, టైమల్ మిల్స్, జామీ స్మిత్, ఫిల్ అలెన్, మిచెల్ బ్రేస్‌వెల్, డేవన్ కాన్వే, జాకబ్ డఫీ, మాట్ హెన్రీ, లుంగి ఎంగ్డి, కైల్ జామిసన్, ఆడమ్ మిల్నే, డారిల్ మిచెల్, విలియం ఓరూర్కే, రచిన్ రవీంద్ర, గెరాల్డ్ కాట్జీ, డేవిడ్ మిల్లర్, అన్రిచ్ నోకియా, రిలే రౌసో, తబ్రిజ్ షంసి, డేవిడ్ వీస్, వానిందు హసరంగా, మతిషా పతిరానా, మహేష్ తిక్సానా, జాసన్ హోల్డర్, షాయ్ హోప్, అకిల్ హొస్సేన్, అల్జారి జోసెఫ్

