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గ్లాస్గోలో ఘనంగా ముగిసిన కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌​- 2030లో మన అహ్మదాబాద్​లోనే- భారత్‌కు జెండా, బ్యాటన్‌ అందజేత

ముగిసిన 2026 కామన్వెల్త్ గేమ్స్- 39 పతకాలతో పతకాల పట్టికలో నాలుగో స్థానంలో నిలిచిన భారత్- 2030లో అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా శతాబ్ది కామన్వెల్త్‌ క్రీడలు

Commonwealth Games India
Neeraj Chopra, PT Usha and Gujarat deputy chief minister Harsh Sanghavi (ASsociated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 3, 2026 at 7:54 AM IST

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Commonwealth Games India : 11 రోజుల పాటు ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌–2026కు స్కాట్లాండ్‌లోని గ్లాస్గో వేదికగా ఘనంగా ముగింపు పలికారు. ముగింపు వేడుకల్లో భాగంగా కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌ జెండా, సంప్రదాయ బ్యాటన్‌ను భారత్‌కు అధికారికంగా అందజేశారు. దీంతో 2030లో జరగనున్న శతాబ్ది కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌కు భారత్‌ అధికారిక ఆతిథ్య దేశంగా బాధ్యతలు స్వీకరించింది.

అహ్మదాబాద్‌లో శతాబ్ది క్రీడలు
2030 కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌కు అహ్మదాబాద్‌ ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. 2010లో దిల్లీలో కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌కు విజయవంతంగా ఆతిథ్యం ఇచ్చిన భారత్‌, రెండోసారి ఈ బహుళ క్రీడల మహోత్సవాన్ని నిర్వహించనున్న దేశంగా నిలిచింది. ఆస్ట్రేలియా తర్వాత కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌కు రెండుసార్లు ఆతిథ్యం ఇస్తున్న రెండో దేశంగా భారత్‌ చరిత్ర సృష్టించనుంది. అధికారిక బాధ్యతల బదిలీ కార్యక్రమంలో ఒలింపిక్‌ స్వర్ణ పతక విజేత నీరజ్‌ చోప్రా, భారత ఒలింపిక్‌ సంఘం (ఐఓఏ) అధ్యక్షురాలు పీటీ ఉష, గుజరాత్‌ ఉప ముఖ్యమంత్రి హర్ష్‌ సంఘవీ భారత తరఫున కామన్వెల్త్‌ జెండా, బ్యాటన్‌ను స్వీకరించారు. ఈ కార్యక్రమం ముగింపు వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

స్కాట్లాండ్‌ నుంచి భారత్‌కు సాంస్కృతిక వారసత్వ బదిలీ
ముగింపు వేడుకలు స్కాట్లాండ్‌ సాంస్కృతిక సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే ప్రదర్శనలతో ప్రారంభమయ్యాయి. అనంతరం భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, కళారూపాలను ప్రతిబింబించే అద్భుత ప్రదర్శనలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. భారత్‌, స్కాట్లాండ్‌కు చెందిన సంగీత విద్వాంసులు, నృత్య కళాకారులు కలిసి ప్రదర్శించిన ప్రత్యేక 'జుగల్‌బందీ' కార్యక్రమం వేడుకలకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. గ్లాస్గో నుంచి అహ్మదాబాద్‌కు బాధ్యతల బదిలీకి ప్రతీకగా ఈ ప్రదర్శనను రూపొందించారు.

పతకాల పట్టికలో నాలుగో స్థానంలో భారత్‌
ఇక క్రీడల పరంగా కూడా భారత్‌ విజయవంతమైన ప్రదర్శన చేసింది. మొత్తం 39 పతకాలు సాధించి పతకాల పట్టికలో నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. భారత ఖాతాలో 13 స్వర్ణాలు, 17 రజతాలు, 9 కాంస్య పతకాలు చేరాయి. 2022 బర్మింగ్‌హామ్​లో భారత్‌ 61 పతకాలు సాధించినప్పటికీ, ఈసారి గ్లాస్గోలో రెజ్లింగ్, హాకీ, బ్యాడ్మింటన్‌ లాంటి క్రీడలను కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌ కార్యక్రమం నుంచి తొలగించారు. దీంతో మొత్తం పతకాల సంఖ్య తగ్గింది. బర్మింగ్‌హామ్‌లో భారత్‌ సాధించిన 61 పతకాలలో 30 పతకాలు ఈసారి నిర్వహించని క్రీడల నుంచే వచ్చినవే.

తక్కువ మంది అథ్లెట్లతోనూ మెరుగైన ప్రదర్శన
ఈసారి భారత్‌ నుంచి కేవలం 122 మంది అథ్లెట్లు మాత్రమే బరిలోకి దిగారు. 2022లో ఈ సంఖ్య 210గా ఉండేది. అయినప్పటికీ పతకాల పట్టికలో స్థానం మారలేదు. భారత్ నాలుగో స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవడంతో పాటు, 38 మంది అథ్లెట్లు పతకాలతో స్వదేశానికి తిరిగి రావడం విశేషం. లాంగ్ డిస్టెన్స్ రన్నర్​ అథ్లెట్‌ గుల్వీర్‌ సింగ్‌ రెండు పతకాలు గెలిచి ఈ కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌లో అత్యధిక పతకాలు సాధించిన భారత క్రీడాకారుడిగా నిలిచాడు. భారత్‌ గెలిచిన 13 స్వర్ణాల్లో బాక్సింగ్‌ నుంచే 7 పతకాలు ఉన్నాయి. ఫైనల్స్​కు పది మంది బాక్సర్లు ఫైనల్స్​కు వెళ్లినా, స్మిన్‌ లాంబోరియా, ప్రీతి పవార్, సాక్షి చౌదరి, ప్రియ ఘంఘాస్, అరుంధతి చౌదరి, అంకుశ్‌ పంఘాల్, సచిన్‌ సివాచ్‌ స్వర్ణం సాధించారు. లవ్లీనా, జాదుమణి సింగ్, నరేందర్‌ బెర్వాల్‌ రజతాలు గెలిచారు. జావెలిన్​లో నీరజ్ రజతం, యశ్వీర్‌ సింగ్‌ కాంస్యం గెలిచారు. వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌లో మీరాబాయి చాను బంగారంతో మెరిశారు. అథ్లెటిక్స్‌లో షర్మిల దన్‌ఖడ్‌ దిలీప్‌ గవిత్, సోమన్‌ రాణా, జూడోలో అస్మిత డే, హర్ష్‌ సింగ్‌ పసిడితో మెరిశారు.

ఇప్పుడు అహ్మదాబాద్‌పైనే దృష్టి
గ్లాస్గోలో బాధ్యతల బదిలీ కార్యక్రమం పూర్తికావడంతో ఇప్పుడు ప్రపంచ క్రీడాభిమానుల దృష్టి 2030 కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌పై పడింది. శతాబ్ది సంచికకు ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్న అహ్మదాబాద్‌ ప్రపంచ స్థాయి క్రీడా వేదికగా నిలిచేందుకు ఇప్పటికే సన్నాహాలు ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. 2010 దిల్లీ గేమ్స్‌ తర్వాత మరోసారి భారత్‌ కామన్వెల్త్‌ క్రీడలను నిర్వహించనున్న నేపథ్యంలో దేశ క్రీడా రంగంలో కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలికినట్లైంది.

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