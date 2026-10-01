'గిల్' ఎవర్గ్రీన్ ప్రపంచ రికార్డు: వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో ఫాస్టెస్ట్ డబుల్ సెంచరీలు ఇవే
వెస్టిండీస్పై కేవలం 117 బంతుల్లోనే ద్విశతకం సాధించి గిల్ సరికొత్త చరిత్ర- మాక్స్వెల్, ఇషాన్ కిషన్, సెహ్వాగ్ రికార్డులు బ్రేక్- అజేయంగా 223 పరుగులు చేసిన కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్
Published : October 1, 2026 at 7:27 AM IST
Shubman Gill Fastest Double Century : అంతర్జాతీయ వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో భారత జట్టు కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ అద్భుతం చేశాడు. గువాహటి వేదికగా వెస్టిండీస్తో జరిగిన రెండో వన్డేలో గిల్ విధ్వంసకర డబుల్ సెంచరీతో చెలరేగిపోయాడు. పరుగుల వరద పారించిన ఈ మ్యాచ్లో గిల్ కేవలం 117 బంతుల్లోనే ద్విశతకాన్ని పూర్తి చేసి, వన్డే చరిత్రలోనే అత్యంత వేగవంతమైన డబుల్ సెంచరీ సాధించిన బ్యాటర్గా ప్రపంచ రికార్డును తన పేరున నమోదు చేసుకున్నాడు. ఈ ఒక్క ఇన్నింగ్స్తో శుభ్మన్ గిల్ ఒకేసారి పలు ప్రపంచ రికార్డులను బద్దలు కొట్టారు. ఫాస్టెస్ట్ 200తో గిల్ బ్రేక్ చేసిన రికార్డులు ఇవే.
- డిసెంబర్ 10, 2022న బంగ్లాదేశ్పై ఇషాన్ కిషన్ 126 బంతుల్లో 200 పరుగులు చేశాడు. ఆ రికార్డును గిల్ (117 బంతులు) అధిగమించారు.
- 2023 వన్డే ప్రపంచకప్లో ఆస్ట్రేలియా ఆటగాడు గ్లెన్ మాక్స్వెల్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్పై సాధించిన 201 పరుగుల రికార్డును గిల్ వెనక్కి నెట్టారు. వన్డే రన్ ఛేజింగ్లో ఇదే అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు.
- భారత్ తరఫున వన్డేల్లో కెప్టెన్గా అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు సాధించిన వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ (2011లో ఇండోర్లో వెస్టిండీస్పై చేసిన 219 పరుగులు) రికార్డును గిల్ అధిగమించి చరిత్ర సృష్టించారు.
- శ్రీలంక ఓపెనర్ పతుమ్ నిస్సంక 2024 ఫిబ్రవరిలో పల్లెకెలె వేదికగా అఫ్ఘనిస్థాన్లో జరిగిన వన్డే మ్యాచ్లో చారిత్రక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఈ మ్యాచ్లో నిస్సంక కేవలం 136 బంతుల్లోనే డబుల్ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. వన్డేల్లో అత్యంత వేగంగా డబుల్ సెంచరీలు సాధించిన జాబితాలో ఈయన ప్రస్తుతం నాలుగో స్థానంలో ఉన్నారు.
- వెస్టిండీస్ వీరుడు క్రిస్ గేల్ 2015 వన్డే ప్రపంచకప్లో అద్భుతమైన రికార్డు సృష్టించాడు. ఆస్ట్రేలియాలోని కాన్బెర్రా వేదికగా ఫిబ్రవరి 24, 2015న జింబాబ్వేతో జరిగిన ప్రపంచకప్ మ్యాచ్లో గేల్ సునామీ సృష్టించాడు. కేవలం 138 బంతుల్లోనే డబుల్ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. వన్డే ప్రపంచకప్ చరిత్రలో డబుల్ సెంచరీ సాధించిన తొలి బ్యాటర్గానూ ఆయన ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించారు.
మొత్తం వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో ఇది 13వ డబుల్ సెంచరీ కాగా, భారత్ తరఫున రోహిత్ శర్మ తర్వాత అత్యధిక ద్విశతకాలు సాధించిన రెండో బ్యాటర్గా గిల్ అరుదైన ఘనత సాధించారు. ఈ మ్యాచ్లో అజేయంగా నిలిచిన గిల్, మొత్తం 133 బంతుల్లో 26 ఫోర్లు, 8 భారీ సిక్సర్ల సాయంతో 223 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచారు.
పరుగుల ప్రవాహం
తొలుత టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన వెస్టిండీస్ జట్టు భారత బౌలర్లపై విరుచుకుపడింది. విండీస్ బ్యాటర్లు జాన్ క్యాంప్బెల్ (101), షాయ్ హోప్ (104), అమీర్ జాంగూ (114) అద్భుతమైన శతకాలతో చెలరేగడంతో ఆ జట్టు నిర్ణీత ఓవర్లలో 405 పరుగుల భారీ స్కోరును నమోదు చేసింది. భారీ లక్ష్య ఛేదనలో భారత్కు ఓపెనర్లు రోహిత్ శర్మ, శుభ్మన్ గిల్ అద్భుతమైన ఆరంభాన్ని అందించారు. తొలి ఓవర్ల నుంచి విండీస్ బౌలర్లను ఉతికి ఆరేశారు. రోహిత్ శర్మ (101 పరుగులు)తో కలిసి గిల్ తొలి వికెట్కు ఏకంగా 251 పరుగులు జోడించి విజయానికి బలమైన బాట వేశారు. రోహిత్ అవుటైన తర్వాత క్రీజులోకి వచ్చిన విరాట్ కోహ్లీ (29), రుతురాజ్ గైక్వాడ్లతో కలిసి గిల్ ఇన్నింగ్స్ను ముందుకు నడిపించారు.
మొదట నిలకడగా ఆడిన గిల్, హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత తన గేర్ మార్చారు. బౌండరీల వర్షం కురిపిస్తూ మైదానంలోని నలుమూలలకూ షాట్లు బాదారు. కేవలం 62 బంతుల్లోనే శతకం పూర్తి చేసుకున్న ఆయన, ఆ తర్వాత మరింత వేగంగా పరుగులు సాధించారు. కేవలం 89 బంతుల్లో 150 పరుగుల మార్క్ను తాకి, భారత్ తరఫున అత్యంత వేగంగా 150 పరుగులు సాధించిన బ్యాటర్గా నిలిచారు. ఆ తర్వాత ప్రతీ బౌలర్ను లక్ష్యంగా చేసుకుంటూ స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు.
శుభ్మన్ గిల్ డబుల్ సెంచరీ- వెస్టిండీస్పై భారత్ ఘన విజయం
సెంచరీలతో అదరగొట్టిన రోహిత్, గిల్- భారత ఓపెనర్ల రికార్డు భాగస్వామ్యం- హిట్మ్యాన్@ 12000 రన్స్