వైభవ్ ఇన్నింగ్స్ వృథా- సెంచరీ చేసిన గిల్- ఫైనల్​కు మరోసారి గుజరాత్​ టైటాన్స్​

ఐపీఎల్‌ 19 సీజన్‌లో ఫైనల్‌కు చేరుకున్న గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ - ఈ నెల 31న అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా ఆర్సీబీ, గుజరాత్‌ మధ్య ఫైనల్‌ పోరు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 30, 2026 at 6:51 AM IST

IPL Final 2026 GT : ఐపీఎల్‌-19 సీజన్‌లో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌ ఫైనల్‌కు చేరుకుంది. క్వాలిఫయర్‌-2లో రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌పై ఆ జట్టు 7 వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. ఈ ఓటమితో రాజస్థాన్‌ ఇంటి బాట పట్టింది. ఈ నెల 31న అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా ఆర్సీబీ, గుజరాత్‌ మధ్య ఫైనల్‌ పోరు జరగనుంది. ఐపీఎల్‌ ఫైనల్‌ చేరడం గుజరాత్‌కు ఇది మూడోసారి.

