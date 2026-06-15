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బ్రెజిల్ రికార్డును బద్దలుకొట్టిన జర్మనీ- ఫిఫా వరల్డ్​కప్​లో నయా హిస్టరీ!

ఫిఫా వరల్డ్​కప్ 2026 : కురసావ్​పై భారీ విజయం- బ్రెజిల్ రికార్డ్​ను బ్రేక్ చేసిన జర్మనీ

FIFA World Cup
FIFA World Cup (Source : AP News)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 15, 2026 at 3:43 PM IST

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Germany Breaks Brazil Record : 2026 ఫిఫా వరల్డ్​కప్​లో మరో రికార్డ్ నమోదైంది. టోర్నీలో అత్యుత్తమ జట్లలో ఒకటైన జర్మనీ, ఐదుసార్లు ఛాంపియన్​గా నిలిచిన బ్రెజిల్ రికార్డ్​ను బద్దలు కొట్టింది. తాజాగా కురసావ్​పై జరిగిన మ్యాచ్​లోనే జర్మనీ ఆ అద్భుతమైన ఘనత సాధించింది. దీంతో ఫిఫాలో ప్రస్తుతం ఆ జట్టు అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఇంతకీ రికార్డు ఏంటంటే?

టెక్సాస్ వేదికగా తాజాగా పసికూన కురసావ్​తో జర్మనీ తలపడింది. ఈ మ్యాచ్​లో ఆ జట్టుపై జర్మనీ 7- 1 భారీ తేడాతో విజయం సాధించి ఫిఫా 2026లో శుభారంభం చేసింది. అయితే ఈ మ్యాచ్​లో ఒకటి కాదు రెండు కాదుు జర్మనీ ఏకంగా ఏడు గోల్స్ చేయడం విశేషం. ఈ క్రమంలోనే పిఫా వరల్డ్​కప్ చరిత్రలో అత్యధిక గోల్స్ చేసిన జట్టుగా జర్మనీ రికార్డు కొట్టింది. ఇదివరకు ఈ రికార్డు బ్రెజిల్​ పేరిట ఉంది. ఆ జట్టు ఇప్పటిదాకా 238 గోల్స్ చేసింది. ఈ మ్యాచ్​కు ముందు జర్మనీ ఖాతాలో 232 గోల్స్ ఉండేవి. అయితే కురసావ్​పై ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిన జర్మనీ రికార్డు స్థాయిలో ఏడుసార్లు బంతిని గోల్​లోకి పంపింది. దీంతో 239 గోల్స్​లో ఫిఫా హిస్టరీలో అత్యధిక గోల్స్ చేసిన జట్టుగా కొనసాగుతోంది.

దేనికదేసాటి!
ఫిఫా వరల్డ్​కప్​ చరిత్రలో బ్రెజిల్, జర్మనీ దేనికి అదే సాటి! ఈ టోర్నీలో ఇవి అత్యుత్తమ జట్లు. బ్రెజిల్ రికార్డు స్థాయిలో ఇప్పటిదాకా ఐదుసార్లు ఛాంపియన్ (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)గా నిలిచింది. మరోవైపు జర్మనీ సైతం అంతే బలమైన జట్టు. ఆ టీమ్ ఇప్పటిదా నాలుగుసార్లు (1954, 1974, 1990, 2014) టైటిల్ దక్కించుకుంది.

మళ్లీ మారే ఛాన్స్!
ప్రస్తుతం బ్రెజిల్- జర్మనీ మధ్య గోల్స్ తేడా కేవలం ఒకే ఒక్కటి. పైగా ఈ టోర్నీలో బ్రెజిల్ ఇంకా రెండు మ్యాచ్​లు ఆడాల్సి ఉంది. దీంతో రాబోయే మ్యాచ్​ల్లో ఎన్ని గోల్స్ చేస్తుంది? మళ్లీ తమ పాప్ పొజిషన్​ను తిరిగి దక్కించుకుంటుందా? అనేది ఆసక్తికరం. మరోవైపు, జర్మనీ కూడా ఇంకా రెండు గేమ్​లు ఆడనుంది. ఇప్పటికే టాప్ ప్లేస్ దక్కింది. ఆ పొజిషన్​ను నిలబెట్టుకోవాలని జర్మనీ కూడా నిలడగా రాణిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు.

ఫిఫా వరల్డ్​కప్​లో అత్యధిక గోల్స్ కొట్టిన జట్లు

  • జర్మనీ - 239 గోల్స్
  • బ్రెజిల్ - 238 గోల్స్
  • అర్జెంటీనా - 152 గోల్స్
  • ఫ్రాన్స్ - 136 గోల్స్
  • ఇటలీ - 128 గోల్స్

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కురసావోపై జర్మనీ విక్టరీ!
కాగా, ఈ మ్యాచ్​లో కురసావోపై జర్మనీ 7-1 తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. దీంతో ఏడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ గోల్స్​ను నాలుగుసార్లు నమోదు చేసి ఏకైక దేశంగా జర్మనీ నిలిచింది. చివరిసారిగా ఆ జట్టు 2014 ఎడిషన్‌లో బ్రెజిల్‌పై ఈ ఘనత సాధించింది. ఇక ఖతార్ 2022లో గ్రూప్ దశను దాటడంలో జర్మనీ విఫలమైంది. ఈసారి టైటిల్​ సాధించడమే లక్ష్యంగా ఈ టోర్నమెంట్‌లోనే అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన కోచ్ జూలియన్ నాగెల్స్‌మాన్ నేతృత్వంలో ఈ జట్టు మరింత ప్రమాదకరంగా కనిపిస్తోంది. మరి ఏం జరుగుతుందో చూడాలి! జర్మనీ చివరిసారిగా 2014లో ప్రపంచ కప్ గెలిచింది.

మరోవైపు, గ్రూప్ ఎఫ్​లో ఇవాళ స్వీడన్- ట్యూనిసియా జట్లు తలపడ్డాయి. ఇందులో స్వీడన్ భారీ తేడాతో విజయం సాధించింది. 5-1తేడాతో ట్యూనిసియాను చిత్తుగా ఓడించింది. యాసిన్ అబ్బాస్ అయారీ రెండు గోల్స్​తో సత్తా చాటాడు.

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