బ్రెజిల్ రికార్డును బద్దలుకొట్టిన జర్మనీ- ఫిఫా వరల్డ్కప్లో నయా హిస్టరీ!
ఫిఫా వరల్డ్కప్ 2026 : కురసావ్పై భారీ విజయం- బ్రెజిల్ రికార్డ్ను బ్రేక్ చేసిన జర్మనీ
Published : June 15, 2026 at 3:43 PM IST
Germany Breaks Brazil Record : 2026 ఫిఫా వరల్డ్కప్లో మరో రికార్డ్ నమోదైంది. టోర్నీలో అత్యుత్తమ జట్లలో ఒకటైన జర్మనీ, ఐదుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచిన బ్రెజిల్ రికార్డ్ను బద్దలు కొట్టింది. తాజాగా కురసావ్పై జరిగిన మ్యాచ్లోనే జర్మనీ ఆ అద్భుతమైన ఘనత సాధించింది. దీంతో ఫిఫాలో ప్రస్తుతం ఆ జట్టు అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. ఇంతకీ రికార్డు ఏంటంటే?
టెక్సాస్ వేదికగా తాజాగా పసికూన కురసావ్తో జర్మనీ తలపడింది. ఈ మ్యాచ్లో ఆ జట్టుపై జర్మనీ 7- 1 భారీ తేడాతో విజయం సాధించి ఫిఫా 2026లో శుభారంభం చేసింది. అయితే ఈ మ్యాచ్లో ఒకటి కాదు రెండు కాదుు జర్మనీ ఏకంగా ఏడు గోల్స్ చేయడం విశేషం. ఈ క్రమంలోనే పిఫా వరల్డ్కప్ చరిత్రలో అత్యధిక గోల్స్ చేసిన జట్టుగా జర్మనీ రికార్డు కొట్టింది. ఇదివరకు ఈ రికార్డు బ్రెజిల్ పేరిట ఉంది. ఆ జట్టు ఇప్పటిదాకా 238 గోల్స్ చేసింది. ఈ మ్యాచ్కు ముందు జర్మనీ ఖాతాలో 232 గోల్స్ ఉండేవి. అయితే కురసావ్పై ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిన జర్మనీ రికార్డు స్థాయిలో ఏడుసార్లు బంతిని గోల్లోకి పంపింది. దీంతో 239 గోల్స్లో ఫిఫా హిస్టరీలో అత్యధిక గోల్స్ చేసిన జట్టుగా కొనసాగుతోంది.
A new record for Germany 🙌🇩🇪— FIFA (@FIFAcom) June 14, 2026
Their 7-1 win over Curaçao in Houston has set a new benchmark for total @FIFAWorldCup goals. pic.twitter.com/lGJz0rxPHU
దేనికదేసాటి!
ఫిఫా వరల్డ్కప్ చరిత్రలో బ్రెజిల్, జర్మనీ దేనికి అదే సాటి! ఈ టోర్నీలో ఇవి అత్యుత్తమ జట్లు. బ్రెజిల్ రికార్డు స్థాయిలో ఇప్పటిదాకా ఐదుసార్లు ఛాంపియన్ (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)గా నిలిచింది. మరోవైపు జర్మనీ సైతం అంతే బలమైన జట్టు. ఆ టీమ్ ఇప్పటిదా నాలుగుసార్లు (1954, 1974, 1990, 2014) టైటిల్ దక్కించుకుంది.
మళ్లీ మారే ఛాన్స్!
ప్రస్తుతం బ్రెజిల్- జర్మనీ మధ్య గోల్స్ తేడా కేవలం ఒకే ఒక్కటి. పైగా ఈ టోర్నీలో బ్రెజిల్ ఇంకా రెండు మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉంది. దీంతో రాబోయే మ్యాచ్ల్లో ఎన్ని గోల్స్ చేస్తుంది? మళ్లీ తమ పాప్ పొజిషన్ను తిరిగి దక్కించుకుంటుందా? అనేది ఆసక్తికరం. మరోవైపు, జర్మనీ కూడా ఇంకా రెండు గేమ్లు ఆడనుంది. ఇప్పటికే టాప్ ప్లేస్ దక్కింది. ఆ పొజిషన్ను నిలబెట్టుకోవాలని జర్మనీ కూడా నిలడగా రాణిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు.
ఫిఫా వరల్డ్కప్లో అత్యధిక గోల్స్ కొట్టిన జట్లు
- జర్మనీ - 239 గోల్స్
- బ్రెజిల్ - 238 గోల్స్
- అర్జెంటీనా - 152 గోల్స్
- ఫ్రాన్స్ - 136 గోల్స్
- ఇటలీ - 128 గోల్స్
ఈ గోల్స్ లెక్కలు 15-06-2026 నాటికి ఉన్న గణాంకాల ప్రకారం తీసుకున్నవి!
Germany take top spot 📊#FIFAWorldCup pic.twitter.com/G261xrcEpN— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026
కురసావోపై జర్మనీ విక్టరీ!
కాగా, ఈ మ్యాచ్లో కురసావోపై జర్మనీ 7-1 తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. దీంతో ఏడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ గోల్స్ను నాలుగుసార్లు నమోదు చేసి ఏకైక దేశంగా జర్మనీ నిలిచింది. చివరిసారిగా ఆ జట్టు 2014 ఎడిషన్లో బ్రెజిల్పై ఈ ఘనత సాధించింది. ఇక ఖతార్ 2022లో గ్రూప్ దశను దాటడంలో జర్మనీ విఫలమైంది. ఈసారి టైటిల్ సాధించడమే లక్ష్యంగా ఈ టోర్నమెంట్లోనే అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన కోచ్ జూలియన్ నాగెల్స్మాన్ నేతృత్వంలో ఈ జట్టు మరింత ప్రమాదకరంగా కనిపిస్తోంది. మరి ఏం జరుగుతుందో చూడాలి! జర్మనీ చివరిసారిగా 2014లో ప్రపంచ కప్ గెలిచింది.
A strong start for 🇩🇪#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026
మరోవైపు, గ్రూప్ ఎఫ్లో ఇవాళ స్వీడన్- ట్యూనిసియా జట్లు తలపడ్డాయి. ఇందులో స్వీడన్ భారీ తేడాతో విజయం సాధించింది. 5-1తేడాతో ట్యూనిసియాను చిత్తుగా ఓడించింది. యాసిన్ అబ్బాస్ అయారీ రెండు గోల్స్తో సత్తా చాటాడు.
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