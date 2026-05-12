'విరాట్ కోహ్లీపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తే డబ్బులు ఆఫర్'- సంచలన విషయాలు బయటపెట్టిన జర్మన్ మోడల్
విరాట్ కోహ్లీపై భారీ కుట్ర- జర్మనీ మోడల్ పోస్టుకు లైక్ కాంట్రవర్సీలో సంచలన టాపిక్- కోహ్లీ ఇమేజ్ను దెబ్బతీసే ప్రయత్నాన్ని బయటపెట్టిన మోడల్
Published : May 12, 2026 at 5:32 PM IST
Lizlaz On Virat Kohli : జర్మన్ మోడల్, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్ల్యూయెన్సర్ లిజ్లాజ్ (Lizlaz) మరోసారి వార్తల్లోకెక్కింది. క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ ఇన్స్టాగ్రామ్ 'లైక్' కాంట్రవర్సీ ఎపిసోడ్లో లిజ్లాజ్ తాజాగా షాకింగ్ విషయం ఒకటి బయటపెట్టింది. విరాట్పై నెగిటివ్ ప్రచారం చేస్తే భారీగా డబ్బులు ఇస్తామని తనకు కొన్ని మీడియా వెబ్సైట్లు ఆఫర్ చేశాయని చెప్పింది. ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న లిజ్లాజ్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేసింది.
భారీ ఆఫర్లకు నో చెప్పిన మోడల్!
లిజ్లాజ్ పోస్టుకు విరాట్ అకౌంట్ నుంచి లైక్ రావడంతో ఆమె ఒక్కసారిగా పాపులర్ అయ్యింది. అయితే ఇదే సందర్భంలో కొన్ని మీడియా వెబ్సైట్లు విరాట్ ఇమేజ్ను దెబ్బతీయాలని ప్రయత్నించినట్లు లిజ్లాజ్ ఆరోపించింది. కోహ్లీపై నెగిటివ్ ప్రచారం చేయాలని పలు మీడియా సంస్థలు తనను సంప్రదించాయని, అలా చేస్తే భారీ మొత్తంలో డబ్బులు ఇస్తామని చెప్పారని పేర్కొంది. అయితే డబ్బు కోసం ఒక వ్యక్తిపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేసే మనిషిని తాను కాదని, అందుకే అలాంటి ఆఫర్లను తిరస్కరించినట్లు లిజ్లాజ్ తెలిపింది.
'విరాట్ కోహ్లీ గురించి తప్పుగా మాట్లాడాలని, అతడు ఏనాడు అనని మాటలు కూడా అన్నట్లుగా చెప్పాలని కొన్ని మీడియా సంస్థలు నన్ను సంప్రదించాయి. ఈ విషయంలో కొద్దిగా బలవంతం కూడా చేశాయి. అది నాకు అసౌకర్యంగా అనిపించింది. కానీ నేను ఎందుకు అలా చెబుతాను? డబ్బు కోసం అతడి ఇమేజ్ను నేనెందుకు దెబ్బతీయాలి? నేను అస్సలు అలాంటి వ్యక్తిని కాదు' అని లిజ్లాజ్ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చింది.
లిజ్లాజ్ వల్లే విరాట్ ఫేమస్ అయ్యాడా?
అయితే లిజ్లాజ్ వల్లే విరాట్ ఫేమస్ అయ్యాడంటూ కొన్ని కథనాలు ప్రసారం కావడంపై లిజ్లాజ్ రీసెంట్గా స్పందించింది. తన వల్ల విరాట్ ఫేమస్ అయ్యాడనడం 'హాస్యాస్పదం' అని చెప్పింది. ప్రపంచంలోనే ప్రముఖ అథ్లెట్లలో విరాట్ ఒకడని తెలిపింది. 'నా వల్ల విరాట్కు ఫేమ్ వచ్చింది అనడం హాస్యాస్పదం. అతను ప్రపంచంలోని ఫేమస్ పర్సనాలిటీల్లో ఒకడు. అది నేను చెప్పడం కాదు. అందరికీ తెలుసు. అయితే నేను ఒక విషయంలో స్పష్టత ఇవ్వాలనుకుంటున్నా. ఏంటంటే, జర్మనీలో క్రికెట్ అంతగా చూడరు'
'అందుకే జర్మన్ మీడియాలో అతడు ఎక్కువగా కనిపించడు. కానీ నా పోస్టుకు లైక్ కొట్టిన కాంట్రవర్సీ వల్ల ఇక్కడి మీడియాలో అతడి పేరు వినిపించింది. అందుకే వాళ్లు అలా రాసినట్లున్నారు. అందుకే విరాట్ గురించి జర్మనీ మీడియాకు నేను వివరంగా చెప్పాను. అంతేకానీ నా వల్ల విరాట్ ఫేమస్ అయ్యాడని నేను ఎప్పుడూ చెప్పలేదు. చెప్పను కూడా' అంటూ మాట్లాడిన వీడియో ఒకటి లిజ్లాజ్ ఇన్స్టాలో షేర్ చేసింది.
ఇదీ జరిగింది!
గతనెల లిజ్లాజ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేసిన ఓ పోస్టుకు విరాట్ కోహ్లీ అకౌంట్ నుంచి లైక్ వచ్చింది. అలా సింగిల్ లైక్తో ఆమె వరల్డ్వైడ్ ఫేమస్ అయ్యింది. అయితే తాను ఆమె పోస్టుకు ఉద్దేశపూర్వకంగా లైక్ కొట్టలేదని, అల్గారిథమ్ వల్లే అలా జరిగి ఉండొచ్చని ఆ తర్వాత విరాట్ కోహ్లీ క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశాడు. విరాట్ లైక్ కొట్టిన పోస్టు వైరల్గా మారింది. దీంతో ఆమెకు ఇన్స్టాలో ఫాలోవర్లు కూడా అమాతం పెరిగారు. ప్రస్తుతం లిజ్లాజ్కు ఇన్స్టాలో 5 లక్షలకు పైగా ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. కానీ ఈ వ్యవహారంలో విరాట్పై ట్రోల్స్ వచ్చాయి.
