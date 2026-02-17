'ఇమ్రాన్ఖాన్కు మెరుగైన వైద్యం అందించండి'- కపిల్, గావస్కర్ సహా 14మంది క్రికెట్ దిగ్గజాల విజ్ఞప్తి
Imran Khan Health Update (ANI)
February 17, 2026
Imran Khan Health Update : పాకిస్థాన్ మాజీ ప్రధాని, పాకిస్థాన్ తెహ్రారిక్ ఇన్సాఫ్ అధ్యక్షుడు ఇమ్రాన్ఖాన్ ఆరోగ్యంపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్న వేళ క్రికెట్ దిగ్గజాలు రంగంలోకి దిగారు. ఆయనకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. భారత్ సహా వివిధ దేశాలకు చెందిన 14మంది క్రికెట్ దిగ్గజాలు ఈ మేరకు విజ్ఞప్తి చేశారు. వారిలో గ్రేగ్ చాపెల్, సునీల్ గావస్కర్, కపిల్దేవ్, అలెన్ బోర్డర్, ఇయాన్ చాపెల్, బెలిండా క్లార్క్, కిమ్ హుగ్స్, మైక్ అథర్టన్, నాసిర్ హుస్సేన్, మైక్ బేర్లీ, డేవిడ్ గ్రోవర్, క్లైవ్ లాయిడ్, జాన్ రైట్ తదితరులు ఉన్నారు.