హార్దిక్ రోల్ను ఆ ముగ్గురితో భర్తీ- గంభీర్ ప్రయోగం వర్కౌట్ అయినట్లేనా?
హార్దిక్ జట్టులో ఉంటే టీమ్ఇండియా బ్యాలెన్స్ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉండదు. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్లో రాణించే అతడు లేకపోతే జట్టులో లోటుగా ఉంటుంది. ఆ లోటును భర్తీ చేసే పనిలో పడ్డాడు కోచ్ గంభీర్
Published : October 26, 2026 at 2:27 PM IST
Gautam Gambhir Plans For Hardik Replacement : టీమ్ఇండియాలో కొన్నేళ్లుగా హార్దిక్ పాండ్య ఆల్రౌండర్గా సమర్థంగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నాడు. అతడి అరంగేట్రం తర్వాత భారత్ మిడిలార్డర్కు బలం పెరిగింది. డెత్ ఓవర్లలో వేగంగా పరుగులు చేయడం నుంచి, జట్టుకు అవసరమైన సమయంలో బౌలింగ్ చేయడం వరకు అతడు జట్టులో ఉంటే ధీమా వేరు. కానీ ఫిట్నెస్ కారణాలతో అతడు కొంతకాలంగా జట్టులో లేడు. హార్దిక్ అందుబాటులో లేకపోవడంతో రిప్లేస్మెంట్కు అదే తరహా ప్లేయర్ కోసం వెతకడం మేనేజ్మెంట్కు సవాల్గా మారింది. దీంతో కోచ్ గంభీర్, హార్దిక్కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఒకటి, రెండు కాదు ముగ్గురిని రెడీ చేస్తున్నాడు. టీమ్ఇండియా రీసెంట్ సిరీస్లు చూస్తుంటే ఇలాగే అనిపిస్తుంది. మరి వాళ్లెవరు? ఎవరెవరు ఏ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు? అసలు గంభీర్ ప్లాన్ ఎలా ఉంది? అనేది చూద్దాం!
మొదటి ఎంపిక నమన్ ధీర్
ఈ ప్లాన్లో ముందుగా కనిపిస్తున్న పేరు నమన్ ధీర్. చివరి ఓవర్లలో వేగంగా పరుగులు చేయాలని భావిస్తున్న క్రమంలో గంభీర్కు నమన్ మంచి ఆప్షన్లాగా కనిపిస్తున్నాడు. భారీ షాట్లు ఆడే సామర్థ్యం ఉండటంతో అతడిని లోయర్ మిడిల్ ఆర్డర్లో ఉపయోగిస్తున్నారు. న్యూజిలాండ్తో మొదటి టీ20లో 42 పరుగులు, రెండో టీ20లో 17 బంతుల్లో 31 పరుగులు చేసి ఆకట్టుకున్నాడు. ఈ రెండు కూడా భారత్ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు వచ్చిన ఇన్నింగ్సే. బ్యాటింగే కాకుండా అవసరమైతే ఆఫ్స్పిన్ వేయగలడు. ఇప్పుడే పూర్తి ఆల్రౌండర్గా చూడలేకపోయినా, చివర్లో స్కోర్ వేగం పెంచాల్సినప్పుడు మంచి ఆప్షన్గా మారుతున్నాడు.
𝙒𝙃𝘼𝙏. 𝘼. 𝘾𝙃𝘼𝙎𝙀 🤩 Naman Dhir, take a bow 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/ADfFnxXGzz #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/3VcfLDwPQJ— BCCI (@BCCI) October 22, 2026
తిలక్కు కొత్త రోల్
తిలక్ వర్మకు మాత్రం జట్టులో కాస్త వేరే బాధ్యత ఉంది. వికెట్లు త్వరగా పడితే ఇన్నింగ్స్ను నిలబెట్టాలి. తర్వాత మ్యాచ్ పరిస్థితిని బట్టి వేగం పెంచాలి. చివరిదాకా ఉండి ఫినిషర్గా మ్యాచ్ను మనసైడ్ ముగించాలి. తాజాగా న్యూజిలాండ్తో రెండో టీ20లో తిలక్ అదే చేశాడు. 51 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచి చేజ్ను చివరి వరకు తీసుకెళ్లాడు. మొదట నమన్తో, తర్వాత నితీశ్తో కలిసి మ్యాచ్ను ముందుకు నడిపించాడు. హార్దిక్లా భారీ పవర్ షాట్లు ప్రతి ఓవర్లో ఆడకపోయినా, చెత్త బంతులను స్టాండ్స్లోకి మళ్లిస్తున్నాడు. ఇదే కాకుండా గతేడాది కాలంలో తిలత్ నాలుగైదుసార్లు ఫినిషర్గా తన సత్తా చాటుకున్నాడు.
𝐂𝐇𝐀𝐒𝐄𝐌𝐀𝐒𝐓𝐄𝐑 🥶 Official petition to squeeze ‘CLUTCH’ into TTV Namboori’s name. 😮💨 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 3rd T201 on 27th Oct, 11:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 24, 2026
నితీశ్తో బౌలింగ్ కూడా
మూడో పేరు నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి. ఈ ముగ్గురిలో నితీశ్ బ్యాటింగ్తో పాటు పేస్ బౌలింగ్ చేయగలడు. ఇతడు కూడా హార్దిక్ లోటును కవర్ చేయగలడు. న్యూజిలాండ్తో రెండో టీ20లో 13 బంతుల్లో 26 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు. తిలక్తో కలిసి చివరి వరకు ఉండి మ్యాచ్ను ముగించాడు. బౌలింగ్లో మధ్య ఓవర్లలో కొన్ని ఓవర్లు వేయగలడు. అయితే ప్రతి మ్యాచ్లో నాలుగు ఓవర్లు నమ్మకంగా ఇచ్చే స్థాయికి ఇంకా రావాల్సి ఉంది. ఆ భాగం మెరుగైతే జట్టు కూర్పులో నితీశ్ విలువ మరింత పెరుగుతుంది.
మ్యాచ్లో ప్లాన్ పనిచేసింది
క్రైస్ట్చర్చ్లో జరిగిన రెండో టీ20లో ఈ ముగ్గురు ఒకేసారి సత్తా చాటుకున్నారు. 181 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో భారత్ వరుస వికెట్లు కోల్పోయిన సమయంలో నమన్ వేగంగా పరుగులు చేశాడు. అతడు వెళ్లిన తర్వాత తిలక్, నితీశ్ కలిసి 30 బంతుల్లో 69 పరుగులు జోడించి మ్యాచ్ను పూర్తి చేశారు. తిలక్ 51, నితీశ్ 26 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచారు. ఒక ప్లేయర్పై మొత్తం భారం పెట్టకుండా ముగ్గురు తమవంతుగా బాధ్యతను నిర్వర్తించారు.
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హార్దిక్ ఎందుకు అంత ముఖ్యమంటే?
ఇక్కడే హార్దిక్ విలువ కూడా తెలుస్తుంది. నమన్ చివర్లో వేగంగా పరుగులు చేయగలడు. తిలక్ ఇన్నింగ్స్ను నిలబెట్టగలడు. నితీశ్ బ్యాటింగ్తో పాటు బౌలింగ్ చేయగలడు. కానీ హార్దిక్ ఈ పనుల్లో చాలా వరకు ఒక్కడే చేయగలడు. అదే కారణంగా అతడు జట్టులో ఉంటే అదనపు బ్యాటర్ లేదా బౌలర్ను తీసుకునే అవకాశం వస్తుంది. ప్రస్తుతం ఆస్థాయి ప్లేయర్ దొరకకపోవడంతో గంభీర్ మూడు వేర్వేరు ఆప్షన్స్తో ఆ లోటును తగ్గిస్తున్నాడు.
హార్దిక్ వచ్చేది ఎప్పుడు?
హార్దిక్ పాండ్య తిరిగి టీమ్ఇండియాలోకి వచ్చే తేదీ ఇంకా ఫిక్స్ కాలేదు. కుడి కాలి ఎముక దగ్గర వచ్చిన గాయం కారణంగా న్యూజిలాండ్ సిరీస్కు కూడా దూరమయ్యాడు. ప్రస్తుతం బెంగళూరులోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో రికవరీపై ఫోకస్ పెట్టాడు. డిసెంబర్లో శ్రీలంకతో జరిగే వన్డే సిరీస్కు కూడా హార్దిక్ అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు. పూర్తిగా ఫిట్ అయిన తర్వాత ముందుగా దేశవాళీ క్రికెట్లో కొన్ని మ్యాచ్లు ఆడించి, ఆ తర్వాతే టీమ్ఇండియాలోకి తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది. 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని అతడి ఫిట్నెస్ విషయంలో ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోకూడదనే ప్లాన్లో బీసీసీఐ ఉంది.
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