భారత్ 'టీ20 వరల్డ్కప్' విజయాన్ని ఆ ఇద్దరికీ అంకితం చేసిన గంభీర్
విమర్శల సమయంలో తనకు మద్దతుగా ఉన్న ఇద్దరు దిగ్గజాలకు ప్రపంచ కప్ విజయాన్ని అంకితం చేసిన భారత కోచ్- డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో ఉన్న 30మందిదే తన బాధ్యత అంటూ కామెంట్స్
Published : March 9, 2026 at 10:19 AM IST
Gambhir On Worldcup Victory : టీ20 వరల్డ్కప్ గెలిచిన తర్వాత భారత ప్రధాన కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. టీమ్ ఇండియా వరల్డ్ కప్ విజయాన్ని ఇద్దరు క్రికెట్ దిగ్గజాలకు అంకితం చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. మాజీ కోచ్ రాహుల్ ద్రవిడ్, బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ హెడ్ వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ చేసిన సేవలే ఆ విజయానికి పునాది అని గంభీర్ పేర్కొన్నారు. గతంలో ఎదురైన విమర్శల మధ్య కూడా తనకు మద్దతుగా నిలిచిన వారికి ట్రోఫీని అంకితం చేస్తున్నానని తెలిపారు.
అహ్మదాబాద్లో జరిగిన ఫైనల్లో భారత జట్టు అద్భుత ప్రదర్శనతో న్యూజిలాండ్ను 96 పరుగుల తేడాతో ఓడించింది. ఈ విజయంతో భారత్ మూడు సార్లు టీ20 వరల్డ్కప్ గెలిచిన తొలి జట్టుగా నిలిచింది. 2007, 2024 తర్వాత 2026లో మరోసారి ట్రోఫీని దక్కించుకుని టైటిల్ను నిలబెట్టుకున్న తొలి జట్టుగానూ చరిత్ర సృష్టించింది. అదనంగా స్వదేశంలో టైటిల్ను కాపాడుకున్న తొలి జట్టుగా కూడా నిలిచింది.
మ్యాచ్ అనంతరం జరిగిన మీడియా సమావేశంలో గంభీర్ తనపై వచ్చిన విమర్శలకు పరోక్షంగా స్పందించారు. సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు చేసే వారికి తాను సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేశారు. "సోషల్ మీడియాలో ఉన్నవాళ్లకు నేను బాధ్యత వహించను. డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో ఉన్న ఆ 30 మంది ఆటగాళ్లకు మాత్రమే నేను జవాబుదారిని. కోచ్ ఎంత మంచి వాడైనా జట్టు బాగుంటేనే అతడు మంచి కోచ్గా కనిపిస్తాడు. ఈ ఆటగాళ్లే నన్ను కోచ్గా నిలబెట్టారు" అని గంభీర్ తెలిపారు.
అయితే ఈ విజయ సమయంలో కూడా తనకు ముందు పనిచేసిన కోచ్లను మర్చిపోలేనని గంభీర్ చెప్పారు. భారత జట్టును బలమైన స్థాయికి తీసుకువచ్చినందుకు ద్రవిడ్కు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అలాగే యువ ప్రతిభను తయారు చేసే వ్యవస్థను బలపరిచినందుకు లక్ష్మణ్ను కూడా అభినందించారు. "ఈ ట్రోఫీని నేను రాహుల్ భాయ్, లక్ష్మణ్కు అంకితం చేస్తున్నాను. భారత జట్టును బలమైన స్థితిలో ఉంచింది రాహుల్ భాయ్ పని. సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ద్వారా యువ ఆటగాళ్లకు మంచి మార్గం చూపింది లక్ష్మణ్ వ్యవస్థ" అని గంభీర్ చెప్పారు.