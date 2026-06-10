గంభీర్ను పక్కనపెట్టిన సీనియర్ ఆటగాళ్లు- వన్డే భవిష్యత్పై నేరుగా బీసీసీఐ పెద్దలతో సంప్రదింపులు!
రోహిత్, కోహ్లీ వన్డే భవిష్యత్తుపై సస్పెన్స్- గంభీర్కు తెలియకుండా బీసీసీఐతో ఈ ఇద్దరు సీనియర్ల చర్చలు!
Published : June 10, 2026 at 7:17 PM IST
Seniors Bypassed Gautam Gambhir : వచ్చే ఏడాది జరగనున్న వన్డే ప్రపంచకప్ కోసం టీమ్ఇండియా ఇప్పటి నుంచే సన్నాహాలు చేస్తోంది. భారత్- అఫ్గానిస్థాన్ వన్డే సిరీస్తోనే ఈ సన్నాహాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే ఈ లోపే భారత్ జట్టులో సర్దుబాటు చేయాల్సిన సమస్యలు చాలానే ఉన్నాయని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. ముఖ్యంగా సీనియర్ ఆటగాళ్లు విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మల భవిష్యత్పై చర్చలు జోరుగా నడుస్తున్నాయి. వాళ్లు వచ్చే వన్డే ప్రపంచ కప్ వరకు ఉంటారా? లేదా? అనేది ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
గంభీర్ను బైపాస్ చేసిన ఆటగాళ్లు!
టెస్టులు, టీ20 ఫార్మాట్లలో అత్యంత పట్టున్న వ్యూహకర్తగా గౌతమ్ గంభీర్ పేరుతెచ్చుకున్నాడు. కానీ వన్డే క్రికెట్కు సంబంధించి ఆ స్థాయి పట్టు అతడు సంపాదించలేకపోయాడని టాక్. ముఖ్యంగా వన్డే టీమ్లోని రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ లాంటి సీనియర్ ఆటగాళ్లతో గంభీర్కు సరైన సమన్వయం లేదని సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలోనే జట్టులోని ఈ ఇద్దరు సీనియర్ ఆటగాళ్లు గంభీర్ను పక్కన పెట్టి (బైపాస్ చేసి) 2027 వన్డే ప్రపంచకప్ నాటికి తమ భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందనే విషయంపై స్పష్టత కోసం నేరుగా భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) పెద్దలను ఆశ్రయించినట్లు సమాచారం.
వారి భవిష్యత్ ఏమిటి?
రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ టీ20ల నుంచి రిటైర్ అయినప్పటి నుంచి, వాళ్లిద్దరూ 2027 వన్డే ప్రపంచకప్లో ఆడతారా? లేదా? వారి భవిష్యత్ ప్లాన్స్ ఏంటి అనే అంశాలు తెరపైకి వచ్చాయి. అయితే గౌతమ్ గంభీర్ అనుసరిస్తున్న విధానాలు, అలాగే సెలక్షన్ కమిటీ డిమాండ్లు ఈ ఇద్దరు సీనియర్ ఆటగాళ్లపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని క్రికెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
కాగా, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (ఆర్సీబీ) తరఫున ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2026 సీజన్ ఆడిన విరాట్ కోహ్లీ ఒక విషయాన్ని స్పష్టం చేశాడు. తాను మంచి క్రికెటర్ అని మళ్లీ నిరూపించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని తేల్చి చెప్పాడు. ఇక రోహిత్ శర్మ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ విజయంలో కీలకపాత్ర పోషించాడు. అతడు ఇప్పుడు వన్డే వరల్డ్ కప్ విషయంలో భిన్నమైన విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఓ ప్రముఖ వార్తాపత్రిక నివేదిక ప్రకారం, గౌతమ్ గంభీర్ నేతృత్వంలోని టీం మేనేజ్మెంట్కు, కొందరు సీనియర్ ఆటగాళ్లకు మధ్య పూర్తిస్థాయి అవగాహన కుదరలేదు. ప్రస్తుతానికి ఆ సీనియర్ ఆటగాళ్లు తమ భవిష్యత్తుపై నేరుగా బీసీసీఐ పెద్దలతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. ఈ పరిణామం అటు కోచ్ గంభీర్ను, ఇటు సెలక్షన్ కమిటీ ఛైర్మన్ అజిత్ అగార్కర్ను ఇరకాటంలో పడేసింది.
గట్టిగా చెప్పాల్సిందే!
"జట్టులో విరాట్, రోహిత్ లాంటి అనుభవజ్ఞులైన ఆటగాళ్లు ఉన్నప్పుడు, డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్కు మరింత బలమైన పట్టు ఉండాలి. అయితే టెస్ట్, టీ20 ఫార్మాట్లలో చూపించినంత శ్రద్ధ గంభీర్ వన్డేలపై చూపించడం లేదు. ఇప్పటి వరకు ఆయన వన్డే మ్యాచులు, సిరీస్ల్లో ఏం జరిగినా వాటి మానాన వాటిని సాగిపోనిచ్చారు" అని బీసీసీఐకు చెందిన ఒక అధికారి తెలిపారు.
"ఇప్పుడు దృష్టి అంతా వన్డే ప్రపంచకప్ సన్నాహాలపైకి మళ్లింది. అందుకే గంభీర్, గిల్ బాధ్యతలు తీసుకొని, తమ ఆలోచనలను డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో స్పష్టంగా చెప్పే అవకాశం ఉంది. ఇన్నేళ్లుగా భారత్ జట్టుకు ఎనలేని సేవలు అందించిన సీనియర్ ఆటగాళ్ల నుంచి జట్టు ఇప్పుడు ఏం ఆశిస్తోందో సూటిగా చెప్పాలి. అలాగే రానున్న 16 నెలల ప్రణాళిక ఏంటి అనేది స్పష్టంగా వివరించాలి. ఇదే ముఖ్యం" అని సదరు బీసీసీఐ అధికారి తెలిపారు.
అసలు వాళ్లు వన్డే జట్టులో ఉంటారా?
"2026 నవంబర్ నాటికి విరాట్ కోహ్లీకి 38 ఏళ్లు నిండుతాయి. రోహిత్ శర్మ ఇప్పటికే 39 ఏళ్లకు చేరుకున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో వన్డే ప్రపంచకప్ జట్టులో వారు ఉంటారా? ఒక వేళ ఉంటే జట్టులో వారి స్థానం ఏమిటి అనే ప్రశ్నలు చెలరేగుతున్నాయి. ఈ పరిస్థితిని గంభీర్, గిల్ ఎలా సమన్వయం చేసుకుంటారనే దానిపై భారతదేశ ప్రపంచకప్ కలలు ఆధారపడి ఉంటాయి" అని సదరు బీసీసీఐ అధికారి పేర్కొన్నారు.
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