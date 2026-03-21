PCBలో ముదురుతున్న సంక్షోభం- పాక్ బోర్డుపై గ్యారీ కిర్‌స్టన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు- అసలేం జరుగుతోంది?

పాక్ బోర్డులో రాజకీయ జోక్యంపై గ్యారీ కిర్‌స్టన్ తీవ్ర అసహనం- నఖ్వీ నేతృత్వంలో కోచ్‌లకు కనీస గౌరవం లేదని విమర్శలు- ఓటమికి కోచ్‌లను బలిపశువులను చేయడం పీసీబీకి అలవాటే!

Published : March 21, 2026 at 3:31 PM IST

Pakistan Cricket Board Issues : ప్రపంచ క్రికెట్‌లో ఒకప్పుడు టాప్ జట్లతో ఒకటిగా వెలిగిన పాకిస్థాన్ క్రికెట్ ప్రస్తుతం అత్యంత గందరగోళ పరిస్థితిలో ఉంది. కేవలం ఆటగాళ్ల ప్రదర్శన మాత్రమే కాదు, తెరవెనుక బోర్డు వ్యవహారశైలి కూడా ఆ జట్టును పతనం దిశగా నడిపిస్తోంది. ఇటీవల ఆ జట్టు మాజీ వైట్ బాల్ కోచ్ గ్యారీ కిర్‌స్టన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు క్రికెట్ ప్రపంచంలో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. పాక్ క్రికెట్ బోర్డు PCBలో ఉన్న 'టాక్సిక్' వర్క్ కల్చర్ గురించి ఆయన బయటపెట్టిన నిజాలు వింటే, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఒక బోర్డు ఇంత బాధ్యతారాహిత్యంగా ఎలా ఉంటుందో అర్థమవుతుంది. అసలు కిర్‌స్టన్ అంతటి వాడే పాక్ కోచ్ పదవికి ఎందుకు రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది? అక్కడ కోచ్‌లకు ఎదురవుతున్న అవమానాలు ఏంటి? అనే అంశాలు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

అడుగడుగునా జోక్యం- పని చేసే వాతావరణం లేదు
శ్రీలంక హెడ్ కోచ్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో గ్యారీ కిర్‌స్టన్ పాక్ బోర్డుపై విమర్శల వర్షం కురిపించారు. బోర్డు అధికారుల జోక్యం తాను గతంలో ఎన్నడూ చూడని స్థాయిలో ఉందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. డ్రెస్సింగ్ రూమ్ వెలుపల నుంచి వచ్చే అనవసరపు ఒత్తిడి, మర్యాద లేకపోవడం వల్ల ఆటగాళ్లతో కలిసి ఒక వ్యూహాన్ని రూపొందించడం కోచ్‌లకు అసాధ్యంగా మారిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. కేవలం ఆరు నెలల కాలంలోనే తనకు ఎదురైన చేదు అనుభవాలను ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు.

పీసీబీ పాత పద్ధతి- కోచ్‌లే బలిపశువులు!
జట్టు ఏదైనా మ్యాచ్ ఓడిపోతే వెంటనే కోచ్‌లపై ఆంక్షలు విధించడం లేదా వారిని తొలగించడం పీసీబీకి పరిపాటిగా మారిందని కిర్‌స్టన్ విమర్శించారు. పరిపాలన పరమైన లోపాలను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి కోచ్‌లను బలిపశువులను చేయడం వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. జట్టు ఆటతీరు సరిగ్గా లేనప్పుడు మద్దతు ఇవ్వాల్సింది పోయి, కోచ్‌ల అధికారాన్ని తగ్గించడం అనేది వినాశకరమని హెచ్చరించారు. కోచ్‌లకు స్వేచ్ఛ ఇవ్వనప్పుడు అసలు వారిని ఎందుకు నియమించుకుంటారని సూటిగా ప్రశ్నించారు.

రాజీనామాకు దారి తీసిన పవర్ స్ట్రగుల్
2024 టీ20 వరల్డ్ కప్ నుంచి పాకిస్థాన్ నిష్క్రమించిన తర్వాత బోర్డుకు, కోచ్‌కు మధ్య దూరం పెరిగింది. ఆటగాళ్ల ఫిట్‌నెస్, మానసిక దృఢత్వాన్ని పెంచేందుకు కిర్‌స్టన్ చేసిన ప్రయత్నాలకు బోర్డు నుంచి సహకారం లభించలేదు. దీనికి తోడు సెలక్షన్ కమిటీలో హెడ్ కోచ్‌కు ఉన్న ఓటు హక్కును పీసీబీ తొలగించడం అసలు సమస్యకు దారి తీసింది. ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు జట్టును ఎంపిక చేయడంలో గానీ, మహమ్మద్ రిజ్వాన్‌ను కెప్టెన్ గా నియమించడంలో గానీ కిర్‌స్టన్ ప్రమేయం లేకుండానే నిర్ణయాలు జరిగిపోయాయి. దీంతో తన గౌరవాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఆయన పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు.

గిల్లేస్పీకి కూడా అదే అవమానం
కేవలం కిర్‌స్టన్ మాత్రమే కాదు, ఆస్ట్రేలియా దిగ్గజం జేసన్ గిల్లేస్పీ కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులే ఎదుర్కొన్నారు. ఇంగ్లాండ్‌పై చారిత్రాత్మక టెస్ట్ సిరీస్ విజయం అందించినప్పటికీ, గిల్లేస్పీని బోర్డు పక్కన పెట్టింది. కనీసం ఆయనకు సమాచారం ఇవ్వకుండానే హై పెర్ఫార్మెన్స్ కోచ్ టిమ్ నీల్సన్‌ను పీసీబీ తొలగించింది. ఇది గిల్లేస్పీని తీవ్రంగా అవమానించడమేనని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఇలాంటి రాజకీయాలు ఉన్న చోట ఎంతటి గొప్ప కోచ్ వచ్చినా విజయం సాధించడం అసాధ్యమని కిర్‌స్టన్ వ్యాఖ్యానించారు.

జట్టులో ఇదే అసలైన లోపం
భారత్​తో జరిగిన మ్యాచ్‌లలో ఓడిపోయిన తర్వాత, పాక్ జట్టులో కనీస ఐక్యత లేదని కిర్‌స్టన్ ఆటగాళ్లకు మొహం మీదే చెప్పినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. బోర్డులో ఉన్న వర్గపోరు డ్రెస్సింగ్ రూమ్ మీద కూడా ప్రభావం చూపిస్తోందని ఆయన గ్రహించారు. ఆటగాళ్లు ఒకరిపై ఒకరు నమ్మకం కోల్పోవడం, బోర్డు సభ్యుల రాజకీయాలు జట్టు ప్రదర్శనను దెబ్బతీస్తున్నాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. లాహోర్‌లోని బోర్డు కార్యాలయం నుంచి వచ్చే నిర్ణయాలు క్రికెట్ ప్రయోజనాల కంటే రాజకీయ ప్రయోజనాలకే ఎక్కువగా ఉన్నాయని అన్నారు.

పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు తన పంథాను మార్చుకోకపోతే రాబోయే రోజుల్లో ఆ జట్టు మరింతగా దిగజారిపోయే ప్రమాదం ఉంది. మోహ్సిన్ నఖ్వీ నేతృత్వంలోని బోర్డు ప్రొఫెషనల్స్ కు ఇచ్చే గౌరవం ఏంటో కిర్‌స్టన్, గిల్లేస్పీ ఉదంతాలు నిరూపించాయి. కిర్‌స్టన్ చేసిన కామేంట్స్ మళ్ళీ చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఇప్పటికే నష్టాల్లో ఉన్న PCB తరచుగా భారతదేశంపై ఏదో ఒక రకంగా విషం చిమ్ముతూనే ఉంటుంది. అయితే గురువులకు కనీసం గౌరవం ఇవ్వకుండా ఉండడంతో తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు వస్తున్నాయి. మరి కిర్‌స్టన్ కామెంట్స్ విషయంలో PCB రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి.

ఐపీఎల్ 2026 ప్రారంభానికి ముందే షాక్- స్టార్ ప్లేయర్లు దూరం- రాజస్థాన్, దిల్లీ, SRH జట్లకు భారీ ఎదురుదెబ్బ!

భారత్‌లో 2028 ప్రపంచ ఇండోర్ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్‌షిప్స్- ఏ స్టేట్​లో జరగనున్నాయంటే?

