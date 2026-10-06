దిల్లీ క్యాపిటల్స్ హెడ్ కోచ్గా సౌరవ్ గంగూలీ
2027 ఐపీఎల్ సీజన్ కోసం- దిల్లీ క్యాపిటల్స్ హెడ్ కోచ్గా గంగూలీ నియామకం
సౌరవ్ గంగూలీ (ANI)
Published : October 6, 2026 at 1:56 PM IST
Ganguly Delhi Capitals Head Coach : 2027 ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) సీజన్కు ముందు, భారత మాజీ కెప్టెన్ సౌరవ్ గంగూలీ దిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టుకు హెడ్ కోచ్గా నియమితులయ్యారు. 2019లోనే ఆ జట్టుకు ఒక అడ్వైజర్గా పనిచేశారు. ఆనాటి నుంచే ఆ జట్టుతో గంగూలీకి అనుబంధం మొదలైంది.
"ఐపీఎల్లో హెడ్ కోచ్ పాత్ర చేపట్టడానికి నేను ఎదురుచూస్తున్నాను. దిల్లీ క్యాపిటల్స్ నాకు చాలా ఇష్టమైన ఫ్రాంచైజీ. గత కొన్నేళ్లుగా దానితో నాకు బలమైన బంధం ఉంది" అని ఫ్రాంచైజీ విడుదల చేసిన ఓ ప్రకటనలో గంగూలీ పేర్కొన్నారు.
Dilli, it's time for Dadagiri 🐅 Sourav Ganguly, Head Coach of the Tigers 🔥 https://t.co/EMTPQ9TB64— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 6, 2026