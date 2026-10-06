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దిల్లీ క్యాపిటల్స్ హెడ్​ కోచ్​గా సౌరవ్​ గంగూలీ​

2027 ఐపీఎల్​ సీజన్​ కోసం- దిల్లీ క్యాపిటల్స్​ హెడ్​ కోచ్​గా గంగూలీ నియామకం

Sourav Ganguly
సౌరవ్ గంగూలీ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 6, 2026 at 1:56 PM IST

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Ganguly Delhi Capitals Head Coach : 2027 ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్​ (ఐపీఎల్​) సీజన్​కు ముందు, భారత మాజీ కెప్టెన్​ సౌరవ్​ గంగూలీ దిల్లీ క్యాపిటల్స్​ జట్టుకు హెడ్ కోచ్​గా నియమితులయ్యారు. 2019లోనే ఆ జట్టుకు ఒక అడ్వైజర్​గా పనిచేశారు. ఆనాటి నుంచే ఆ జట్టుతో గంగూలీకి అనుబంధం మొదలైంది.

"ఐపీఎల్​లో హెడ్​ కోచ్​ పాత్ర చేపట్టడానికి నేను ఎదురుచూస్తున్నాను. దిల్లీ క్యాపిటల్స్​ నాకు చాలా ఇష్టమైన ఫ్రాంచైజీ. గత కొన్నేళ్లుగా దానితో నాకు బలమైన బంధం ఉంది" అని ఫ్రాంచైజీ విడుదల చేసిన ఓ ప్రకటనలో గంగూలీ పేర్కొన్నారు.

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