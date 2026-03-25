IPL 2026 : ప్రారంభానికి ముందే లీగ్కు దూరమైన ఆటగాళ్లు- కోల్కతాకు భారీ దెబ్బ!
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్- ఈసారి ప్రారంభానికి ముందే లీగ్కు దూరమైన ఆటగాళ్లు వీళ్లే!- వాళ్ల రిప్లేస్మెంట్ ఎవరంటే?
Published : March 25, 2026 at 4:47 PM IST
IPL 2026 Missed Players : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) కొత్త సీజన్ మరో మూడు రోజుల్లోనే షూరు కానుంది. ఈ టోర్నమెంట్ బరిలోకి దిగనున్న అనేకమంది ప్లేయర్లపై భారీగా అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఆయా ఆటగాళ్లు తమ జట్ల విజయాల్లో కీలకంగా మారుతారని అనుకున్నారంతా. కానీ లీగ్ ప్రారంభానికి ముందే ఆయా ఫ్రాంచైజీలకు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. తమ జట్టులో కీలకం అనుకున్న ప్లేయర్లు కొందరు ఈ టోర్నీకి దూరం కానుండడం ఫ్రాంచైజీలకు ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
అయితే టీ20 ప్రపంచకప్ ముగిసిన కొద్ది రోజులకే ఐపీఎల్ ప్రారంభం కానుండడంతో ఆటగాళ్ల ఫిట్నెస్పై ప్రభావం పడింది. వరల్డ్కప్ కంటే ముందు లేదా ఆ టోర్నీలో గాయపడ్డ ప్లేయర్లు కొంతమంది ఇంకా కోలుకోలేదు. మరికొందరు వర్క్లోడ్ లేదా ఇతర కారణాల వల్ల ఈసారి ఐపీఎల్లో ఆడడం లేదు. మరి ఆ ఆటగాళ్లెవరు? ఏయే జట్లపై ఈ ప్రభావం పడిందో తెలుసుకుందాం!
కోల్కతా నైట్రైడర్స్ (KKR)
ఆటగాళ్లకు గాయాల కారణంగా అందరి కంటే ఎక్కువగా కోల్కతా నైట్రైడర్స్ జట్టు పై ప్రభావం పడింది. కీలక పేసర్ హర్షిత్ రాణా మోకాలి గాయం కారణంగా ఈ సీజన్ మొత్తానికి దూరమయ్యాడు. టీ20 ప్రపంచ కప్ వార్మప్ మ్యాచ్ సమయంలో హర్షిత్ గాయపడ్డాడు. ఇక వెన్ను గాయం కారణంగా ఈ సీజన్ నుంచి వైదొలిగిన ఆకాష్ దీప్ స్థానంలో, పేసర్ సౌరభ్ దూబేను కేకేఆర్ తీసుకుంది. శ్రీలంక ఆటగాడు మతీషా పతిరానా విషయంలో శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు అనుమతి కోసం వేచి చూస్తోంది.
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH)
గాయం కారణంగా హైదరాబాద్ కెప్టెన్ ప్యాట్ కమిన్స్ ప్రారంభ మ్యాచ్లకు దూరమయ్యాడు. కమిన్స్ గైర్హాజరీలో ఇషాన్ కిషన్ జట్టుకు నాయకత్వం వహించనున్నాడు. కమిన్స్ తొలి రెండు లేదా మూడు మ్యాచ్లకు దూరం కావొచ్చని సమాచారం! ఇక గాయపడిన ఆస్ట్రేలియన్ ఆల్రౌండర్ జాక్ ఎడ్వర్డ్స్ స్థానంలో మేనేజ్మెంట్ డేవిడ్ పెయిన్ను జట్టులోకి తీసుకుంది.
లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ (LSG)
రూ. 8.6 కోట్ల భారీ ధరకు కొనుగోలు చేసిన ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్ జోష్ ఇంగ్లిష్ ఆరంభ మ్యాచ్లకు దూరం అవుతున్నాడు. ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో తన వివాహం ఉండటంతో అందుబాటులో ఉండడు. ఇదే జట్టుకు చెందిన స్పిన్నర్ వానిందు హసరంగ గాయపడ్డాడు. అతడి విషయంలో కూడా అనిశ్చితి కొనసాగుతోంది.
రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR)
ఇంగ్లాండ్ ఆల్రౌండర్ శామ్ కరన్ గాయం కారణంగా ఈ సీజన్లో ఆడటం లేదు. అతడి స్థానంలో శ్రీలంక మాజీ కెప్టెన్ డాసున్ షనకను రాజస్థాన్ జట్టులోకి తీసుకున్నారు.
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB)
జట్టులో కీలక పేసర్ జోష్ హేజిల్వుడ్ ప్రారంభ మ్యాచ్లకు అందుబాటులో ఉండడం లేదు. గాయం కారణంగా అతడు గతేడాది నవంబర్ నుంచి ఆటకు దూరంగా ఉంటున్నాడు. ఆ లీగ్ మధ్యలో వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే అతడు ఇక్కడికి రావాలంటే క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా నుంచి అనుమతి పొందాల్సి ఉంటుంది.
పంజాబ్ కింగ్స్ (PBKS)
న్యూజిలాండ్ స్టార్ ఆటగాడు లాకీ ఫెర్గూసన్ను రూ.2 కోట్ల ధరకు పంజాబ్ కింగ్ దక్కించుకుంది. అయితే ప్రస్తుతం అతడు ఫుల్ ఫిట్గానే ఉన్నాడు. కానీ, గతనెల అతడి భార్య పండంటి కుమారుడికి జన్మనిచ్చింది. దీంతో తన కుటుంబంతో సమయం గడిపేందుకుగాను ఫెర్గూసన్ మొదటి కొన్ని మ్యాచ్లకు దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
ఇతర కీలక ఆటగాళ్లు
- ఆస్ట్రేలియన్ పేసర్ నాథన్ ఎల్లిస్ గాయపడడం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టుకు పెద్ద దెబ్బగా మారింది. హామ్స్ట్రింగ్ గాయం కారణంగా ఈ ఆటగాడు టోర్నమెంట్ మొత్తానికి దూరమయ్యాడు
- మిచెల్ స్టార్క్ను దిల్లీ క్యాపిటల్స్ పనిభారాన్ని (workload) నిర్వహించే ప్రణాళికలో భాగంగా, అతడికి తొలి మ్యాచ్లకు విశ్రాంతినిచ్చే అవకాశం ఉంది
