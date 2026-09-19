ఆసియా గేమ్స్ : పోటీలో 500పైగా ఇండియన్ అథ్లెట్లు- 100 పతకాలపై భారత్ గురి- కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇవే
ఆసియా గేమ్స్ 2026లో భారత అథ్లెట్ల పతకాంశాలు- సెంచరీ టార్గెట్తో బరిలోకి
Published : September 19, 2026 at 10:01 AM IST
Asia Games 2026 India : ప్రతిష్ఠాత్మక ఆసియా గేమ్స్ సమరానికి రంగం సిద్ధమైంది. ఒలింపిక్స్ తర్వాత ప్రపంచ వేదికపై ఈ పోటీలకే అత్యంత పోటీ ఉంటుంది. అందుకే ఇందులో రాణిస్తే, ఒలింపిక్స్కు లైన్ క్లియర్ అయినట్లుగా భావిస్తారు. అలాంటి ప్రతిష్ఠాత్మక పోటీలకు ఈసారి జపాన్ ఆతిథ్యం ఇస్తుంది. గత సీజన్ (2023)లో భారత్ 106 పతకాలు సాధించింది. ఈసారి కూడా పతకాల్లో భారత్ సెంచరీ మార్క్ టార్గెట్గా పెట్టుకుంది. మరి ఈ క్రీడల్లో భారత్ నుంచి పతకాలు సాధించే అంచనాలు ఉన్న అథ్లెట్లు ఎవరు? ఏయే క్రీడాంశాల్లో పతకాలు వచ్చే అవరకాశం ఉంది? ఈ పోటీల లైవ్ స్ట్రీమింగ్ డీటెయిల్స్ ఏంటి? అనే వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం.
క్రికెట్
అభిమానుల అందరి దృష్టి ముందుగా క్రికెట్పైనే ఉంటుంది. ఈ క్రీడలో భారత్ నుంచి పురుషుల, మహిళల జట్లు బరిలో ఉన్నాయి. పురుషుల జట్టు పోటీలు నేరుగా సెమీస్ నుంచి ప్రారంభం కానుండగా, తాజాగా అమ్మాయిలు కూడా సెమీఫైనల్లో అడుగుపెట్టారు. ఈ క్రీడలో భారత్పై గోల్డ్ మెడల్ అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతోపాటు హాకీలోనూ భారత్ పతకాలు సాధించే ఛాన్స్ ఉంది.
బ్యాడ్మింటన్
క్రికెట్ తర్వాత బ్యాడ్మింటన్పై ఫోకస్ ఉంది. ఇందులో మహిళల సింగిల్స్లో ఒలింపిక్ పతక విజేత పీవీ సింధు, పురుషుల సింగిల్స్లో కిదాంబి శ్రీకాంత్, లక్ష్యసేన్పై ఆశలు ఉన్నాయి. ఇక డబుల్స్లో సాత్విక్ సాయిరాజు- చిరాగ్ శెట్టి, పుల్లెల గాయత్రి - ట్రీసా జాలీపై ఆశలు ఉన్నాయి. కానీ, బ్యాడ్మింటన్లో కొరియా, చైనీస్ తైపీ, చైనా, జపాన్ లాంటి జట్ల నుంచి భారత్కు పోటీ ఎదురుకానుంది.
తెలుగమ్మాయిపై భారీ అంచనాలు
ఆర్చరీలో తెలుగమ్మాయి జ్యోతి సురేఖ, ధీరజ్ బొమ్మదేవరపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇటీవల రికర్వ్లో ప్రపంచ ఛాంపియన్ ధీరజ్, జ్యోతిసురేఖ మరోసారి పతకం సాధిస్తారని అంచనాలు ఉన్నాయి. టీమ్తోపాటు వ్యక్తిగత విభాగాల్లోనూ గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించే సత్తా వీళ్లకు ఉంది. రికర్వ్, కాంపౌండ్ రెండు విభాగాల్లోనూ భారత క్రీడాకారులు బలంగా కనిపిస్తున్నారు. ఓవరాల్గా ఆర్చరీలో అరడజను పతకాలు రావొచ్చని అంచనా
అథ్లెటిక్స్లో వీళ్లే
అథ్లెటిక్స్లో భారత్ నుంచి అత్యధిక మంది క్రీడాకారులు పోటీలో ఉన్నారు. దీంతో అత్యధిక పతకాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నది కూడా ఈ అథ్లెటిక్స్లోనే. హైజంప్లో పూజ సింగ్, సర్వేశ్ కుశారే, లాంగ్ జంప్లో మురళీ శ్రీశంకర్, అన్సీ సోజన్ మెడల్ సాధించే సత్తా ఉన్నవాళ్లు. షాట్పుట్లో తజిందర్ సింగ్ తూర్, 3000 మీ. స్టీపుల్చేజ్లో అవినాశ్ సాబ్లే కూడా పతకంపై కన్నేశారు. పరుగు రిలే పోటీల్లో భారత జట్లు పోడియంపై నిలబడే సత్తా ఉంది. హర్డిల్స్లో తెలుగమ్మాయి జ్యోతి యర్రాజి కూడా పతకం రేసులోనే ఉంటుంది. అలా అథ్లెటిక్స్లో సుమారు 25 పతకాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే జావెలిన్ త్రోలో నీరజ్ బరిలో లేడు.
🇮🇳 EVERYTHING ABOUT THE INDIAN TEAM AT THE ASIAN GAMES 2026, JAPAN! 🇯🇵— The Khel India (@TheKhelIndia) September 18, 2026
🗓️ Sep 19 – Oct 4
📺 Sony Sports Network
📍 Aichi & Nagoya
The Indian contingent consists of 503 athletes (269 Men & 234 Women) competing across 36 sports.
🇮🇳 Flag Bearers: Manu Bhaker & Tajinderpal Singh… pic.twitter.com/3DVhGfZRS1
బాక్సింగ్- రెజ్లింగ్ ఇలా
బాక్సింగ్, రెజ్లింగ్లో భారత్కు మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఒలింపిక్ మెడలిస్ట్ లవ్లీనాతో పాటు ప్రీతి పవార్, సాక్షి చౌదరి, సచిన్ సివాచ్, ప్రియ గంగాస్, నరేందర్ బెర్వాల్, అంకుష్ పంగాల్, జాదుమణి సింగ్ అనేక మంది స్టార్లు మన జట్టులో ఉన్నారు. ఇక రెజ్లింగ్ విషయానికొస్తే, ఒలింపిక్ విజేత అమన్ సెహ్రావత్తో పాటు సుజీత్ కల్కల్, మనీషా భన్వాలా, నిషా దహియా, అంతిమ్ పంగాల్కు మెడల్ ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. మొత్తంగా బాక్సింగ్, రెజ్లింగ్ గేమ్స్లో డజనుకుపైగా పతకాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.
షూటింగ్లో మను
ఆసియా క్రీడల్లో షూటింగ్లో చాలా ఏళ్ల నుంచి భారత్ ఆధిపత్యం సాగుతోంది. ఈసారి కూడా భారత్ భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగుతోంది. ప్రపంచ ఛాంపియన్ హైదరాబాదీ ఇషా సింగ్తో పాటు ఒలింపిక్ మెడలిస్ట్ మను బాకర్, రుద్రాంశ్ పాటిల్, ఇలవేనిల్, ఐశ్వరీ తోమర్పై గోల్డ్ మెడల్ అంచనాలు ఉన్నాయి. మొత్తం షూటింగ్లో భారత్కు 20- 25 మధ్య పతకాలు వచ్చే అవకాశముంది.
ఈ క్రీడల్లోకూడా!
పైన పేర్కొన్న క్రీడలతోపాటు వెయిట్లిఫ్టింగ్, టెన్నిస్, రోయింగ్, కనోయింగ్, సెయిలింగ్ లాంటి వాటర్ గేమ్స్, స్క్వాష్లోనూ భారత్కు మెడల్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. టెన్నిస్లో దక్షిణేశ్వర్, సుమిత్ నగాల్ ఆశలు రేకెత్తిస్తున్నారు. వెయిట్లిఫ్టింగ్లో మీరాబాయి చాను పక్కా పతకం సాధిస్తుందని అంచనాలు ఉన్నాయి.
మరిన్ని విశేషాలు
- సెప్టెంబర్ 19 నుంచి అక్టోబర్ 04 దాకా ఈ క్రీడలు కొనసాగనున్నాయి
- ఈ క్రీడల్లో 45 దేశాలకు చెందిన సుమారు 11 వేల మంది అథ్లెట్లు పోటీపడుతున్నారు
- ఈసారి మొత్తం 43 క్రీడాంశాల్లో పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో 71 విభాగాలు ఉన్నాయి
- భారత్ నుంచి 503 మంది అథ్లెట్లు బరిలో ఉన్నారు. ఇందులో 269 పరుషులు కాగా, 234 మంది మహిళలు
- ఈ క్రీడలు సోనీ స్పోర్ట్స్లో లైవ్ ప్రసారం కానున్నాయి
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