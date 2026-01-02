ETV Bharat / sports

T20 ప్రపంచకప్ నుంచి FIFA వరల్డ్​కప్ దాకా- 2026లో మేజర్ టోర్నమెంట్లు ఇవే!

క్రిెకెట్​లో T20 ప్రపంచకప్, ఫుట్​బాల్​లో FIFA వరల్డ్​ కప్- ఈ సంవత్సరం క్రీడాభిమానులను అలరించనున్న మేజర్ ఈవెంట్లు- లిస్ట్​లో మహిళల వరల్డ్​కప్ కూడా!

Published : January 2, 2026 at 4:13 PM IST

Major Tournaments In 2026 : 2025 సంవత్సరం క్రీడా అభిమానులకు అనేక జ్ఞాపకాలు ఇచ్చింది. టీమ్ఇండియా ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ నెగ్గడం, మహిళలు వన్డే వరల్డ్​కప్ ఛాంపియన్లుగా నిలవడం, ఐపీఎల్​లో ఆర్సీబీ జట్టు తొలిసారి విజేతగా అవతరించడంలాంటి సందర్భాలకు గతేడాది సాక్ష్యంగా నిలిచింది. అయితే ఈ ఏడాది కూడా క్రీడాభిమానులను ఉర్రూతలూగించేందుకు రెడీ అయ్యింది. 2026లోనూ క్రికెట్​తోపాటు మరికొన్ని మేజర్ టోర్నమెంట్లు జరగనున్నాయి. మరి అవేంటి? ఎప్పుడెప్పుడు జరగనున్నాయో చూద్దాం!

ICC అండర్- 19 ప్రపంచకప్ : ICC అండర్-19 పురుషుల ప్రపంచకప్‌తో క్రికెట్ ఫ్యాన్స్​కు 2026 సంవత్సరం ప్రారంభం కానుంది. జనవరి 15 నుంచి ఫిబ్రవరి 6 వరకు జింబాబ్వే, నమీబియా వేదికగా ఈ టోర్నమెంట్ జరగనుంది. ఇందులో ఆయుష్ మాత్రే కెప్టెన్​గా టీమ్ఇండియాను నడిపించనున్నాడు. టైటిల్ ఫేవరెట్​గా టీమ్ఇండియా బరిలోకి దిగునున్న ఈ టోర్నమెంట్‌లో మొత్తం 16 జట్లు పాల్గొంటాయి. ఈ జట్లను నాలుగు గ్రూపులుగా విభజించి మ్యాచ్​లు నిర్వహించనున్నారు.

ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ (టెన్నిస్) : ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ జనవరి 2026లో జరుగుతుంది. ఈ నెల 12న పోటీలు షురూ కానున్నాయి. ఈ టోర్నమెంట్ ఆస్ట్రేలియాలోని మెల్బోర్న్‌ వేదికగా జరుగుతుంది.

ICC T20 వరల్డ్​కప్ : ఫిబ్రవరిలో అసలైన మజా ఉండనుంది. ఫిబ్రవరి 7 నుంచి మార్చి 8 వరకు టీ20 వరల్డ్​కప్​ జరగునుంది. ఈ టోర్నీకి భారత్, శ్రీలంక ఆతిథ్యం ఇవ్వనున్నాయి. ఇందులో తొలిసారి 20 జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్​గా బరిలోకి దిగనున్న భారత్, టైటిల్ నిలబెట్టుకోవాలని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు. ఈ టోర్నీ కోసం బీసీసీఐ ఇప్పటికే జట్టును ప్రకటించింది. సూర్యకుమార్ యాదవ్ నాయకత్వంలో భారత్​ ప్రపంచకప్ బరిలోకి దిగనుంది.

ఫిఫా (FIFA) వరల్డ్​కప్ : ఫుట్‌బాల్‌లో అతిపెద్ద టోర్నమెంట్ FIFA ప్రపంచ కప్ కూడా ఈ ఏడాదే జరగనుంది. జూన్ 11న ఈ టోర్నీ ప్రారంభం కానుంది. జులై 19న ఫైనల్​ మ్యాచ్​తో టోర్నమెంట్‌ ముగుస్తుంది. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక లీగ్​ను అమెరికా, కెనడా, మెక్సికో సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నాయి. మొత్తం 48 జట్లు పాల్గొంటాయి. వరల్డ్​వైడ్​గా ఫుల్ క్రేజ్ ఉండే ఈ టోర్నీకోసం కోట్లాది మంది ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ : క్రికెట్​లో క్యాష్ రిచ్ లీగ్​గా పేరొందిన ఐపీఎల్ ఎప్పటిలాగే సమ్మర్​లో ఫ్యాన్స్​కు ఉర్రూతలూగించేందుకు సిద్ధం అవుతోంది. మార్చి 26 నుంచి మే 31 దాకా ఉండనున్నట్లు సమాచారం. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. ఇప్పటికే ముగిసిన మినీ వేలంలో ఆటగాళ్లను కొనుగోలు చేసిన 10 ఫ్రాంచైజీలు టోర్నీ కోసం రెడీ అవుతున్నాయి.

హాకీ ప్రపంచ కప్ : 16వ ఎడిషన్ పురుషుల హాకీ ప్రపంచ కప్ ఈ సంవత్సరం ఆగస్టు 14 నుంచి 30 వరకు జరగనుంది. బెల్జియం, నెదర్లాండ్స్‌ సంయుక్త వేదికలుగా టోర్నీ ఉండనుంది. గత ఎడిషన్​లో జర్మనీ ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. ఈ టోర్నీలో 1975లో ఛాంపియన్​గా నిలిచిన భారత్ మళ్లీ ట్రోఫీ అందుకోలేదు. 1973లో రన్నరప్​గా, 1971లో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. ఇదే టీమ్ఇండియా అత్యుత్తమ ప్రదర్శన.

వింబుల్డన్ (టెన్నిస్): ప్రపంచ టెన్నిస్ టోర్నమెంట్ వింబుల్డన్​కు ఈసారి ఇంగ్లాండ్ ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. ఈ టోర్నమెంట్ జూన్ 29 నుంచి జూలై 12 వరకు జరుగుతుంది.

మహిళల T20 ప్రపంచ కప్ : ఐసీసీ మహిళల టీ20 ప్రపంచ కప్ సందడి కూడా ఇదే ఏడాదిలో ఉంటుంది. ఈ టోర్నీ జూన్- జూలైలో నిర్వహించనున్నారు. ఈసారి మహిళల T20 ప్రపంచకప్‌నకు ఇంగ్లాండ్ ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది.

