ETV Bharat / sports

టీమ్​ఇండియాలోకి దర్జీ కూతురు- అసాధారణ ప్రతిభతో మూడేళ్లలోనే గొప్ప ఛాన్స్

భారత జట్టుకు ఎంపికైన పేద యువతి- మూడేళ్ల క్రితమే ఫ్రెండ్స్ ద్వారా లాన్ బౌల్స్ గురించి తెలుసుకున్న రాజేశ్వరి- రోజూ 10 గంటల ప్రాక్టీస్‌తో అత్యుత్తమ ప్రతిభ

Rajeshwari Seth Inspirational Story
Rajeshwari Seth Inspirational Story (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 24, 2026 at 5:45 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Rajeshwari Seth Inspirational Story : ఎక్కడ పుట్టాం ? ఎలా పుట్టాం ? అనేది ముఖ్యం కానే కాదు. ఏం చేశాం? ఎలా ఆలోచించాం? అనేదే ముఖ్యం. ఒక చిన్న టౌన్‌లో, సాధారణ దర్జీ కుటుంబంలో జన్మించిన రాజేశ్వరి సేథ్ భారత లాన్ బౌల్స్ టీమ్‌లో స్థానాన్ని సంపాదించింది. అలా అని ఆమెకు చిన్నప్పటి నుంచే లాన్ బౌల్స్ క్రీడ గురించి తెలుసు అనుకుంటున్నారా? లేదు, అస్సలు తెలియదు. రాజేశ్వరి మూడేళ్ల కిందటే (2023లో) తన ఫ్రెండ్ ద్వారా తొలిసారిగా ఈ క్రీడ గురించి తెలుసుకుంది. అప్పటి నుంచి ఏమాత్రం టైం వేస్ట్ చేయకుండా, రోజూ 10 గంటలు శ్రమించింది. జిల్లా, అంతర్ జిల్లా, రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో సత్తా చాటింది. ఈ ఏడాది మార్చి మూడోవారంలోనే భారత జట్టుకు రాజేశ్వరి ఎంపికైంది. భారతీయ యువతకు స్ఫూర్తిప్రదాతగా నిలుస్తున్న ఆమె సక్సెస్ స్టోరీని తెలుసుకుందాం.

బంగారు బాట వేసిన బాలాంగిర్‌
మనదేశంలో టాప్ - 5 క్రీడలు అంటే క్రికెట్, కబడ్డీ, హాకీ, ఫుట్‌బాల్, బ్యాడ్మింటన్. లాన్ బౌల్స్ క్రీడకు భారత్‌లో అంతగా పాపులారిటీ లేదు. ఈ క్రీడలో శిక్షణ అందించే కేంద్రాలు కానీ, సదుపాయాలు కానీ అంతగా లేవు. కానీ ఒడిశాలోని బాలాంగిర్ జిల్లా కేంద్రంలో 2017లో లాన్ బౌల్స్ శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టారు. బాలాంగిర్ జిల్లా లాన్ బౌల్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో బాలలు, యువతకు ఈ క్రీడను నేర్పించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. మ్యాట్‌పై లాన్ బౌల్స్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. తొలినాళ్లలో ఇక్కడ ప్రతిభ కనబర్చే విద్యార్థులు, యువతను మెరుగైన ట్రైనింగ్ కోసం అసోంలోని శిక్షణా కేంద్రాలకు పంపారు. తదుపరిగా ఒడిశా ప్రభుత్వం చేయూతతో బాలాంగిర్ జిల్లా కేంద్రంలోనే ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారులకు మెరుగైన శిక్షణను అందించారు.

లాన్ బౌల్స్ అలా పరిచయమైంది
రాజేశ్వరి సేథ్ బాలాంగిర్ జిల్లాకేంద్రం వాస్తవ్యురాలే. వాళ్ల నాన్న ఒక దర్జీ. బాలాంగిర్‌లో ఇప్పుడేదో కొత్త గేమ్‌ను నేర్పిస్తున్నారట అని రాజేశ్వరి సేథ్‌తో ఆమె ఫ్రెండ్ ఒకరు చెప్పింది. దీంతో ఆ గేమ్ గురించి తెలుసుకోవడానికి బాలాంగిర్ జిల్లా లాన్ బౌల్స్ అసోసియేషన్ శిక్షణా వేదిక దగ్గరకు రాజేశ్వరి వెళ్లింది. లాన్ బౌల్స్ గేమ్‌ ఆమెకు చాలా నచ్చింది. ఎంతో ఈజీగా అనిపించింది. దీంతో ఆ గేమ్‌ను ఆడటం నేర్చుకోవాలని డిసైడ్ అయింది. లాన్ బౌల్స్ గేమ్‌ ఆడటంలో మరుసటి రోజు నుంచే ట్రైనింగ్ పొందడం ఆరంభించింది. రోజూ ఫుల్ ఫోకస్‌తో 10 గంటల పాటు గేమ్‌ను ప్రాక్టీస్ చేయసాగింది.

అనతికాలంలోనే అద్భుత ఫలితాలు

  • లాన్ బౌల్స్‌లో రాజేశ్వరి సేథ్‌ సత్తాను చాటుకునే తొలి అవకాశం 2023లోనే లభించింది. ఆ ఏడాది ఒడిశాలోనే జరిగిన అంతర్ జిల్లా పోటీల్లో 1 కాంస్య పతకాన్ని ఆమె సాధించారు.
  • అనంతరం అసోంలోని గువహటిలో జరిగిన జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో అండర్-25 విభాగంలో రెండు కాంస్య పతకాలను రాజేశ్వరి సాధించారు.
  • తదుపరిగా గోవాలో జరిగిన 37వ జాతీయ క్రీడల్లోనూ 1 కాంస్య పతకాన్ని గెల్చుకున్నారు. దీంతో ఒడిశా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ. 2 లక్షల నగదు బహుమతిని ప్రదానం చేసింది.
  • 2024లో ఒడిశాలోనే జరిగిన అంతర్ జిల్లా పోటీల్లో 2 గోల్డ్ మెడల్స్‌ను రాజేశ్వరి కైవసం చేసుకున్నారు.
  • ఆ వెంటనే ఉత్తరాఖండ్‌లో జరిగిన 38వ జాతీయ క్రీడల్లో 1 రజత పతకాన్ని ఆమె సాధించారు. దీంతో మళ్లీ ఒడిశా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ. 4 లక్షల నగదు బహుమతిని రాజేశ్వరికి అందజేసింది.

రాజేశ్వరి సేథ్‌‌కు పెద్ద గుడ్ న్యూస్
ఈనేపథ్యంలో రాజేశ్వరి సేథ్‌ ఈ నెల (మార్చి) మూడోవారంలో పెద్ద గుడ్ న్యూస్‌ను విన్నారు. ఇండియా లాన్ బౌల్స్ టీమ్‌కు ఆమె ఎంపికయ్యారనే కీలక ప్రకటన విడుదలైంది. ఏప్రిల్ 5 నుంచి 12 వరకు న్యూదిల్లీలో జరగనున్న 17వ ఆసియా లాన్ బౌల్స్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో టీమిండియా తరఫున ఆమె పాల్గొనబోతున్నారు. 15వ ఆసియా ఛాంపియన్‌షిప్ అండర్-25 టోర్నమెంట్‌‌లో పాల్గొనే భారత టీమ్‌లోనూ రాజేశ్వరికి చోటు లభించింది. దిల్లీలో జరగబోయే ఆసియా ఛాంపియన్‌షిప్‌లో పతకాన్ని సాధించేందుకు ఆమె తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు.

నా కోచ్, నా కుటుంబం వల్లే ఇంతపెద్ద ఛాన్స్ : రాజేశ్వరి సేథ్‌
"నా కోచ్ కైలాశ్ మాఝీ, నా కుటుంబం అందించిన మద్దతు వల్లే నేను ఈ స్థాయికి ఎదిగాను. ఆసియా ఛాంపియన్‌షిప్‌లో గోల్డ్ మెడల్ గెలవడమే నా ఏకైక లక్ష్యం. కామన్వెల్త్, ఒలింపిక్స్‌లోనూ దేశానికి పతకాలు తీసుకురావాలని నేను కలలు కంటున్నాను. మా నాన్న ఒక సాధారణ టైలర్. కానీ ఆయన నాకు ఎల్లప్పుడూ మద్దతుగా నిలిచారు" అని రాజేశ్వరి సేథ్‌ చెప్పారు.

రాజేశ్వరిని చూస్తుంటే గర్వంగా ఉంది
"రాజేశ్వరిని చూస్తుంటే మాకు చాలా గర్వంగా అనిపిస్తోంది. ఆమె మా కుటుంబానికే కాకుండా, యావత్ దేశానికి పేరు తెస్తుందని మేం నమ్ముతున్నాం. అంతా మంచే జరుగుతుంది" అని రాజేశ్వరి తాత మధుసూదన్ సేథ్ చెప్పారు.

రాజేశ్వరి పతకాన్ని సాధిస్తుంది
"రాజేశ్వరి ఏకాగ్రత చాలా గొప్పది. 13 దేశాలు పాల్గొంటున్న ఆసియా ఛాంపియన్‌షిప్‌లో ఆమె తప్పకుండా బాగా రాణిస్తుంది. పతకాన్ని సాధిస్తుంది. ఆమెపై నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. రాజేశ్వరి చాలా శ్రమించి ఇండియా టీమ్‌లో చోటును సంపాదించింది. ఆసియా గేమ్స్ కోసం ఆమె అద్భుతమైన ట్రైనింగ్ పొందింది. తప్పకుండా మన దేశం గర్వించేలా ఆమె రాణిస్తుంది" అని రాజేశ్వరి కోచ్ కైలాశ్ మాఝీ విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

మా ప్రయత్నం వల్లే, రాజేశ్వరి లాంటి క్రీడా ఆణిముత్యం వెలుగులోకి
"మా అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలోనే బాలాంగిర్ జిల్లా కేంద్రంలో 2017లో లాన్ బౌల్స్ శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టాం. మా ప్రయత్నం ఫలించి, మన దేశానికి రాజేశ్వరి సేథ్ లాంటి గొప్ప క్రీడా ఆణిముత్యం లభించింది. ఈవిషయం మాకు ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగిస్తోంది. ఆమె తప్పకుండా విజయం సాధిస్తుంది" అని ఒడిశాలోని బాలాంగిర్ జిల్లా లాన్ బౌల్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు సుమిత్ పురోహిత్ తెలిపారు.

రాజేశ్వరికి జిల్లా కలెక్టర్ శుభాకాంక్షలు
బలాంగిర్ జిల్లా కలెక్టర్ గౌరవ్ శివాజీ ఇసల్వార్ ఈసందర్భంగా రాజేశ్వరి సేథ్‌ను అభినందించారు. జిల్లా యంత్రాంగం ఎల్లప్పుడూ క్రీడాకారులకు అండగా ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు. రాజేశ్వరి టీమ్ ఇండియాకు ఎంపిక కావడం అనేది యావత్ జిల్లాకు, రాష్ట్రానికి గర్వకారణమని చెప్పారు.

ఏమిటీ లాన్ బౌల్స్ ?
లాన్ బౌల్స్ అనేది నైపుణ్యంతో కూడిన క్రీడ. ఇందులో ఆటగాళ్లు విసిరే బంతులను (Bowls) అంటారు. జాక్ అనే చిన్నసైజు తెల్లటి బంతికి వీలైనంత దగ్గరగా బంతులను ప్లేయర్లు దొర్లించాలి. ఈ బౌల్స్ అసమానంగా, ఒక వైపు బరువుగా ఉండటం వల్ల వక్రమార్గంలో ప్రయాణిస్తాయి. బౌల్స్‌ను జాక్‌కు అత్యంత దగ్గరగా వేసే ప్లేయర్లకు ఎక్కువ పాయింట్లు వస్తాయి. ఆటగాళ్లు గడ్డి మైదానంలో మ్యాట్‌పై నిలబడి, బంతిని దొర్లిస్తారు. సింగిల్స్ (ఒకరు), పెయిర్స్ (ఇద్దరు), ట్రిపుల్స్ (ముగ్గురు), ఫోర్స్ (నలుగురు) బృందాలుగా ఈ గేమ్‌ను ఆడొచ్చు.

TAGGED:

TAILORS DAUGHTER TEAM INDIA SUCCESS
RAJESHWARI SETH TAKES ON ASIA
Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.