2007- 2026 : T20 వరల్డ్​కప్​ విన్నర్స్ కంప్లీట్ లిస్ట్- 'భారత్​'వే మూడు టైటిళ్లు

T20 ప్రపంచ కప్ విజేతల లిస్ట్- అత్యధిక సార్లు ఛాంపియన్​గా నిలిచిన టీమ్ఇండియా - ఇంకా ఏ టీమ్ ఎన్నిసార్లు నెగ్గిందంటే?

T20 World Cup Winners
T20 World Cup Winners (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 11:49 PM IST

2 Min Read
T20 World Cup Winners : 2026 టీ20 వరల్డ్​కప్ విజేతగా నిలవడంతో భారత్ పలు ఘనతలు సాధించింది. తాజా ఫైనల్​లో కివీస్​ను 96 పరుగుల తేడాతో ఓడించిన టీమ్ఇండియా ముచ్చటగా మూడోసారి పొట్టి కప్పును ముద్దాడింది. దీంతో అత్యధికసార్లు ప్రపంచకప్​ను నెగ్గిన జట్టుగా భారత్ రికార్డు కొట్టింది. అయితే ఈ పొట్టి కప్పు 2007లో ప్రారంభమైంది. అప్పట్నుంచి ఇప్పటిదాకా 10 ఎడిషన్లు ఈ టోర్నీ జరిగింది. మరి ఇందులో ఏ దేశం ఎన్నిసార్లు ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. ఈ టోర్నీ విజేతల లిస్ట్​ ఏంటో ఓసారి చూద్దాం!

రికార్డ్​ స్థాయిలో భారత్
2007 తొలి ఎడిషన్​లో భారత్ విజేతగా నిలిచింది. ధోనీ నాయకత్వంలో బరిలోకి దిగిన టీమ్ఇండియా ఆ టోర్నీలో ఫైనల్​లో పాకిస్థాన్​ను ఓడించి ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. మళ్లీ 17ఏళ్లకు 2024లో టీమ్ఇండియా మళ్లీ విశ్వ విజేతగా నిలిచింది. ఈసారి రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీలో ఫైనల్​లో సౌతాఫ్రికాను ఢీ కొట్టింది. ఫైనల్​లో 7 రన్స్​ తేడాతో సౌతాఫ్రికను ఓడించి విజేత అయ్యింది. ఇక తాజా ఎడిషన్​లో సూర్య నేతృత్వంలోని భారత్ ముచ్చటగా మూడోసారి ఈ కప్పును అందుకుంది.

ఆ రెండు దేశాలు చెరో రెండుసార్లు
వెస్టిండీస్ జట్టు ఒకప్పుడు T20 ఫార్మాట్‌లో ఆధిపత్యం చెలాయించింది. రెండుసార్లు ఈ కప్పును అందుకున్న తొలి జట్టుగా అప్పట్లోనే రికార్డు కొట్టింది. 2012లో మొదటిసారి విండీస్ T20 ప్రపంచ కప్‌ను గెలుచుకుంది. ఆ తర్వాత 2016 కోల్‌కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ స్టేడియంలో జరిగిన ఫైనల్‌లో ఇంగ్లాండ్‌ను ఓడించి రెండోసారి ట్రోఫీని గెలుచుకుంది.

ఇంగ్లాండ్ జట్టు కూడా ఇప్పటివరకు రెండుసార్లు T20 ప్రపంచ కప్ ట్రోఫీని గెలుచుకుంది. 2010 ఫైనల్‌లో ఇంగ్లాండ్,​ ఆస్ట్రేలియాను ఓడించి మొదటిసారి టైటిల్‌ను గెలుచుకుంది. ఆ తర్వాత మెల్‌బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్‌లో జరిగిన 2022 T20 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్‌లో పాకిస్థాన్‌ను ఓడించి ఇంగ్లాండ్ రెండోసారి టైటిల్‌ను గెలుచుకుంది.

ఈ జట్లు ఒక్కోసారి!​
అలాగే పాకిస్థాన్, శ్రీలంక, ఆస్ట్రేలియా మూడు జట్లు ఒక్కోసారి టీ20 ప్రపంచ కప్ ట్రోఫీని గెలుచుకున్నాయి. శ్రీలంకను ఓడించి పాకిస్థాన్ జట్టు 2009 టీ20 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్‌ను గెలుచుకుంది. 2014 ఫైనల్‌లో భారత్​ను ఓడించిన శ్రీలంక తొలిసారి ట్రోఫీని ముద్దాడింది. ఇక 2021లో ఆస్ట్రేలియా టీ20 ఛాంపియన్ అయ్యింది. కివీస్​ను ఓడించిన ఆసీస్ తొలిసారి పొట్టి కప్పును అందుకుంది. .

T20 ప్రపంచ కప్ గెలిచిన జట్లు - కెప్టెన్ల జాబితా

  • 2007- భారత్- మహేంద్ర సింగ్ ధోని
  • 2009 - పాకిస్థాన్- యూనిస్ ఖాన్
  • 2010 - ఇంగ్లాండ్- పాల్ కాలింగ్‌వుడ్
  • 2012 - వెస్టిండీస్ - డారెన్ సామి
  • 2014 - శ్రీలంక - లసిత్ మలింగ
  • 2016 - వెస్టిండీస్ - డారెన్ సామి
  • 2021 - ఆస్ట్రేలియా - ఆరోన్ ఫించ్
  • 2022 - ఇంగ్లాండ్ - జోస్ బట్లర్
  • 2024 - భారత్- రోహిత్ శర్మ
  • 2026 - భారత్ - సూర్యకుమార్ యాదవ్

T20 WORLD CUP WINNERS LIST
T20 WORLD CUP INDIA TITILES
T20 WORLD CUP WINNERS

