2007- 2026 : T20 వరల్డ్కప్ విన్నర్స్ కంప్లీట్ లిస్ట్- 'భారత్'వే మూడు టైటిళ్లు
T20 ప్రపంచ కప్ విజేతల లిస్ట్- అత్యధిక సార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచిన టీమ్ఇండియా - ఇంకా ఏ టీమ్ ఎన్నిసార్లు నెగ్గిందంటే?
Published : March 8, 2026 at 11:49 PM IST
T20 World Cup Winners : 2026 టీ20 వరల్డ్కప్ విజేతగా నిలవడంతో భారత్ పలు ఘనతలు సాధించింది. తాజా ఫైనల్లో కివీస్ను 96 పరుగుల తేడాతో ఓడించిన టీమ్ఇండియా ముచ్చటగా మూడోసారి పొట్టి కప్పును ముద్దాడింది. దీంతో అత్యధికసార్లు ప్రపంచకప్ను నెగ్గిన జట్టుగా భారత్ రికార్డు కొట్టింది. అయితే ఈ పొట్టి కప్పు 2007లో ప్రారంభమైంది. అప్పట్నుంచి ఇప్పటిదాకా 10 ఎడిషన్లు ఈ టోర్నీ జరిగింది. మరి ఇందులో ఏ దేశం ఎన్నిసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచింది. ఈ టోర్నీ విజేతల లిస్ట్ ఏంటో ఓసారి చూద్దాం!
రికార్డ్ స్థాయిలో భారత్
2007 తొలి ఎడిషన్లో భారత్ విజేతగా నిలిచింది. ధోనీ నాయకత్వంలో బరిలోకి దిగిన టీమ్ఇండియా ఆ టోర్నీలో ఫైనల్లో పాకిస్థాన్ను ఓడించి ఛాంపియన్గా నిలిచింది. మళ్లీ 17ఏళ్లకు 2024లో టీమ్ఇండియా మళ్లీ విశ్వ విజేతగా నిలిచింది. ఈసారి రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీలో ఫైనల్లో సౌతాఫ్రికాను ఢీ కొట్టింది. ఫైనల్లో 7 రన్స్ తేడాతో సౌతాఫ్రికను ఓడించి విజేత అయ్యింది. ఇక తాజా ఎడిషన్లో సూర్య నేతృత్వంలోని భారత్ ముచ్చటగా మూడోసారి ఈ కప్పును అందుకుంది.
ఆ రెండు దేశాలు చెరో రెండుసార్లు
వెస్టిండీస్ జట్టు ఒకప్పుడు T20 ఫార్మాట్లో ఆధిపత్యం చెలాయించింది. రెండుసార్లు ఈ కప్పును అందుకున్న తొలి జట్టుగా అప్పట్లోనే రికార్డు కొట్టింది. 2012లో మొదటిసారి విండీస్ T20 ప్రపంచ కప్ను గెలుచుకుంది. ఆ తర్వాత 2016 కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్ స్టేడియంలో జరిగిన ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్ను ఓడించి రెండోసారి ట్రోఫీని గెలుచుకుంది.
ఇంగ్లాండ్ జట్టు కూడా ఇప్పటివరకు రెండుసార్లు T20 ప్రపంచ కప్ ట్రోఫీని గెలుచుకుంది. 2010 ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్, ఆస్ట్రేలియాను ఓడించి మొదటిసారి టైటిల్ను గెలుచుకుంది. ఆ తర్వాత మెల్బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్లో జరిగిన 2022 T20 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో పాకిస్థాన్ను ఓడించి ఇంగ్లాండ్ రెండోసారి టైటిల్ను గెలుచుకుంది.
ఈ జట్లు ఒక్కోసారి!
అలాగే పాకిస్థాన్, శ్రీలంక, ఆస్ట్రేలియా మూడు జట్లు ఒక్కోసారి టీ20 ప్రపంచ కప్ ట్రోఫీని గెలుచుకున్నాయి. శ్రీలంకను ఓడించి పాకిస్థాన్ జట్టు 2009 టీ20 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ను గెలుచుకుంది. 2014 ఫైనల్లో భారత్ను ఓడించిన శ్రీలంక తొలిసారి ట్రోఫీని ముద్దాడింది. ఇక 2021లో ఆస్ట్రేలియా టీ20 ఛాంపియన్ అయ్యింది. కివీస్ను ఓడించిన ఆసీస్ తొలిసారి పొట్టి కప్పును అందుకుంది. .
T20 ప్రపంచ కప్ గెలిచిన జట్లు - కెప్టెన్ల జాబితా
- 2007- భారత్- మహేంద్ర సింగ్ ధోని
- 2009 - పాకిస్థాన్- యూనిస్ ఖాన్
- 2010 - ఇంగ్లాండ్- పాల్ కాలింగ్వుడ్
- 2012 - వెస్టిండీస్ - డారెన్ సామి
- 2014 - శ్రీలంక - లసిత్ మలింగ
- 2016 - వెస్టిండీస్ - డారెన్ సామి
- 2021 - ఆస్ట్రేలియా - ఆరోన్ ఫించ్
- 2022 - ఇంగ్లాండ్ - జోస్ బట్లర్
- 2024 - భారత్- రోహిత్ శర్మ
- 2026 - భారత్ - సూర్యకుమార్ యాదవ్