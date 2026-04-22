ETV Bharat / sports

'ఇప్పటికీ రోహిత్ పట్ల బాధగా ఉంటుంది- సారీ బాస్' - 2011 వరల్డ్​కప్​లో ఎందుకు ఎంపిక చేయలేదంటే?

2011 వరల్డ్​కప్​లో రోహిత్ శర్మకు దక్కని చోటు- ఏ ప్రాతిపదికన ఆ జట్టు ఎంపిక చేశారు?- ఎట్టకేలకు వివరణ ఇచ్చిన అప్పటి చీఫ్ సెలక్టర్​

2011 ODI World Cup Rohit Sharma (Source: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 22, 2026 at 10:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

2011 ODI World Cup Rohit Sharma : 2011 వన్డే వరల్డ్​కప్ అంటేనే భారత క్రికెట్ అభిమానులకు ఒక ఎమోషన్. దాదాపు 28ఏళ్ల తర్వాత మెగాటోర్నీలో భారత్ ఛాంపియన్​గా నిలిచిన ఆ క్షణాలు అభిమానులకు ఎప్పటికీ ప్రత్యేకమే. అయితే ఈ వరల్డ్​కప్ జట్టులో అప్పటి యంగ్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మకు చోటు దక్కకపోవడం అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. దీంతో అతడు నిరాశకు గురయ్యాడు. దీనిపై గతంలోనూ పలుమార్లు స్పందించాడు. తనను ఎందుకు పక్కనపెట్టారో తెలియదని అన్నాడు. అయితే ఈ వ్యవహారంపై తాజాగా టీమ్ఇండియా అప్పటి చీఫ్ సెలక్టర్ కృష్ణమాచారి శ్రీకాంత్ మాట్లాడాడు. రోహిత్​ను ఎందుకు ఎంపిక చేయలేదో తన యూట్యూబ్ ఛానెల్​లో వివరణ ఇచ్చాడు. ఇంతకీ అతడేమన్నాడంటే?

1983జట్టులాగే ఎంపిక!
1983లో కపిల్ దేవ్ సారథ్యంలో టీమ్ఇండియా తొలిసారి వరల్డ్​కప్ నెగ్గింది. అయితే ఆ తర్వాత 28 ఏళ్ల దాకా ఏ ఎడిషన్​లోనూ భారత్ ట్రోఫీ నెగ్గలేదు. దీంతో 2011 టోర్నమెంట్​కు సెలక్టర్లు ఓ కాంబినేషన్ ఫిక్స్ అయ్యారట. 1983 ప్రపంచ కప్ జట్టులాగే 2011లో కూడా టీమ్​లో ఎక్కువ మంది ఆల్​రౌండర్లు ఉండాలనే అంశానికే ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లు అతడు తెలిపాడు.

అందుకే బ్యాట్​తోపాటు బంతితోనూ జట్టుకు సహకారం అందించగల ఆటగాళ్లను ఎంపిక చేసే క్రమంలో రోహిత్ శర్మకు చోటు దక్కలేదని చెప్పాడు. అయితే ప్రపంచ కప్‌లో ఆడేంత సామర్థ్యం రోహిత్‌ శర్మకు ఉందని, కానీ ఈ కాంబినేషన్ వల్లే అతడు జట్టులో చోటు కోల్పోయాడని వివరణ ఇచ్చాడు. ఈ విషయంలో తాను ఇప్పటికీ విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు శ్రీకాంత్ వెల్లడించాడు.

ఆ ఫార్ములానే సక్సెస్!
ఈ నేపథ్యంలోనే ఆ టోర్నీలో సచిన్​ తెందుల్కర్​తోపాటు వీరెంద్ర సెహ్వాగ్, సురేశ్ రైనా సైతం పలు మ్యాచ్​ల్లో బౌలింగ్ చేశారని గుర్తు చేశాడు. ఆ జట్టులో యూసుఫ్ పఠాన్​ను కూడా ఆల్​రౌండర్​గానే ఎంపిక చేసినట్లు చెప్పాడు. చివరికి వరల్డ్​ కప్ ఆసాంతం అద్భుతంగా రాణించిన ఆల్​రౌండర్ యువరాజ్​ సింగ్​కే 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్' అవార్డు దక్కిందని అన్నాడు.

సారీ బాస్!
'నేను 2011 ప్రపంచ కప్‌ను కోల్పోయాను' అని రోహిత్ శర్మ ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో చెబుతుంటాడు. అయితే ఈ విషయంలో ఈ రోజుకీ నాకు అతని పట్ల బాధగానే ఉంటుంది. అందుకే గతేడాది నేను రోహిత్‌ను కలిసినప్పుడు అతడికి 'సారీ బాస్' అని చెప్పాను. అయితే అది ఉద్దేశపూర్వకంగా జరిగింది కాదు. మేం 1983 ప్రపంచ కప్ నాటి ఆలోచనా విధానంతో ఉన్నాం. అందుకే మాకు ఆ జట్టులో ఆల్‌రౌండర్లు (Half All- Rounders) ఉండాలని అనుకున్నాం'

'మీరు చివరగా గమనిస్తే, ఆ టోర్నమెంట్‌లో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ అవార్డు ఎవరికి దక్కింది? బ్యాట్‌తోపాటు బంతితోనూ అద్భుతంగా రాణించిన యువరాజ్ సింగ్​కే కదా! మీకు చూసేఉంటారు కొన్ని మ్యాచ్‌లలో సెహ్వాగ్, సచిన్, సురేశ్ రైనా కూడా కొన్ని ఓవర్లు బౌలింగ్ చేశారు. యూసుఫ్ పఠాన్ కూడా ఆల్‌రౌండరే. అలా ఆల్​రౌండర్లు ఉండాలని భావిచడం వల్లే దురదృష్టవశాత్తు రోహిత్ శర్మకు జట్టులో చోటు దక్కలేదు. వాస్తవానికి 2011 ప్రపంచ కప్‌లో ఆడేంత సామర్థ్యం రోహిత్​కు ఉంది. కానీ ఆ అవకాశాన్ని కోల్పోయాడు' అని శ్రీకాంత్ ఆయన పేర్కొన్నాడు.

2011 వరల్డ్​కప్​నకు టీమ్ఇండియా జట్టు : ఎంఎస్ ధోనీ (కెప్టెన్ & వికెట్ కీపర్), సచిన్ తెందుల్కర్, వీరేంద్ర సెహ్వాగ్, గౌతమ్ గంభీర్, యువరాజ్ సింగ్, సురేశ్ రైనా, విరాట్ కోహ్లీ, యూసుఫ్ పఠాన్, హర్భజన్ సింగ్, ప్రవీణ్ కుమార్, జహీర్ ఖాన్, ఆశిష్ నెహ్రా, మునాఫ్ పటేల్, పీయూష్ చావ్లా, రవిచంద్రన్ అశ్విన్

అదే గోల్!
కాగా, వన్డే వరల్డ్​కప్ ట్రోఫీ నెగ్గడమే తన కెరీర్​ గోల్ అని రోహిత్ శర్మ ఇప్పటికే పలు సందర్భాల్లో చెప్పాడు. 2023లో అతడి కెప్టెన్సీలోనే టీమ్ఇండియా ఫైనల్​ దాకా వెళ్లి తుది మెట్టుపై బోల్తా పడింది. దీంతో ఆ కల చెదిరింది. అయితే అతడు అంతటితో ఆగిపోకుండా ఆ కల కోసం ఇంకా కష్టపడుతున్నాడు. ఇప్పుడు అతడు 2027 వరల్డ్​కప్​లో ఆడడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. అందుకు తగ్గట్లు ఎప్పటికప్పుడు ఫిట్​నెస్ కాపాడుకుంటూ వస్తున్నాడు. అందుకే టీ20, టెస్టులకు సైతం గుడ్​ బె చెప్పేసి ప్రస్తుతం వన్డేల్లోనే ఆడుతున్నాడు.

TAGGED:

ROHIT SHARMA 2011 ODI WORLD CUP
2011 ODI WORLD CUP TEAM INDIA SQUAD
WHY ROHIT NOT SELECTED 2011WORLDCUP
2011 ODI WORLD CUP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.