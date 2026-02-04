'అందరినీ ఒకేలా చూడాలి'- రో-కో వరల్డ్కప్ ఆడడంపై ధోనీ కామెంట్స్!
2027 వన్డే వరల్డ్కప్లో రోహిత్, విరాట్పై మరోసారి చర్చ- ఈసారి ధోనీకి ఎదురైన ప్రశ్న- మిస్టర్ కూల్ ఆన్సర్ ఏంటంటే?
Published : February 4, 2026 at 1:23 PM IST
MSD ON Rohit Virat : 2027 వన్డే వరల్డ్కప్లో భారత్ స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ బరిలోకి దిగుతారా? లేదా అనే చర్చ కొంతకాలంగా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇటీవల కాలంలో టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్లు ఏ ఈవెంట్కు వెళ్లినా దీనికి సంబంధించిన ప్రశ్నే ఎదురవుతోంది. తాజాగా మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్రసింగ్ ధోనీకి కూడా ఇదే ప్రశ్న ఎదురైంది. ఓ ప్రైవేట్ ఈవెంట్లో పాల్గొన్న ధోనీని 'రోహిత్, కోహ్లీ 2027 వరల్డ్కప్లో ఆడాతారా?' అని స్పోర్ట్స్ బ్రాడ్కాస్టర్ అడిగారు. దీనికి ధోనీ ఏమన్నాడంటే?
'ఎందుకు ఆడకూడదు? వయసు అనేది నా దృష్టిలో ఒక ప్రమాణం కాదు. ఆటగాడి ఫిట్నెస్, పెర్ఫెర్మెన్సే ముఖ్యం. ఎవరికీ ఏమీ చెప్పకూడదనే నేను అనుకుంటా. నేను క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేసినప్పుడు నా వయసు 24 ఏళ్లు. నాకు అప్పుడు ఎవరూ ఏం చెప్పలేదు. ఆ తర్వాత నేను 10- 20 ఏళ్లు భారత్ తరఫున క్రికెట్ ఆడినా, నా వయసు గురించి ఎవరో వచ్చి నాకు చెప్పాల్సిన పని లేదు'
'అలాగే రానున్న ఐదేళ్లలో రోహిత్, విరాట్ వరల్డ్కప్ ఆడతారా లేదా? అనేది మనం డిసైడ్ చేయకూడదు. అది వాళ్లే నిర్ణయించుకోవాలి. వాళ్లు ఫామ్లో ఉండి దేశం కోసం ఆడాలనే తపన వారిలో ఉంటే ఆడడంలో తప్పేముంది? 20ఏళ్ల వయసులోనే అనుభవజ్ఞులైన ఆటగాళ్లు దొరకరు. 20-25 మ్యాచ్లు ఆడగానే ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లేయర్లు అయిపోరు. ఆట తాలూకూ ఒత్తిడి తెలిసుండాలి. ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేసుకొని, ఆటలో ఒత్తిడిని అధిగమించడానికి నాకు 85 మ్యాచ్లు పట్టింది'
'అందుకే కుర్రాళ్లతోపాటు, అనుభవజ్ఞులైన ప్లేయర్ల కాంబినేషన్లో ఉండే జట్టు అత్యంత ముఖ్యం. అందుకే ఎవరైనా సరే వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఫిట్గా ఉంటూ, పరుగులు సాధిస్తూ జట్టులో తమ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి. అందరినీ ఒకేలా (సమానంగా) చూడాలి. మంచిగా ఆడేవారు జట్టులో ఉంటారు. పనితీరు కనబరచని వారు ఉండరు. ఒకవేళ ఏ ప్లేయరైనా ఫిట్గా లేకపోతే ఏ క్షణమైనా అతడిని తీసేయవచ్చు. అందుకే జట్టు ఎంపికలో ఏ ఒక్క వ్యక్తి విషయంలోనూ ఇలాంటివి పట్టించుకోకూడదు. ప్రదర్శన ఆధారంగానే ఎంపిక చేయాలి. అదే ప్రామాణికం' అని ధోనీ అన్నాడు.
కాగా, ప్రస్తుతం రోహిత్కు 38ఏళ్లు, విరాట్ వయసు 37 సంవత్సరాలు. వయసు రీత్యా ఈ ఇద్దరికీ 2027 వరల్డ్కప్లో చోటు ఉంటుందా లేదా? అనేది కొద్ది కాలంగా క్రీడావర్గాల్లో జరుగుతున్నా చర్చ. కానీ, ఇటీవల టీమ్ఇండియా ఆడిన వన్డే సిరీస్ల్లో రోహిత్, రోహ్లీ అత్యుత్తమంగా ఆడారు. గతేడాది ఆస్ట్రేలియా, సౌతాఫ్రికాతో, రీసెంట్గా న్యూజిలాండ్తో మ్యాచ్లో తమ ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నారు. ముఖ్యంగా విరాట్ పరుగుల వరద పారించాడు.