'అందరినీ ఒకేలా చూడాలి'- రో-కో వరల్డ్​కప్ ఆడడంపై ధోనీ కామెంట్స్!

2027 వన్డే వరల్డ్​కప్​లో రోహిత్, విరాట్​పై మరోసారి చర్చ- ఈసారి ధోనీకి ఎదురైన ప్రశ్న- మిస్టర్ కూల్ ఆన్సర్ ఏంటంటే?

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 4, 2026 at 1:23 PM IST

MSD ON Rohit Virat : 2027 వన్డే వరల్డ్​కప్​లో భారత్ స్టార్ బ్యాటర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ బరిలోకి దిగుతారా? లేదా అనే చర్చ కొంతకాలంగా కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇటీవల కాలంలో టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్లు ఏ ఈవెంట్​కు వెళ్లినా దీనికి సంబంధించిన ప్రశ్నే ఎదురవుతోంది. తాజాగా మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్రసింగ్ ధోనీకి కూడా ఇదే ప్రశ్న ఎదురైంది. ఓ ప్రైవేట్ ఈవెంట్​లో పాల్గొన్న ధోనీని 'రోహిత్, కోహ్లీ 2027 వరల్డ్​కప్​లో ఆడాతారా?' అని స్పోర్ట్స్ బ్రాడ్​కాస్టర్ అడిగారు. దీనికి ధోనీ ఏమన్నాడంటే?

'ఎందుకు ఆడకూడదు? వయసు అనేది నా దృష్టిలో ఒక ప్రమాణం కాదు. ఆటగాడి ఫిట్‌నెస్, పెర్ఫెర్మెన్సే ముఖ్యం. ఎవరికీ ఏమీ చెప్పకూడదనే నేను అనుకుంటా. నేను క్రికెట్​లో అరంగేట్రం చేసినప్పుడు నా వయసు 24 ఏళ్లు. నాకు అప్పుడు ఎవరూ ఏం చెప్పలేదు. ఆ తర్వాత నేను 10- 20 ఏళ్లు భారత్ తరఫున క్రికెట్ ఆడినా, నా వయసు గురించి ఎవరో వచ్చి నాకు చెప్పాల్సిన పని లేదు'

'అలాగే రానున్న ఐదేళ్లలో రోహిత్, విరాట్ వరల్డ్​కప్ ఆడతారా లేదా? అనేది మనం డిసైడ్ చేయకూడదు. అది వాళ్లే నిర్ణయించుకోవాలి. వాళ్లు ఫామ్​లో ఉండి దేశం కోసం ఆడాలనే తపన వారిలో ఉంటే ఆడడంలో తప్పేముంది? 20ఏళ్ల వయసులోనే అనుభవజ్ఞులైన ఆటగాళ్లు దొరకరు. 20-25 మ్యాచ్​లు ఆడగానే ఎక్స్​పీరియన్స్ ప్లేయర్లు అయిపోరు. ఆట తాలూకూ ఒత్తిడి తెలిసుండాలి. ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేసుకొని, ఆటలో ఒత్తిడిని అధిగమించడానికి నాకు 85 మ్యాచ్​లు పట్టింది'

'అందుకే కుర్రాళ్లతోపాటు, అనుభవజ్ఞులైన ప్లేయర్ల కాంబినేషన్​లో ఉండే జట్టు అత్యంత ముఖ్యం. అందుకే ఎవరైనా సరే వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఫిట్​గా ఉంటూ, పరుగులు సాధిస్తూ జట్టులో తమ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవాలి. అందరినీ ఒకేలా (సమానంగా) చూడాలి. మంచిగా ఆడేవారు జట్టులో ఉంటారు. పనితీరు కనబరచని వారు ఉండరు. ఒకవేళ ఏ ప్లేయరైనా ఫిట్‌గా లేకపోతే ఏ క్షణమైనా అతడిని తీసేయవచ్చు. అందుకే జట్టు ఎంపికలో ఏ ఒక్క వ్యక్తి విషయంలోనూ ఇలాంటివి పట్టించుకోకూడదు. ప్రదర్శన ఆధారంగానే ఎంపిక చేయాలి. అదే ప్రామాణికం' అని ధోనీ అన్నాడు.

కాగా, ప్రస్తుతం రోహిత్​కు 38ఏళ్లు, విరాట్ వయసు 37 సంవత్సరాలు. వయసు రీత్యా ఈ ఇద్దరికీ 2027 వరల్డ్​కప్​లో చోటు ఉంటుందా లేదా? అనేది కొద్ది కాలంగా క్రీడావర్గాల్లో జరుగుతున్నా చర్చ. కానీ, ఇటీవల టీమ్ఇండియా ఆడిన వన్డే సిరీస్​ల్లో రోహిత్, రోహ్లీ అత్యుత్తమంగా ఆడారు. గతేడాది ఆస్ట్రేలియా, సౌతాఫ్రికాతో, రీసెంట్​గా న్యూజిలాండ్​తో మ్యాచ్​లో తమ ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నారు. ముఖ్యంగా విరాట్ పరుగుల వరద పారించాడు.

