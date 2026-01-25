ETV Bharat / sports

'రాజకీయాల నుంచి క్రీడలను వేరు చేయలేం- అదే బ్యాడ్​లక్'- బంగ్లా కాంట్రవర్సీపై మాజీ క్రికెటర్

ఐసీసీపై మాజీ క్రికెటర్ జాంటీ రోడ్స్ ప్రశంసలు- టీ20 వరల్డ్​కప్​ కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నట్లు వ్యాఖ్యలు- టోర్నీ నుంచి బంగ్లా నిష్క్రమించిన తర్వాత మాజీ ప్లేయర్ కీలక కామెంట్స్

Jonty Rhodes
Jonty Rhodes (Source : ANI)
Published : January 25, 2026 at 11:17 AM IST

Jonty Rhodes T20 World Cup : టీ20 వరల్డ్​కప్​లో ఆడకూడని బంగ్లాదేశ్​ తీసుకున్న నిర్ణయంపై సౌతాఫ్రికా మాజీ క్రికెటర్ జాంటీ రోడ్స్​ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. రాజకీయ వివాదాలకు క్రీడలను దూరంగా ఉంచాలని అన్నాడు. కానీ, క్రీడల నుంచి రాజకీయాలను వేరుచేయలేం అని పేర్కొన్నాడు. అలాగే వరల్డ్​కప్ కోసం తను ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నట్లు ​ చెప్పాడు. ఈసారి టోర్నమెంట్​ను 20 జట్లతో ఆడడం ఆసక్తికరంగా ఉందని అన్నాడు. ఈ విషయంలో ఐసీసీ అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని చెప్పాడు. టోర్నీ నుంచి బంగ్లాదేశ్​ను ఐసీసీ తప్పించిన తర్వాత నేషనల్ మీడియాతో జాంటీ రోడ్స్ మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

ఏడాదిలో ఐదు నెలలు ఇక్కడే ఉంటున్నా!
'ఈసారి ప్రపంచకప్​లో 20 జట్లు తలపడుతున్నాయి. ఈ విషయంలో ఐసీసీ అద్భుతంగా పని చేస్తుంది. ఇక ఏడాదిలో ఐదు నెలలు నేను భారత్​లోనే ఉంటున్నాను. అందుకే ఈ వరల్డ్​కప్​ నా సొంత దేశంలోనే జరుగుతున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. నేనైతే ఈ టోర్నీ కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నాను. ఎవరు ఛాంపియన్​గా నిలుస్తారు? ఏయే జట్లు సెమీఫైనల్స్​కు చేరతాయి? అనేది టీ20 క్రికెట్​లో ముందుగా అంచనా వేయడం అస్సలు సాధ్యం కాదు. ఇందులో ఒక ప్లేయర్ 10 నిమిషాల్లోనే ఆట స్వరూపాన్ని మార్చేయగలడు' అని రోడ్స్ అన్నాడు.

ఇక టోర్నీ నుంచి బంగ్లా వైదొలగడంపైనా రోడ్స్​ స్పందించాడు. రాజకీయాలను క్రీడలకు దూరంగా ఉంచాలని అన్నాడు. 'క్రీడలకు రాజకీయాలను దూరంగా ఉంచాలి. కానీ దురదృష్టవశాత్తు మనం పాలిటిక్స్ నుంచి స్పోర్ట్స్​ను వేరు చేయలేకపోతున్నాం' అని తెలిపాడు.

