'రాజకీయాల నుంచి క్రీడలను వేరు చేయలేం- అదే బ్యాడ్లక్'- బంగ్లా కాంట్రవర్సీపై మాజీ క్రికెటర్
ఐసీసీపై మాజీ క్రికెటర్ జాంటీ రోడ్స్ ప్రశంసలు- టీ20 వరల్డ్కప్ కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నట్లు వ్యాఖ్యలు- టోర్నీ నుంచి బంగ్లా నిష్క్రమించిన తర్వాత మాజీ ప్లేయర్ కీలక కామెంట్స్
Published : January 25, 2026 at 11:17 AM IST
Jonty Rhodes T20 World Cup : టీ20 వరల్డ్కప్లో ఆడకూడని బంగ్లాదేశ్ తీసుకున్న నిర్ణయంపై సౌతాఫ్రికా మాజీ క్రికెటర్ జాంటీ రోడ్స్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. రాజకీయ వివాదాలకు క్రీడలను దూరంగా ఉంచాలని అన్నాడు. కానీ, క్రీడల నుంచి రాజకీయాలను వేరుచేయలేం అని పేర్కొన్నాడు. అలాగే వరల్డ్కప్ కోసం తను ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నట్లు చెప్పాడు. ఈసారి టోర్నమెంట్ను 20 జట్లతో ఆడడం ఆసక్తికరంగా ఉందని అన్నాడు. ఈ విషయంలో ఐసీసీ అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని చెప్పాడు. టోర్నీ నుంచి బంగ్లాదేశ్ను ఐసీసీ తప్పించిన తర్వాత నేషనల్ మీడియాతో జాంటీ రోడ్స్ మాట్లాడుతూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
ఏడాదిలో ఐదు నెలలు ఇక్కడే ఉంటున్నా!
'ఈసారి ప్రపంచకప్లో 20 జట్లు తలపడుతున్నాయి. ఈ విషయంలో ఐసీసీ అద్భుతంగా పని చేస్తుంది. ఇక ఏడాదిలో ఐదు నెలలు నేను భారత్లోనే ఉంటున్నాను. అందుకే ఈ వరల్డ్కప్ నా సొంత దేశంలోనే జరుగుతున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. నేనైతే ఈ టోర్నీ కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నాను. ఎవరు ఛాంపియన్గా నిలుస్తారు? ఏయే జట్లు సెమీఫైనల్స్కు చేరతాయి? అనేది టీ20 క్రికెట్లో ముందుగా అంచనా వేయడం అస్సలు సాధ్యం కాదు. ఇందులో ఒక ప్లేయర్ 10 నిమిషాల్లోనే ఆట స్వరూపాన్ని మార్చేయగలడు' అని రోడ్స్ అన్నాడు.
#WATCH | Mumbai: On the upcoming World Cup, Former South African Cricketer, Jonty Rhodes says, " the t20 world cup now has 20 teams. i think what the icc is doing is fantastic, hosting a 20-team tournament. i live in india for five months of the year, so i'm looking forward to the… pic.twitter.com/EKUDqVojFF— ANI (@ANI) January 24, 2026
ఇక టోర్నీ నుంచి బంగ్లా వైదొలగడంపైనా రోడ్స్ స్పందించాడు. రాజకీయాలను క్రీడలకు దూరంగా ఉంచాలని అన్నాడు. 'క్రీడలకు రాజకీయాలను దూరంగా ఉంచాలి. కానీ దురదృష్టవశాత్తు మనం పాలిటిక్స్ నుంచి స్పోర్ట్స్ను వేరు చేయలేకపోతున్నాం' అని తెలిపాడు.