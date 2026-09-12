ETV Bharat / sports

తిలక్ ఏ స్థానంలో ఆడుతాడు?- భారత్‌కు టీమ్ బ్యాలెన్స్ సవాలే : అఫ్గాన్‌తో టీ20 సిరీస్ వేళ డివిలియర్స్ కామెంట్స్

దిల్లీలో జరగబోయే తొలి టీ20లో అఫ్గాన్‌ను ఢీకొట్టనున్న భారత్- జట్టు బ్యాలెన్స్ గురించి సౌతాఫ్రికా మాజీ క్రికెటర్ కీలక వ్యాఖ్యలు- టీమ్ఇండియా వైస్ కెప్టెన్ తిలక్ వర్మ ఏ ప్లేస్‌లో బ్యాటింగ్ చేస్తాడని సందేహం

AB De On Tilak Varma Batting Place
టీమ్ఇండియా బ్యాటర్‌ తిలక్‌ వర్మ (Associated Press File Photo)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 12, 2026 at 12:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

AB De On Tilak Varma Batting Place : అఫ్గానిస్థాన్‌తో ఆదివారం నుంచి ప్రారంభం కానున్న మూడు టీ20ల సిరీస్‌‌కు టీమ్ఇండియా సిద్ధమైంది. ఈ క్రమంలో ఈ సిరీస్‌లో భారత జట్టు కూర్పుపై చర్చ మొదలైంది. ముఖ్యంగా టీమ్ఇండియా యంగ్ బ్యాటర్‌ తిలక్‌ వర్మ తుది జట్టులో ఉంటాడా? ఉంటే ఏ స్థానంలో బ్యాటింగ్‌కు వస్తాడు? అనే ప్రశ్నను సౌతాఫ్రికా మాజీ ప్లేయర్ ఏబీ డివిలియర్స్ లేవనెత్తాడు. తిలక్ వర్మ బ్యాటింగ్ స్థానంపై సందేహం వ్యక్తం చేశాడు. ఈ మేరకు తన యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో డివిలియర్స్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

"బ్యాటర్ల ఎంపిక విషయంలో కచ్చితంగా టీమ్ఇండియాకు కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి. జట్టులో కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్, ఇషాన్ కిషన్, సంజూ శాంసన్, సూర్యవంశీ ఉన్నారు. ఆల్‌రౌండర్ల విషయానికొస్తే తిలక్ వర్మ ఉన్నాడు. ఇక్కడే జట్టు బ్యాలెన్స్ (సమతూకం) చాలా క్లిష్టంగా మారుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. తిలక్ వర్మ ఏ స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేస్తాడు?. అలా అని తిలక్‌ను ఎంపిక చేయడం లేదా పక్కన పెట్టడం జట్టు బ్యాలెన్స్‌పై గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతుంది." అని డివిలియర్స్ పేర్కొన్నాడు.

ప్రతీ ఆడగాడి రోల్‌పై క్లారిటీ ఉండాలి : డివిలియర్స్
అలాగే టీమ్ఇండియా మొత్తం స్క్వాడ్‌పై కూడా డివిలియర్స్ తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నాడు. ప్రమాదకరమైన అఫ్గానిస్థాన్‌ జట్టుతో తలపడనున్న నేపథ్యంలో భారత జట్టులోని ప్రతీ ఆటగాడి రోల్ (బాధ్యత)పై స్పష్టత ఉండాలని అభిప్రాయపడ్డాడు. ఇది చాలా కష్టతరమైన విషయమని చెప్పాడు. "అఫ్గానిస్థాన్‌తో తలపడబోయే టీమ్ఇండియా స్క్వాడ్ చాలా బలంగా ఉంది. కానీ టీమ్ బ్యాలెన్స్‌ను సాధించడం కష్టమవుతుంది. ఇది టీ20 సిరీస్ కాబట్టి టీమ్ఇండియా జట్టులో కొద్దిగా మార్పులు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. భారత జట్టు ఆటగాళ్ల రోల్స్ వేర్వేరుగా ఉన్నప్పటికీ, అఫ్గానిస్థాన్ వంటి ప్రమాదకరమైన జట్టును ఎదుర్కోబోతున్నందుకు ప్రతీ ఆటగాడి రోల్‌పై స్పష్టత చాలా ముఖ్యం" అని డివిలియర్స్ అభిప్రాయపడ్డాడు.

మ్యాచ్ వాయిదా అని వార్తలకు చెక్
దిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా అఫ్గానిస్థా‌న్‌తో టీమ్ఇండియా తొలి మ్యాచ్ ఆదివారం ఆడనుంది. అయితే సెప్టెంబరు 12, 13 తేదీల్లో దిల్లీలో బ్రిక్స్ సదస్సు కారణంగా ఈ మ్యాచ్ జరగడంపై తొలుత సందేహాలు నెలకొన్నాయి. మ్యాచ్ వాయిదా పడుతుందని వార్తలు వచ్చాయి. దిల్లీ పోలీసులు, ఉన్నతాధికారులు బ్రిక్స్ సదస్సు నిర్వహణ డ్యూటీల్లో బిజీబిజీగా ఉండడంతో, వారు భద్రత కారణాల దృష్యా ఆదివారం అఫ్గాన్‌తో జరగాల్సి ఉన్న తొలి టీ20 మ్యాచ్‌ను ఇంకో తేదీకి మార్చేలా రీ షెడ్యూల్ చేసుకోవాలని దిల్లీ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (డీడీసీఏ)ను కోరినట్లు మీడియాలో వార్తా కథనాలు వెలువడ్డాయి. ఈ క్రమంలో డీడీసీఏ క్లారిటీ ఇచ్చింది.

దిల్లీ వేదికగానే బ్రిక్ సదస్సు కూడా జరగనున్నప్పటికీ తొలి మ్యాచ్​ నిర్వహణలో ఎలాంటి మార్పు లేదని డీడీసీఏ స్పష్టం చేసింది. సిరీస్ షెడ్యూల్ ప్రకారమే ఉంటుందని వెల్లడించింది. అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం వేదికగా సెప్టెంబర్ 13న భారత్- అఫ్గాన్​ మధ్య జరగాల్సిన తొలి టీ20 మ్యాచ్ ముందుగా నిర్ణయించిన షెడ్యూల్ ప్రకారమే జరుగుతుందని ప్రకటించింది. దిల్లీ ట్రాఫిక్ పోలీసు అధికారులతో డీడీసీఏ సమావేశమైందని తెలిపింది. మ్యాచ్ నిర్వహణకు అవసరమైన అన్ని రకాల సహకారాలు అందిస్తామని పోలీసులు డీడీసీఏకు హామీ ఇచ్చారని పేర్కొంది. అందుకే మ్యాచ్​ వాయిదా పడదని వివరించింది. ఈ మేరకు డీడీసీఏ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ పెట్టింది.

మూడు మ్యాచ్‌లు ఒకే స్టేడియంలో
కాగా, సెప్టెంబర్ 13న తొలి టీ20, సెప్టెంబర్ 15 రెండో టీ20, సెప్టెంబరు 17న మూడో టీ20లో అఫ్గానిస్థాన్‌తో భారత్ తలపడనుంది. ఈ మూడు మ్యాచ్‌లు దిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలోనే జరగనున్నాయి. ఈ టీ20 సిరీస్‌కు శ్రేయస్ అయ్యర్ టీమ్ఇండియాకు కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించనున్నారు. తిలక్ వర్మ వైస్ కెప్టెన్‌గా ఎంపికయ్యారు. అభిషేక్ శర్మ, సూర్యవంశీ, శాంసన్ , ఇషాన్ కిషన్ , శివం దూబే, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, వరుణ్ చక్రవర్తి, రవి బిష్ణోయ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్షదీప్ సింగ్, యశ్ ఠాకూర్ తదితరులు టీమ్ఇండియా స్క్వాడ్‌లో ఉన్నారు.

'10వేల రన్స్ చేసినా నేనూ జట్టుకు ఏడాది దూరమయ్యా'- షమీ రీఎంట్రీపై గంగూలీ బిగ్ స్టేట్​మెంట్

ఆరు నెలలు టీమ్ఇండియా బిజీబీజీగా- IPL 2027కి ముందు 37 మ్యాచ్​లు- వన్డేలు పది కంటే ఎక్కువే

TAGGED:

AB DE VILLIERS ON TEAM INDIA
IND VS AFG T20 SERIES 2026
IND VS AFG 1ST T20 DELHI
TEAM INDIA SQUAD FOR AFG T20 SERIES
AB DE ON TILAK VARMA BATTING PLACE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.