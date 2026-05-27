భారత తొలి గోల్డ్ మెడలిస్ట్ రాజా రణధీర్ కన్నుమూత- క్రీడా ప్రపంచంలో విషాదం!
ఆసియా క్రీడల్లో షూటింగ్లో భారత్కు తొలి స్వర్ణ పతకాన్ని అందించిన రణధీర్ సింగ్ కన్నుమూత- ఆయన మరణంతో దిగ్భాంత్రిలో క్రీడా ప్రపంచం
Published : May 27, 2026 at 3:47 PM IST
Randhir Singh Passed Away : భారత మాజీ షూటర్, ఒలింపియన్ రణధీర్ సింగ్ (79) కన్నుమూశారు. కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న రణధీర్ బుధవారం దిల్లీలోని ఆయన నివాసంలో తుదిశ్వాస విడిచారు. రణధీర్ మరణాన్ని నేషనల్ రైఫిల్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (NRAI) కార్యదర్శి రాజీవ్ భాటియా ధ్రువీకరించారు. భారత క్రీడా రంగంలో రాజా రణధీర్ చెరగని ముద్ర వేశారు. ఆయన మరణంతో క్రీడా లోకం దిగ్భాంత్రికి గురైంది.
పంజాబ్లోని పాటియాలా రాజ కుటుంబంలో రణధీర్ సింగ్ జన్మించారు. ఆయనకు భార్య వినిత, ముగ్గురు కుమార్తెలు ఉన్నారు. అందులో చిన్న కుమార్తె రాజేశ్వరి కూడా ఒక షూటర్ కావడం విశేషం. అయితే కొంతకాలంగా వృద్ధాప్య సంబంధిత అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగానే ఇటీవల ఒలింపిక్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఆసియా (OCA) అధ్యక్ష పదవికి ఆయన రాజీనామా చేశారు. ఇక బుధవారం దిల్లీలోని ఆయన నివాసంలోనే కన్నుమూశారు.
ఆసియా క్రీడల్లో ఘన చరిత్ర
రణధీర్ తన కెరీర్లో అనేక ప్రధాన మైలురాళ్లు సాధించారు. 1978 ఆసియా క్రీడల్లో ట్రాప్ ఈవెంట్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచారు. దీంతో భారత్ తరఫున స్వర్ణ పతకం గెలిచిన భారత తొలి షూటర్గా రణధీర్ సింగ్ చరిత్ర సృష్టించారు. బ్యాంకాక్ వేదికగా జరిగిన ఈ క్రీడల్లో ట్రాప్ ఈవెంట్లో చరిత్రాత్మక స్వర్ణ పతకం గెలిచి దేశానికి గర్వకారణంగా నిలిచారు.ఆ తర్వాత క్రమంగా గొప్ప షూటర్లలో ఒకరిగా ఎదిగారు. ఆయన రికార్డు స్థాయిలో ఐదు ఒలింపిక్ క్రీడల్లో భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహించారు.
STORY | Veteran sports administrator Randhir Singh dies— Press Trust of India (@PTI_News) May 27, 2026
Veteran sports administrator and India's first shooting gold-medallist in the Asian Games, Randhir Singh, died in New Delhi on Wednesday after battling age-related ailments, marking the end of an era in the country's… pic.twitter.com/vqJGRIUWVv
ఒలింపిక్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఆసియాకు తన కృషి!
ఒలింపిక్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఆసియాకు రణధీర్ 1991 నుంచి 2015 వరకు సెక్రటరీ జనరల్గా సేవలందించారు. ఇక 2024 సెప్టెంబర్లో దిల్లీలో జరిగిన ఒలింపిక్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఆసియా (OCA) 44వ సర్వసభ్య సమావేశంలో రణధీర్ సింగ్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు. దీంతో OCA అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన తొలి భారతీయుడిగానూ నిలిచారు. ఈ పదవిలో రణధీర్ 2028 దాకా ఉండాల్సింది. అయితే, ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ఆరోగ్యం క్షీణించడం వల్ల ఆయన పదవికి రాజీనామా చేశారు.
రణధీర్ సింగ్ భారత, ఆసియా క్రీడా సంస్థలలో వివిధ పరిపాలనా పదవులను కూడా నిర్వహించారు. ఆయన 1987 నుంచి 2012 వరకు ఇండియన్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ (IOA) సెక్రటరీ జనరల్గా పనిచేశారు. అదనంగా, రణధీర్ 2001 నుంచి 2014 వరకు అంతర్జాతీయ ఒలింపిక్ కమిటీ (IOC)లో సభ్యుడిగా ఉన్నారు. రణధీర్ సింగ్ షూటింగ్ క్రీడల అభివృద్ధికి, ఒలింపిక్ ఉద్యమానికి అమూల్యమైన కృషి చేశారు. రణధీర్ విశిష్ట క్రీడా జీవితంలో 5 ఒలింపిక్ క్రీడలలో పాల్గొనడం, 1978లో బ్యాంకాక్లో జరిగిన ఆసియా క్రీడలలో ట్రాప్ ఈవెంట్లో స్వర్ణ పతకం సాధించడం వంటివి ఆయన కెరీర్లో అత్యుత్తమ మైలురాళ్లు.
ఐపీఎల్ 2016 మ్యాజిక్ రిపీట్ అవుతుందా? SRHకు మళ్లీ హిస్టారికల్ ఛాన్స్! ఏం జరగనుంది?
ఐపీఎల్ క్వాలిఫైయర్ 1 సెంటిమెంట్- ఆర్సీబీ మరోసారి కప్ కొడుతుందా? 15ఏళ్ల చరిత్ర చెబుతున్న లెక్కలు ఇవే!