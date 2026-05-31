'విరాట్ కాదు- ఫైనల్​లో రూ.5 లక్షలు గెలుచుకునేది అతడే'- RCB మాజీ స్టార్ జోస్యం!

రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు- గుజరాత్ టైటాన్స్ టైటిల్ ఫైట్- ఫైనల్ మ్యాచ్​పై ఎవరి అంచనాలు వారివే- ఆ ఇద్దరు మాజీలు ఏమన్నారంటే?

RCB Vs GT (Source : IANS)
Published : May 31, 2026 at 3:34 PM IST

RCB vs GT IPL Final : క్రికెట్ ఫ్యాన్స్​ ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్న 2026 ఐపీఎల్ ఫైనల్​కు మరికొన్ని గంటలే ఉంది. అహ్మదాబాద్​ వేదికగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు- గుజరాత్ టైటాన్స్ మధ్య అసలైన పోరు ఉండనుంది. అత్యుత్తమ జట్ల మధ్య జరగనున్న పోటీ​పై ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే ఈ టైటిల్​ ఫైట్​పై ప్రస్తుత, మాజీ క్రికెటర్లు ఎవరి అంచనాలు వాళ్లు వెల్లడిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో గతంలో ఆర్సీబీ జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన ఏబీ డివిలియర్స్ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. ఈ ఫైనల్​ పోరులో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు ఎవరు గెలుచుకుంటారో అంచన వేశారు.

ఆర్సీబీకి గతంలో డివిలియర్స్ అనేక విజయాలు అందించాడు. జట్టులో చాలా కాలం ఉండడంతో అతడికి స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీకి మంచి సన్నిహిత్యం కూడా ఉంది. ఇక ఫైనల్​ మ్యాచ్​లో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ తన అంచనా అంటే అందరూ విరాట్ కోహ్లీనే అనుకుంటారు. కానీ, ​ఏబీడీ మాత్రం అందుకు భిన్నంగా చెప్పాడు. క్వాలిఫయర్ 1లో అదరగొట్టిన ఆర్సీబీ కెప్టెన్ రజత్ పాటీదార్​కే ఫైనల్​లో ప్లేయర్ ఆఫ్ మ్యాచ్ అవార్డు దక్కుతుందని అంచనా వేశాడు. అంతేకాదు అతడు 200+ స్టైక్ రేట్ నమోదు చేస్తాడని తెలిపాడు.

ఫైనల్​లో భారీ ప్రైజ్​మనీ
సాధారణంగా ఐపీఎల్​లో ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు దక్కించుకున్న ఆటగాడికి రూ. లక్ష ప్రైజ్​మనీగా అందుతుంది. అయితే ఫైనల్​ మ్యాచ్ కాస్త స్పెషల్ కాబట్టి, ఇక్కడ భారీగా నజరానా ఇస్తుంటారు. ఫైనల్​ మ్యాచ్​లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన చేసి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్​గా ఎంపికైన ఆటగాడికి రూ.5 లక్షలు ప్రైజ్​మనీగా దక్కుతాయి. సాధారణ మ్యాచ్​ కంటే నాలుగింతలు ఎక్కువ!

కాగా, రీసెంట్​గా ధర్మశాల వేదికగా గుజరాత్​తోనే జరిగిన క్వాలిఫయర్ 1లో పాటీదార్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. అతడు 33 బంతుల్లోనే 93 పరుగులు బాది నాటౌట్​గా నిలిచాడు. ఇందులో 9 సిక్స్​లు, 5 ఫోర్లు ఉన్నాయి. ఈరోజు కూడా పాటీదార్​ నుంచి అలాంటి విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్ వస్తుందని ఏబీడీ ఆశిస్తున్నాడు.

100 శాతం వాళ్లే ఫేవరెట్!
మరో మాజీ ప్లేయర్ క్రిష్ణమాచారి శ్రీకాంత్ కూడా ఈ ఫైనల్​పై తన అభిప్రాయం షేర్ చేసుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్​లో 100 శాతం ఆర్సీబీనే ఫేవరెట్ అని అన్నాడు. అయితే 170 పరుగులలోపే ఆర్సీబీని కట్టడి చేయగలిగితేనే గుజరాత్​కు అవకాశం ఉంటుందని అన్నాడు. 'ఈ మ్యాచ్​లో విన్నింగ్ పర్సంటేజ్ 65-35 ఉంటుంది. అందులోనూ ఆర్సీబీనే 100 శాతం ఫేవరెట్. ఏదేమైనా, ఇది వన్​సైడ్ మ్యాచ్‌గానే ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నాను. అంతేకానీ ఇది 100 శాతం హోరాహోరీగా సాగే మ్యాచ్‌ కాదు. అయితే గుజరాత్ గెలవాలంటే మాత్రం వాళ్లు ఆర్సీబీని 160- 170 పరుగుల మధ్యలోనే కట్టడి చేయాలి. లేదంటే వాళ్లకు అవకాశం లేదు' అని తన యూట్యూబ్ ఛానెల్​లో మాట్లాడుతూ క్రిస్ శ్రీకాంత్ అన్నాడు.

గీత దాటితే వాళ్లకు దబిడి దిబిడే!
అలాగే పాటీదార్ ఈ మ్యాచ్​లో గీత దాటితే మాత్రం గుజరాత్ స్పిన్నర్లను చిత్తు చేస్తాడని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశాడు. 'షార్ట్ బంతులతో అతడిని బుట్టలో వేసుకోవడమే గుజరాత్​కు ఉన్న ఏకైక అవకాశం. అది కూడా అతడు బ్యాటింగ్​కు వచ్చిన ప్రారంభంలోనే జరగాలి. అంటే తొలి 20 బంతులు ఎదుర్కొనేలోపే ఔట్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. ఒకవేళ ఆ దశను దాటితే మాత్రం ఈ స్ట్రాటజీ కూడా పనిచేయదు. గుజరాత్ స్పిన్నర్లను చిత్తు చేస్తాడు'

'ఒకవేళ రబాడా, సిరాజ్‌ ఆరంభంలోనే వికెట్లు తీయలేని పరిస్థితుల్లో పాటీదార్​కు , రషీద్ ఖాన్ బౌలింగ్ చేయాల్సి వస్తే మాత్రం విధ్వంసమే. రషీద్ బౌలింగ్​లో పాటీదార్ మైదానం నలుమూలలా బంతిని బాదేస్తాడు. అందుకే పాటిదార్‌ను ఎదుర్కోవడానికి రషీద్ కంటే ప్రసిద్ కృష్ణ బెస్ట్ ఛాయిస్ కావొచ్చు. కానీ ఈ సీజన్‌లో ప్రసిద్ధ్ ఫామ్‌లో లేడు. అతడి నుంచి ఆకట్టుకునే ప్రదర్శన రాలేదు. అడపాదడపా మాత్రమే పడగొట్టాడు' అని శ్రీకాంత్ వ్యాఖ్యానించాడు.

