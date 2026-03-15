రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన పాకిస్థాన్ మాజీ కెప్టెన్ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్
అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు గుడ్ బై చెప్పేసిన సర్ఫరాజ్- ఈ మాజీ కెప్టెన్ పేరిట అరుదైన రికార్డు
Published : March 15, 2026 at 4:57 PM IST
Sarfaraz Ahmed Retirement : పాకిస్థాన్ మాజీ కెప్టెన్ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేస్తున్నట్లు ఆదివారం ప్రకటించాడు. పాకిస్థాన్ జాతీయ జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించడం గొప్ప అవకాశంగా భావిస్తున్నట్లు సర్ఫరాజ్ పేర్కొన్నాడు. 2023లో పెర్త్ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో సర్ఫరాజ్ తన కెరీర్లో ఆఖరి ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్ ఆడాడు.
అయితే సర్ఫరాజ్ పేరిట పాకిస్థాన్ జట్టుకు రెండు ఐసీసీ ట్రోఫీలు అందించిన ఏకైక కెప్టెన్గా అరుదైన రికార్డు ఉంది. 'పాకిస్థాన్ జాతీయ జట్టుకు మూడు ఫార్మాట్లలోనూ కెప్టెన్గా వ్యవహరిస్తానని నేను కలలో కూడా ఊహించలేదు. అలాగే ఒక కెప్టెన్గా 2006 అండర్ 19 వరల్డ్కప్, 2017 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో టైటిళ్లు నెగ్గడం నా జీవితంలో ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే చిరస్మరణీయ సందర్భాలు' అని 38ఏళ్ల సర్ఫరాజ్ పేర్కొన్నాడు.
కాగా, సర్ఫరాజ్ కెప్టెన్సీలోనే 2006లో అండర్ 19, 2017 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో పాకిస్థాన్ ఛాంపియన్గా నిలిచింది. 2017 తర్వాత పాక్ ఇప్పటిదాకా ఒక్క ఐసీసీ ఈవెంట్లోనూ టైటిల్ నెగ్గలేదు. 2010లో సర్ఫరాజ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేశాడు. అతడి కెరీర్లో 54 టెస్టుల్లో 3031 పరుగులు, 117 వన్డేల్లో 2315 పరుగులు, 61 టీ20ల్లో 818 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో మొత్తం ఆరు (4 టెస్టు, 2 వన్డే) సెంచరీలు ఉన్నాయి.
కోచ్గా రీ ఎంట్రీ
గతేడాది పాక్ జట్టుకు తాత్కాలిక ప్రధాన కోచ్గా వ్యవహరించిన ఆల్రౌండర్ అజహర్ మహమూద్తో పీసీబీ కాంట్రాక్ట్ ముగిసింది. ప్రస్తుతం ఈ పోస్టు ఖాళీగా ఉంది. అయితే సర్ఫరాజ్ను పాకిస్థాన్ టెస్టు ఫార్మాట్కు కోచ్గా నియమిస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. కానీ దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.