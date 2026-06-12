విలియమ్సన్ సంచలన నిర్ణయం- రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన స్టార్ క్రికెటర్
న్యూజిలాండ్ మాజీ కెప్టెన్ కేన్ విలియమ్సన్ సంచలన నిర్ణయం- అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు వీడ్కోలు
Published : June 12, 2026 at 4:11 PM IST
Kane Williamson Retirment : న్యూజిలాండ్ మాజీ కెప్టెన్ కేన్ విలియమ్సన్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్కు ప్రకటించాడు. 2010లో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన విలియమ్సన్ జాతీయ జట్టులో కీలక ఆటగాడిగా ఎదిగాడు. బ్యాటర్గానే కాకుండా కెప్టెన్గానూ రాణిస్తూ న్యూజిలాండ్కు అనేక విజయాలు అందించాడు. 2021 వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ టైటిల్ను కివీస్ అతడి సారథ్యంలోనే నెగ్గింది. ఐపీఎల్లోనూ తనదైన ఆటతో ఆకట్టుకున్నాడు. పలు సీజన్లలో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరించాడు.
దాదాపు 16ఏళ్లు సాగిన సుదీర్ఘ కెరీర్లో అతడు 110 టెస్టులు ఆడాడు. ఇందులో 9515 పరుగులు చేశాడు. 175 వన్డేల్లో 7257 పరుగులు, 93 టీ20ల్లో 2575 రన్స్ చేశాడు. ఇందులో 33 టెస్టు, 15 వన్డే సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఇక ఐపీఎల్లో 79 మ్యాచ్లు ఆడిన విలియమ్సన్ 2128 పరుగులు చేశాడు.
An exceptional career, by the numbers. pic.twitter.com/52SZsQhY8q— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 12, 2026