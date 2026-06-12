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విలియమ్సన్ సంచలన నిర్ణయం- రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన స్టార్ క్రికెటర్

న్యూజిలాండ్ మాజీ కెప్టెన్ కేన్ విలియమ్సన్ సంచలన నిర్ణయం- అంతర్జాతీయ క్రికెట్​కు వీడ్కోలు

Kane Williamson Retirment
Kane Williamson Retirment (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 4:11 PM IST

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Kane Williamson Retirment : న్యూజిలాండ్ మాజీ కెప్టెన్ కేన్ విలియమ్సన్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్​కు రిటైర్మెంట్​కు ప్రకటించాడు. 2010లో ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన విలియమ్సన్ జాతీయ జట్టులో కీలక ఆటగాడిగా ఎదిగాడు. బ్యాటర్​గానే కాకుండా కెప్టెన్​గానూ రాణిస్తూ న్యూజిలాండ్​కు అనేక విజయాలు అందించాడు. 2021 వరల్డ్ ఛాంపియన్​షిప్ టైటిల్​ను కివీస్ అతడి సారథ్యంలోనే నెగ్గింది. ఐపీఎల్​లోనూ తనదైన ఆటతో ఆకట్టుకున్నాడు. పలు సీజన్లలో సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్​ జట్టుకు కెప్టెన్​గా వ్యవహరించాడు.

దాదాపు 16ఏళ్లు సాగిన సుదీర్ఘ కెరీర్​లో అతడు 110 టెస్టులు ఆడాడు. ఇందులో 9515 పరుగులు చేశాడు. 175 వన్డేల్లో 7257 పరుగులు, 93 టీ20ల్లో 2575 రన్స్​ చేశాడు. ఇందులో 33 టెస్టు, 15 వన్డే సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఇక ఐపీఎల్​లో 79 మ్యాచ్​లు ఆడిన విలియమ్సన్ 2128 పరుగులు చేశాడు.

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KANE WILLIAMSON DEBUT
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