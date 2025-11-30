IPLకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన రస్సెల్- అయినా KKRతో జర్నీ కంటిన్యూ!

ETV Bharat / sports

అండ్రూ రస్సెల్ షాకింగ్ డెసిషన్- ఐపీఎల్​కు గుడ్ బై

November 30, 2025

Andre Russell IPL Retirement : కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ మాజీ ఆల్​ రౌండర్ అండ్రూ రస్సెల్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. మినీవేలానికి ముందు ఐపీఎల్​కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. ఈ మేరకు తన నిర్ణయాన్ని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకున్నాడు. 2012లో రస్సెల్ దిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరఫున ఐపీఎల్ అరంగేట్రం చేశాడు. ఆ తర్వాత ఏడాదే కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్​ జట్టుతో చేరాడు. అప్పట్నుంచి దాదాపు 12ఏళ్లపాటు కేకేఆర్ ఫ్రాంచైజీకే ఆడాడు.

మొత్తం 139 మ్యాచ్​ల్లో రస్సెల్ 174.18 స్టైక్ రేట్​తో 2651 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 12 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. కాగా, 2026 ఐపీఎల్ మినీ వేలానికి ముందు కేకేఆర్ రస్సెన్​ను రిలీజ్ చేసింది. ఇక తాజాగా అతడు ఐపీఎల్ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించేశాడు.

అయితే ఆటకు గుడ్​బై చెప్పినా, వచ్చే సీజన్​లో మళ్లీ కేకేఆర్ డగౌట్​లోనే కనిపించనున్నాడు. తనను కోల్​కతా ఫ్రాంచైజీ తమ సపోర్టింగ్ స్టాఫ్​లో నియమించినట్లు రస్సెల్​ వెల్లడించాడు. 'కొత్త అధ్యాయం, కానీ అదే ఎనర్జీ. ఎప్పటికీ కేకేఆరే' అని రాసుకొచ్చాడు.

