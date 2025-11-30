IPLకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన రస్సెల్- అయినా KKRతో జర్నీ కంటిన్యూ!
Published : November 30, 2025 at 12:43 PM IST
Andre Russell IPL Retirement : కోల్కతా నైట్రైడర్స్ మాజీ ఆల్ రౌండర్ అండ్రూ రస్సెల్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. మినీవేలానికి ముందు ఐపీఎల్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. ఈ మేరకు తన నిర్ణయాన్ని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకున్నాడు. 2012లో రస్సెల్ దిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరఫున ఐపీఎల్ అరంగేట్రం చేశాడు. ఆ తర్వాత ఏడాదే కోల్కతా నైట్రైడర్స్ జట్టుతో చేరాడు. అప్పట్నుంచి దాదాపు 12ఏళ్లపాటు కేకేఆర్ ఫ్రాంచైజీకే ఆడాడు.
మొత్తం 139 మ్యాచ్ల్లో రస్సెల్ 174.18 స్టైక్ రేట్తో 2651 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 12 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. కాగా, 2026 ఐపీఎల్ మినీ వేలానికి ముందు కేకేఆర్ రస్సెన్ను రిలీజ్ చేసింది. ఇక తాజాగా అతడు ఐపీఎల్ నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ప్రకటించేశాడు.
అయితే ఆటకు గుడ్బై చెప్పినా, వచ్చే సీజన్లో మళ్లీ కేకేఆర్ డగౌట్లోనే కనిపించనున్నాడు. తనను కోల్కతా ఫ్రాంచైజీ తమ సపోర్టింగ్ స్టాఫ్లో నియమించినట్లు రస్సెల్ వెల్లడించాడు. 'కొత్త అధ్యాయం, కానీ అదే ఎనర్జీ. ఎప్పటికీ కేకేఆరే' అని రాసుకొచ్చాడు.