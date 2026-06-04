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'ప్రపంచంలోనే సూపర్​స్టార్ అవుతాడు- కానీ అలా ఉంటేనే!'- వైభవ్​​పై లలిత్ మోదీ ప్రశంసలు!

ఐపీఎల్​ ఫౌండర్, మాజీ ఛైర్మన్ లలిత్ మోదీ తాజా ఇంటర్వ్యూ- ఈ క్యాష్ రిచ్ లీగ్​ గురంచి అనేక విషయాలు షేర్ చేసుకున్న లలిత్- ఇప్పుడు మనకు ఫారిన్ ప్లేయర్లు అవసరం లేదంటూ వ్యాఖ్య!

Lalith Modi On Vaibhav
Lalith Modi On Vaibhav (Soource : AP News, ANI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 4, 2026 at 10:20 AM IST

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Lalith Modi On Vaibhav Sooryavanshi : 2026 ఐపీఎల్ ముగిసినా 15ఏళ్ల కుర్రాడు వైభవ్ సూర్యవంశీ గురించి మాత్రం ఇంకా మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నారు. అతడు సృష్టించిన విధ్వంసం అలాంటిది మరి. ఈ సీజన్​లో వైభవ్ అరుదైన రికార్డులు బ్రేక్ చేయడమే కాకుండా కొత్తవి సైతం నెలకొల్పాడు. దీంతో అతడిపై ఐపీఎల్ మాజీ ఛైర్మన్ లలిత్ మోదీ తాజాగా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. వైభవ్ ఇలాగే ఆడితే అతడు బాలీవుడ్, హాలీవుడ్​ స్టార్ల కంటే ఎత్తుకు ఎదుగుతాడని అన్నారు. ఈ మేరకు రీసెంట్​గా జాతీయ మీడియా ఏఎన్ఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నాడు.

'వైభవ్ ఆట చూసిన తర్వాత నేను ఈ మాట చెబుతున్నా, అతడు ఓ అద్భుతం! అతను ఇదే క్రమశిక్షణతో కొనసాగితే ప్రపంచంలోనే అత్యంత స్టార్​డమ్ సంపాదిస్తాడు. ఏ హాలీవుడ్ లేదా బాలీవుడ్ స్టార్​ కంటే అయినా వైభవ్ ఎంతో ఎత్తుకు ఎదుగుతాడు. ఈ ప్రపంచంలోని మెస్సీ కంటే కూడా అతను గొప్పవాడవుతాడు. అతని బ్యాటింగ్ శైలిని, ఆ కుర్రాడిలో ఉన్న డేరింగ్​చూసిన తర్వాతే పూర్తి నమ్మకంతో నేను ఈ మాట చెబుతున్నాను. ఈ వయసులోనే అంతటి ఆత్మవిశ్వాసం ఉండడం నిజంగా ఓ మ్యాజిక్ !' అని లతిత్ మోదీ అన్నారు.

ఫారిన్ ప్లేయర్లు అవసరం లేదు!
ప్రస్తుతం ఐపీఎల్ అనేది పూర్తిగా అభిమానుల సొంతం అని లలిత్ అన్నారు. అలాగే సూర్యవంశీ లాంటి అనేకమంది టాలెంటెడ్ ఆటగాళ్లు ఐపీఎల్​తోనే ప్రపంచానికి పరిచయం అయ్యారని చెప్పారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో పాత విధానాలు, ఆలోచనా ​ధోరణిని మార్చేసిన ఘనత ఐపీఎల్​కే దక్కుతుందని అన్నారు. 'ఐపీఎల్ ప్రారంభానికి ముందు టీమ్ఇండియా బెంచ్‌పై 20 మంది ఆటగాళ్లు ఉండేవారు. వాళ్లు 15 ఏళ్లపాటు అక్కడే కూర్చుండిపోయేవారు. కానీ ఈ రోజుల్లో ఐపీఎల్​తో ఎందరో ప్రతిభావంతులు పుట్టుకొస్తున్నారు. వాళ్లు నేరుగా జట్టులో స్థానం దక్కించుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం మన దేశంలో అనేకమంది అత్యుత్తమ ప్రతిభ కలిగిన క్రికెటర్లు ఉన్నారు. అందుకే ఐపీఎల్​లో మనకు ఫారిన్ ప్లేయర్ల అవసరం కూడా లేదు' అని లలిత్ పేర్కొన్నారు.

వైభవ్, విరాట్​లాంటి వల్లే వ్యూవర్​షిప్
గడిచిన 19ఏళ్లలో ఐపీఎల్​కు ప్రజాదరణ ఏటా పెరుగుతోంది. వ్యూవర్​షిప్, రేటింగ్స్ సీజన్- సీజన్​కూ పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. ఇందుకు ప్రధాన కారణం కూడా కొత్త ఆటగాళ్లు రావడమే అని లలిత్ అన్నారు. 'నిస్సందేహంగా ఐపీఎల్​ క్రికెట్ ఆటను మార్చేసింది. అందుకే ఈరోజు రేటింగ్స్​ చూస్తున్నారు. ఆ రేటింగ్స్​ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో నేను పట్టించుకోను. కానీ ప్రేక్షకులు ఇవాళ ఐపీఎల్ చూస్తున్నారంటే వాళ్లు సూర్యవంశీ కోసమో, విరాట్ కోహ్లీ కోసమో వస్తున్న వాళ్లే' అని వ్యాఖ్యానించారు.

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