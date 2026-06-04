'ప్రపంచంలోనే సూపర్స్టార్ అవుతాడు- కానీ అలా ఉంటేనే!'- వైభవ్పై లలిత్ మోదీ ప్రశంసలు!
ఐపీఎల్ ఫౌండర్, మాజీ ఛైర్మన్ లలిత్ మోదీ తాజా ఇంటర్వ్యూ- ఈ క్యాష్ రిచ్ లీగ్ గురంచి అనేక విషయాలు షేర్ చేసుకున్న లలిత్- ఇప్పుడు మనకు ఫారిన్ ప్లేయర్లు అవసరం లేదంటూ వ్యాఖ్య!
Published : June 4, 2026 at 10:20 AM IST
Lalith Modi On Vaibhav Sooryavanshi : 2026 ఐపీఎల్ ముగిసినా 15ఏళ్ల కుర్రాడు వైభవ్ సూర్యవంశీ గురించి మాత్రం ఇంకా మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నారు. అతడు సృష్టించిన విధ్వంసం అలాంటిది మరి. ఈ సీజన్లో వైభవ్ అరుదైన రికార్డులు బ్రేక్ చేయడమే కాకుండా కొత్తవి సైతం నెలకొల్పాడు. దీంతో అతడిపై ఐపీఎల్ మాజీ ఛైర్మన్ లలిత్ మోదీ తాజాగా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు. వైభవ్ ఇలాగే ఆడితే అతడు బాలీవుడ్, హాలీవుడ్ స్టార్ల కంటే ఎత్తుకు ఎదుగుతాడని అన్నారు. ఈ మేరకు రీసెంట్గా జాతీయ మీడియా ఏఎన్ఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నాడు.
'వైభవ్ ఆట చూసిన తర్వాత నేను ఈ మాట చెబుతున్నా, అతడు ఓ అద్భుతం! అతను ఇదే క్రమశిక్షణతో కొనసాగితే ప్రపంచంలోనే అత్యంత స్టార్డమ్ సంపాదిస్తాడు. ఏ హాలీవుడ్ లేదా బాలీవుడ్ స్టార్ కంటే అయినా వైభవ్ ఎంతో ఎత్తుకు ఎదుగుతాడు. ఈ ప్రపంచంలోని మెస్సీ కంటే కూడా అతను గొప్పవాడవుతాడు. అతని బ్యాటింగ్ శైలిని, ఆ కుర్రాడిలో ఉన్న డేరింగ్చూసిన తర్వాతే పూర్తి నమ్మకంతో నేను ఈ మాట చెబుతున్నాను. ఈ వయసులోనే అంతటి ఆత్మవిశ్వాసం ఉండడం నిజంగా ఓ మ్యాజిక్ !' అని లతిత్ మోదీ అన్నారు.
ఫారిన్ ప్లేయర్లు అవసరం లేదు!
ప్రస్తుతం ఐపీఎల్ అనేది పూర్తిగా అభిమానుల సొంతం అని లలిత్ అన్నారు. అలాగే సూర్యవంశీ లాంటి అనేకమంది టాలెంటెడ్ ఆటగాళ్లు ఐపీఎల్తోనే ప్రపంచానికి పరిచయం అయ్యారని చెప్పారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో పాత విధానాలు, ఆలోచనా ధోరణిని మార్చేసిన ఘనత ఐపీఎల్కే దక్కుతుందని అన్నారు. 'ఐపీఎల్ ప్రారంభానికి ముందు టీమ్ఇండియా బెంచ్పై 20 మంది ఆటగాళ్లు ఉండేవారు. వాళ్లు 15 ఏళ్లపాటు అక్కడే కూర్చుండిపోయేవారు. కానీ ఈ రోజుల్లో ఐపీఎల్తో ఎందరో ప్రతిభావంతులు పుట్టుకొస్తున్నారు. వాళ్లు నేరుగా జట్టులో స్థానం దక్కించుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం మన దేశంలో అనేకమంది అత్యుత్తమ ప్రతిభ కలిగిన క్రికెటర్లు ఉన్నారు. అందుకే ఐపీఎల్లో మనకు ఫారిన్ ప్లేయర్ల అవసరం కూడా లేదు' అని లలిత్ పేర్కొన్నారు.
#WATCH | On Indian cricketer Vaibhav Sooryavanshi, IPL founder and first chairman Lalit Modi says, " ... what a delight he is. he will be bigger than anybody on the planet. he will be bigger than any hollywood or bollywood star. he will be bigger than the messis of this world... i… pic.twitter.com/RhbcKyiUFw— ANI (@ANI) June 4, 2026
వైభవ్, విరాట్లాంటి వల్లే వ్యూవర్షిప్
గడిచిన 19ఏళ్లలో ఐపీఎల్కు ప్రజాదరణ ఏటా పెరుగుతోంది. వ్యూవర్షిప్, రేటింగ్స్ సీజన్- సీజన్కూ పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. ఇందుకు ప్రధాన కారణం కూడా కొత్త ఆటగాళ్లు రావడమే అని లలిత్ అన్నారు. 'నిస్సందేహంగా ఐపీఎల్ క్రికెట్ ఆటను మార్చేసింది. అందుకే ఈరోజు రేటింగ్స్ చూస్తున్నారు. ఆ రేటింగ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో నేను పట్టించుకోను. కానీ ప్రేక్షకులు ఇవాళ ఐపీఎల్ చూస్తున్నారంటే వాళ్లు సూర్యవంశీ కోసమో, విరాట్ కోహ్లీ కోసమో వస్తున్న వాళ్లే' అని వ్యాఖ్యానించారు.