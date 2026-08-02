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ఇండియా తరపున ఇప్పటికే ఆడా- మళ్లీ ఛాన్స్ వస్తే గొప్పగా భావిస్తా: భువి

జాతీయ జట్టులో స్టార్ పేసర్ భువనేశ్వర్​కు ఛాన్స్ ఇవ్వాలని చర్చ - తనకు అలాంటి ఆలోచనలు ఏమీ లేవని స్పష్టం చేసిన భువీ

Pacer Bhuvaneshwar Kumar
Pacer Bhuvaneshwar Kumar (Source: Eenadu)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 2, 2026 at 5:18 PM IST

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Bhuvaneshwar Kumar Comments : రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు స్టార్ పేసర్ భువనేశ్వర్ కుమార్ మళ్లీ నేషనల్ టీమ్​లో ఛాన్స్​ ఇవ్వాలని డిస్కషన్ నడుస్తోంది. కానీ స్టార్ బౌలర్ మాత్రం దీనిపై స్పందిస్తూ తనకు అలాంటి ఆలోచనలు ఏమీ లేవని స్పష్టం చేశాడు. ప్రస్తుతం తన లైఫ్ సాఫీగానే ఉందని వెల్లడించాడు. భువనేశ్వర్‌ చివరిసారిగా 2022లో భారత్ తరఫున ఆడాడు. ప్రెజెంట్ ఐపీఎల్‌తోపాటు దేశవాళీలోనే ఆడుతున్నాడు. ఇటీవల ముగిసిన సీజన్‌లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు వరుసగా రెండోసారి విజేతగా నిలవడంలో భువనేశ్వర్ కీ రోల్ పోషించాడు.

మళ్లీ అవకాశం వస్తే గొప్పగా భావిస్తా - భువనేశ్వర్
'నేను ఇప్పటికే ఇండియా జట్టుకు ఆడాను. ఇంకా స్పెషల్​గా సాధించాల్సింది ఏమీ లేదు. మళ్లీ అవకాశం వస్తే గొప్పగా భావిస్తాను. అయితే, ఆ అనుభవం ఇప్పటికే ఉంది. ఆటపై ఉన్న ప్రేమే నన్ను నడిపిస్తుంది. క్రమశిక్షణతో ఎలా ఉండాలో నాకు తెలుసు. ప్రస్తుతం ఐపీఎల్‌లో ఆడుతున్నాను. అలాగే దేశవాళీలోనూ బరిలోకి దిగుతున్నాను. గతంలో యూపీ టీ20 లీగ్‌ ఆడాను. ఇప్పుడు నేను చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నాను. అందుకు నా కుటుంబసభ్యులకు ఆ క్రెడిట్ అంతా దక్కుతుంది. మళ్లీ నేషనల్ టీమ్​కు వెళ్తే పరిస్థితి ఏంటని ఇప్పటి వరకు చర్చించుకోలేదు. ఎందుకు ఎంపిక కాలేదు. నేనేం పొరపాటు చేశాననే విషయాలపై మాట్లాడుకోలేదు. దీనిపై నాకు ఎలాంటి విచారం కూడా లేదు' అని భువనేశ్వర్ కుమార్ తెలిపాడు.

మంచి అవకాశాలను కల్పిస్తోన్న ఐపీఎల్‌
భారత్​లో యంగ్ బౌలర్లు, బ్యాటర్లకు ఐపీఎల్‌ మంచి అవకాశాలను కల్పిస్తోందని భువనేశ్వర్ అన్నాడు. అలాంటి మేటి ఆటగాళ్లను గుర్తించి వారికి అండగా నిలుస్తోందని గుర్తు చేశాడు. ఇలా ఎంతో మంది నైపుణ్యం ఉన్న పేసర్లను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చిందన్నాడు. ఆటలో పిచ్‌లు స్పిన్‌కు సహకరిస్తుండటం ఎప్పట్నుంచో వస్తోందని వివరించాడు. ఓవర్సీస్‌ పిచ్‌లు పేస్‌కు అనుకూలంగా ఉంటాయన్నాడు. విదేశాల్లో భారత్‌ మెరుగైన ప్రదర్శన చేయడం వెనుక విరాట్ కోహ్లీ, రవిశాస్త్రి పాత్ర కీలకంగా నిలుస్తుందని పేర్కొన్నాడు. అంతేకాకుండా టెస్టుల్లో గొప్ప విజయాలను నమోదు చేశామని భువనేశ్వర్ కుమార్ తెలిపాడు.

ఇక మాజీ క్రికెటర్ ప్రవీణ్‌ కుమార్ గురించి భువనేశ్వర్ ప్రస్తావించాడు. ప్రవీణ్ కుమార్, తానూ ఒకే అకాడమీ నుంచి వచ్చామని వివరించాడు. తాను అక్కడ జాయిన్ అయ్యేటప్పటికే ప్రవీణ్‌ స్టేట్ స్థాయి క్రికెట్ ఆడుతున్నాడని చెప్పాడు. నేను రాష్ట్రస్థాయికి వచ్చేటప్పటికి అతడు టీమ్ ఇండియాలో సభ్యుడయ్యాడన్నాడు. ఇక తమ ఇద్దరి బౌలింగ్‌ శైలి దాదాపు ఒకేలా ఉంటుందని తెలిపాడు. అకాడమీలో ప్రవీణ్‌ను ప్రశ్నలు అడగాలంటే కాస్త సిగ్గుపడేవాడినన్నాడు. అందుకే అతడి బౌలింగ్‌ను ఎక్కువగా అబ్జర్వ్‌ చేసేవాడినని భువనేశ్వర్ పేర్కొన్నాడు. ఇప్పుడు అదంతా గుర్తు చేసుకుంటుంటే తాను చాలా లక్కీ అనిపిస్తుందని ఆనందం వ్యక్తం చేశాడు. యువ క్రికెటర్లకు ఆటపట్ల ప్రేమ ఉండాలని, అప్పుడే సక్సెస్ సాధించేందుకు ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుందని భువనేశ్వర్ సూచించాడు. 36 ఏళ్ల భువనేశ్వర్ భారత్ తరఫున చివరగా 2022లో ఆడాడు. ఇప్పున మళ్లీ ఇండియా టీమ్​పై ఆడటంపై చర్చ జరగ్గా దీనికి భువనేశ్వర్ స్పందించడం గమనార్హం.

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