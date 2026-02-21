ప్రేయసి సోఫీని పెళ్లాడిన శిఖర్ ధావన్- గబ్బర్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్​ షురూ- ఫొటోలు వైరల్

ETV Bharat / sports

Shikhar Dhawan Sophie Shine
Shikhar Dhawan Sophie Shine (Source : Sophie Shine Insta Post)
Shikhar Dhawan Marriage : టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్ వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టాడు. తన ప్రేయసి ఐర్లాండ్​ నటి సోఫీ షైన్‌ను గబ్బర్ పెళ్లాడాడు. వీళ్ల వివాహం ఫిబ్రవరి 21న జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వేడుకకు క్రికెటర్ యుజ్వేంద్ర చాహల్ హాజరయ్యాడు. ధావన్ వివాహంలో సందడి చేశాడు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు అతడు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశాడు.

ఇందులో ధావన్- సోఫీ వెడ్డింగ్ ఔట్​ఫిట్​లో ఉన్నారు. ధావన్ వైట్ కలర్, గోల్డ్ కోటెడ్ షేర్వాణీ ధరించగా, సోఫీ లెహంగాలో మెరిసింది. ఈ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి. కొత్త జంటకు క్రికెటర్లు, సెలబ్రిటీలు, అభిమానులు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. అయితే కొన్ని రోజులుగా సోఫీతో ధావన్ డేటింగ్​లో ఉన్నారు. తొలుత ఈ విషయాన్ని సీక్రెట్​గా ఉంచినా, తర్వాత ఓపెన్​గా సోషల్ మీడియాలో అనౌన్స్ చేసేశారు. కాగా, గతనెల 12న వీళ్ల ఎంగేజ్మెంట్ జరిగింది.

గతంలో పెళ్లి- విడాకులు
కాగా, ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన బాక్సర్‌ ఆయేషా ముఖర్జీతో ధావన్ 2021లో విడాకులు తీసుకున్నాడు. ఈ ఇద్దరికీ ఒక కొడుకు (జొరావర్) ఉన్నాడు. అతడు ప్రస్తుతం ఆయేషాతోనే ఉంటున్నాడు. అయితే 2012లో ధావన్- ఆయేషా పెళ్లి జరిగింది. కానీ కొంతకాలానికి ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు రావడం వల్ల దూరంగా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే తన భార్య మానసికంగా వేధిస్తోందని ఆరోపిస్తూ ధావన్‌ దిల్లీలోని ఫ్యామిలీ కోర్టులో విడాకుల కోసం అప్లై చేసుకున్నాడు. కోర్టు వీళ్లకు 2024లో విడాకులు మంజూరు చేసింది. ఆ తర్వాతే సోఫీ షైన్‌ తో ధావన్ డేటింగ్ చేస్తున్నాడని వార్తలు వచ్చాయి.

ఇక శిఖర్ ధావన్ కెరీర్ విషయానికొస్తే, భారత్ తరఫున అతడు 34 టెస్టులు, 167 వన్డేలు, 68 టీ20ల్లో ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. వన్డేల్లో 6793 పరుగులు, టెస్టుల్లో 2315 పరుగులు సాధించాడు. వన్డేల్లో 17 సెంచరీలు, టెస్టుల్లో 7 సెంచరీలు సాధించిన ధావన్ స్టార్ ఓపెనర్‌గా గుర్తింపు పొందాడు. 2024 ఆగస్టులో అంతర్జాతీయ కెరీర్​కు గుడ్​ బై చెప్పేశాడు.

