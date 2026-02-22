ETV Bharat / sports

అభిషేక్ శర్మ హ్యాట్రిక్ డకౌట్లు- అదొక పాజిటివ్ సంకేతమన్న రవిశాస్త్రి

భారత ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ ఫామ్‌పై మాజీ కోచ్ రవిశాస్త్రి కీలక వ్యాఖ్యలు- అభి మూడు డకౌట్లు అవ్వడం పట్ల ఇతర జట్లు ఆందోళన చెందుతాయని కామెంట్స్

Ravi Shastri On Abhishek Sharma Ducks : టీ20 ప్రపంచకప్‌లో టీమ్ఇండియా నుంచి ప్రత్యర్థి జట్లకు అతి పెద్ద ముప్పు అభిషేక్‌ శర్మే అవుతాడని అందరూ భావించారు. అయితే ఈ భారత విధ్వంసకర ఓపెనర్ ఈ టోర్నీ లీగ్ దశలో ఘోరంగా విఫలమయ్యాడు. ఆడిన మూడు మ్యాచ్‌ల్లోనూ ఖాతా తెరవకుండా వికెట్ సమర్పించుకున్నాడు. అయితే అభిషేక్ వరుసగా డకౌట్లు అవ్వడంపై భారత జట్టు మాజీ కోచ్ రవిశాస్త్రి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ఇంతకీ శాస్త్రి ఏమన్నాడంటే?

అదొక సానుకూల సంకేతం!
టీ20 వరల్డ్‌కప్ 2026లో సూపర్-8 చేరుకున్న జట్లు భారత స్టార్ ప్లేయర్ అభిషేక్ శర్మ వరుసగా మూడు డకౌట్లు అవ్వడంపై ఆందోళన చెందుతాయని అభిప్రాయపడ్డాడు. అలాగే అభిషేక్ మూడు డకౌట్లను తాను పాజిటివ్ (సానుకూల) సంకేతంగా పరిగణిస్తానని అన్నారు. ఆదివారం సూపర్-8లో భాగంగా సౌతాఫ్రికాతో టీమ్ఇండియా తలపడనుంది. ఈ హోరాహోరీ మ్యాచ్‌కు ముందు ఐసీసీ రివ్యూలో అభిషేక్ శర్మ ఫామ్‌పై రవిశాస్త్రి ఈ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశాడు.

"టీ20 టోర్నీ కీలక సమయానికి తన ఉత్తమ ప్రదర్శనను అభిషేక్ శర్మ సేవ్ చేసి ఉండొచ్చు. అభిషేక్ శర్మ వరుసగా మూడు డకౌట్లు అవ్వడాన్ని నేను సానుకూలంగా భావిస్తున్నాను. లీగ్ దశలో అభిషేక్ పరుగులు చేయలేదని కొన్ని జట్లు కొంత ఆందోళన చెందుతాయి. టీమ్‌ఇండియాకు సానుకూల విషయం ఏమిటంటే లీగ్‌ దశలో జరిగే ఒక్కొ మ్యాచ్‌లో ఎవరో ఒకరు రాణించారు. మొదటి మ్యాచ్‌లో సూర్యకుమార్ యాదవ్ అదరగొట్టాడు. ఆ తర్వాత ఇషాన్ కిషన్, ఇతర బ్యాటర్లు బాగా ఆడారు. తిలక్ వర్మ కూడా తన పాత్రను పోషించాడు. తిలక్ నుంచి అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇంకా రావాల్సి ఉందని భావిస్తున్నాను" అని రవిశాస్త్రి తెలిపాడు.

'ఏకైక సందిగ్ధత ఇదే'
సూపర్-8లో ఆదివారం తలపడనున్న సౌతాఫ్రికా, టీమ్ఇండియా జట్లు తమ అత్యుత్తమ ప్లేయింగ్ ఎలెవన్‌ని కలిగి ఉన్నాయని రవిశాస్త్రి పేర్కొన్నాడు. ఆదివారం ఇరు టీమ్‌ల తుది జట్లలో ఎటువంటి మార్పులు ఉండకపోవచ్చని అంచనా వేశాడు. కాగా, గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్‌లో నెదర్లాండ్స్‌తో ఆడినప్పుడు భారత్ జట్టు రెండు మార్పులు చేసింది. స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ స్థానంలో అర్ష్‌దీప్ సింగ్, అక్షర్ పటేల్‌కు ప్లేస్‌లో వాషింగ్టన్ సుందర్‌కు అవకాశం ఇచ్చింది. అయితే సౌతాఫ్రికా మ్యాచ్ సమయంలో టీమ్ఇండియా ఎదుర్కొనే ఏకైక సందిగ్ధత ప్లేయింగ్ ఎలెవన్‌లో అక్షర్‌ను ఆడించాలా? లేదా సుందర్‌ను ఆడించాలా? అనేదేనని రవిశాస్త్రి చెప్పుకొచ్చాడు.

"పిచ్‌పై మంచు పడినప్పుడు టీమ్ఇండియాకు అదనపు బౌలింగ్ ఆప్షన్లు అవసరం. శివమ్ దూబే, హార్దిక్ పాండ్య పూర్తి కోటా ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసినా, తిలక్ వర్మ ఒకటి లేదా రెండు ఓవర్లు వేసినా ఇంకా అదనంగా బౌలర్ల అవసరం అవుతుంది. అయితే సౌతాఫ్రికాతో మ్యాచ్‌ కోసం టీమ్ఇండియా జట్టులో పెద్ద మార్పులు ఉండకపోవచ్చు. నెదర్లాండ్స్‌తో ఆడిన జట్టే బలమైన జట్టు అని నేను భావిస్తున్నాను. సౌతాఫ్రికా టీమ్‌లో చాలా ఆత్మవిశ్వాసం ఉంది. వారు టీమ్ఇండియాకు మంచి పోటీ ఇస్తారు. 2024లో టీ20 ప్రపంచకప్ ఫైనల్‌లో ఇరుజట్లు పోటీ పడ్డాయి. ఇప్పుడు సూపర్-8లో ఇవే జట్లు తలపడుతుండడంతో ఈ మ్యాచ్ కోసం అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు" అని రవిశాస్త్రి పేర్కొన్నాడు.

కాగా, టీమ్ఇండియా విధ్వంసర ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ ఈ టీ20 వరల్డ్‌కప్‌ లీగ్ దశలో జరిగిన మ్యాచ్‌ల్లో తీవ్రంగా నిరాశపర్చాడు. అనారోగ్యం వల్ల నమీబియాతో మ్యాచ్‌లో ఆడలేకపోయిన అతడు, మిగతా మూడు మ్యాచ్‌ల్లోనూ అవసరం లేని దూకుడుతో వికెట్లు పారేసుకున్నాడు. కీలకమైన పాకిస్థాన్‌ పోరులోనే కాకుండా అమెరికా, నెదర్లాండ్స్‌ లాంటి చిన్న జట్లపైనా ఖాతా తెరవకుండా పెవిలియన్‌కు చేరుకున్నాడు. వరుసగా మూడు మ్యాచ్‌ల్లోనూ సున్నా పరుగులకే వెనుదిరిగాడు. ఆదివారం సఫారీ జట్టులో సూపర్-8 మ్యాచ్‌లోనైనా అభిషేక్ ఫామ్‌లోకి రావాలని ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు. కీలక మ్యాచ్‌లో అభిషేక్ బ్యాట్‌తో విధ్వంసాన్ని సృష్టించాలని ఆశిస్తున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

