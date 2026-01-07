'మిత్రమా, ముంబయి, దిల్లీ నుంచి వస్తేనే టీమ్ఇండియాలో ఛాన్స్'- ఉతప్ప సెన్సేషనల్ కామెంట్స్
భారత్- న్యూజిలాండ్ వన్డే సిరీస్- జట్టులో రుతురాజ్ గైక్వాడ్కు చోటు దక్కకపోవడంపై ఉతప్ప సంచనల వ్యాఖ్యలు
Published : January 7, 2026 at 2:28 PM IST
Robin Uthappa On Team India Selection : టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ రాబిన్ ఉతప్ప సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. భారత జట్టులో ముంబయి, దిల్లీ, పంజాబ్ నేపథ్యం ఉన్న క్రికెటర్లకే సుస్థిర స్థానం ఉంటుందని అన్నాడు. ఈ మేరకు తన యూట్యూబ్ ఛానల్ వేదికగా వ్యాఖ్యానించాడు. ఈ నెలలో న్యూజిలాండ్తో జరగనున్న వన్డే సిరీస్కు భారత జట్టును ఇటీవల బీసీసీఐ ప్రకటించింది. ఈ జట్టులో యంగ్ బ్యాటర్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్కు చోటు దక్కలేదు. దీంతో సెలక్టర్లపై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. తాజాగా దీనిపై ఉతప్ప కూడా స్పందించాడు.
గతేడాది డిసెంబర్లో సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన వన్డే సిరీస్ రెండో మ్యాచ్లో రుతురాజ్ సెంచరీతో ఆకట్టుకున్నాడు. దీంతో అతడికి న్యూజిలాండ్ సిరీస్లోనూ చోటు ఖాయమని అనుకున్నారంతా. కానీ, సెలక్టర్లు రుతురాజ్ను కివీస్ సిరీస్కు ఎంపిక చేయకపోవడం గమనార్హం. దీంతో సెలక్టర్లు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం తనను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసిందని ఉతప్ప వాపోయాడు.
'మిత్రమా, ఇది జీర్ణించుకోవడం చాలా కష్టం. అయినప్పటికీ హార్డ్ వర్క్చేయడం కొనసాగించాలి. భారత క్రికెట్లో ఉన్న సవాళ్లలో ఇది కూడా ఒకటి. ముఖ్యంగా ముంబయి, దిల్లీ, పంజాబ్ వంటి ప్రధాన క్రికెట్ కేంద్రాల నుంచి రాకపోతే, టీమ్ఇండియాలో తమ స్థానం సుస్థిరం చేసుకోవడానికి చాలా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. కానీ నిరుత్సాహ పడవద్దు. ఇంకా కఠినంగా శ్రమిస్తూ ముందుగు సాగిపోవాలి' అని రాబిన్ ఉతప్ప అన్నాడు. ఈ కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. దీనిపై ఒక్కొక్కరు ఒక్కోలా స్పందిస్తున్నారు.
అయితే రుతురాజ్ 2022లో వన్డే ఫార్మాట్లో అరంగేట్రం చేశాడు. గడిచిన మూడేళ్లలో అతడు 9 వన్డేల్లోనే ఆడాడు. ఇందులో 8 ఇన్నింగ్స్ల్లో బరిలోకి దిగాడు. 28.50 యావరేజ్తో 228 పరుగులు చేశాడు. అందులో ఒక సెంచరీ, ఒక హాఫ్ సెంచరీ ఉన్నాయి. అత్యధిక స్కోర్ 105 పరుగులు. అదీనూ ఇటీవల సౌతాఫ్రికా సిరీస్లో నమోదు చేశాడు. ఈ సిరీస్లో తొలి వన్డేలో 8 పరుగులు చేసిన రుతురాజ్, కానీ రెండో మ్యాచ్లో శతకంతో అదరగొట్టాడు. ఇక మూడో వన్డేలో అతడికి బ్యాటింగ్ చేసే అవకాశం రాలేదు.
కాగా, న్యూజిలాండ్ జట్టు ఈనెల 11 నుంచి భారత్లో పర్యటించనుంది. ఈ టూర్లో కివీస్ ఆతిథ్య భారత్తో 3 వన్డేలు, 5 టీ20లు ఆడాల్సి ఉంది. ఈ వన్డే సిరీస్కు భారత్ జట్టును బీసీసీఐ ఇటీవల ప్రకటించింది. శుభ్మన్ గిల్ నాయకత్వంలో ఈ సిరీస్లో భారత్ బరిలోకి దిగనుంది. శ్రేయస్ అయ్యర్ తిరిగి వన్డే జట్టులోకి వచ్చాడు. అయితే ఈ సిరీస్ ప్రారంభం అయ్యే నాటికి అతడు పూర్తి ఫిట్నెస్ సాధిస్తేనే బరిలోకి దిగుతాడు. అయితే వచ్చే నెలలో టీ20 వరల్డ్కప్ ఉన్న నేపథ్యంలో ఆల్ రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్య, జస్ప్రీత్ బుమ్రాకు ఈ సిరీస్కు విశ్రాంతినిచ్చారు.
భారత్- న్యూజిలాండ్ వన్డే సిరీస్ షెడ్యూల్
- మొదటి వన్డే - జనవరి 11 - వడోదర
- రెండో వన్డే - జనవరి 14 - రాజ్కోట్
- మూడో వన్డే - జనవరి 18 - ఇందౌర్
భారత్ వన్డే జట్టు: శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), శ్రేయస్ అయ్యర్ (వైస్ కెప్టెన్), వాషింగ్టన్ సుందర్, రవీంద్ర జడేజా, మహ్మద్ సిరాజ్, హర్షిత్ రాణా, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, కుల్దీప్ యాదవ్, రిషబ్ పంత్ (వికెట్ కీపర్), నితీశ్ కుమార్, అర్షదీప్ సింగ్, యశస్వీ జైస్వాల్
