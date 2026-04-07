'IPL వల్ల నేను నా కెరీర్ కోల్పోయాను'- కెవిన్ పీటర్సన్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్

IPL పై ఇంగ్లాండ్ మాజీ స్టార్ కెవిన్ పీటర్సన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు - లేదంటే 150 టెస్టులు ఆడేవాడినని వ్యాఖ్య!
Published : April 7, 2026 at 12:16 PM IST
Kevin Pietersen On IPL : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ఏ క్రికెటర్కైనా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో గుర్తింపును ఇస్తుంది. ఈ క్యాష్ రిచ్ లీగ్లో ఆడి తమ టాలెంట్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తే, అంతర్జాతీయ కెరీర్కు మార్గం సుగమం అవుతుందని భావిస్తుంటారు. కానీ ఇంగ్లాండ్ మాజీ క్రికెట్ కెవిన్ పీటర్సన్ మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా మాట్లాడాడు. ఐపీఎల్కు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఇందులో ఆడడం వల్లే తన అంతర్జాతీయ కెరీర్ నాశనం అయ్యిందని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. రీసెంట్గా ఓ యూట్యూబ్ ఛానెల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పీటర్సన్ ఈ మేరకు మాట్లాడాడు.
'ఇంగ్లాండ్ సెంట్రల్ కాంట్రక్ట్లు ఉన్న ఆటగాళ్లు ఐపీఎల్ ఆడేందుకు తొలుత ఇంగ్లాండ్ బోర్డు అనుమతించలేదు. ఈ విషయంలో నాకు- బోర్డుకు విభేదాలు వచ్చాయి. ఈ వ్యవహారం చాలా దూరం వెళ్లింది. బోర్డులో ప్రతీ మెంబర్ నన్ను వ్యతిరేకించారు. ఈసీబీ నన్ను టార్గెట్ చేసింది. ఇప్పుడు ఈ విషయంలో లోతుగా నేను వెళ్లదలుచుకోలేదు. కానీ ఐపీఎల్ ఆడే విషయంలో నేను అనేక త్యాగాలు చేశాను. చివరికి నా కెరీర్ను కూడా కోల్పోయాను'
'కెరీర్ చివరి దశ ఈ వివాదాలతోనే సరిపోయింది. నేను రిటైర్మెంట్ ఇచ్చే నాటికి నా వయసు 33ఏళ్లు. అప్పటికి నేను 104 టెస్టులు ఆడాను. కానీ నేను 150-160 టెస్టు మ్యాచ్లు ఆడాల్సింది. 12 నుంచి 13 వేల పరుగులు చేసి ఉండాల్సింది. అదే నేను సాధించాలనుకున్నది. అప్పుడు నేను చేసిన త్యాగ ఫలితం వల్లే, ఇప్పుడు అనేకమంది ఇంగ్లాండ్ ప్లేయర్లు ఐపీఎల్లో ఆడుతున్నారు. ఇటీవల బట్లర్ను ఇంటర్వ్యూ చేశాను. ఈ విషయంలో అతడు నాకు థాంక్స్ చెప్పాడు. నేను చేసిన త్యాగాల ఫలాలు ఇప్పుటి క్రికెటర్లు అందుకుంటున్నారు' అని పీటర్సన్ చెప్పాడు.
ఇదీ సంగతి!
ఐపీఎల్ ప్రారంభమైన 2008లో సెంట్రల్ కాంట్రక్ట్లో ఉన్న తమ ఆటగాళ్లు ఈ లీగ్లో పాల్గొనేందుకు ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు అనుమతి ఇవ్వలేదు. అయితే తరువాతి ఏడాది 2009లో తొలిసారి మూడు వారాలు పాల్గొనేందుకు ఈసీబీ అనుమతి ఇచ్చింది. ఆ సీజన్లో పీటర్సన్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టుకు ఆడాడు. అయితే అప్పుడు ఇంగ్లాండ్కు ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్లు ఉన్న సమయంలో పీటర్సన్ ఐపీఎల్కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం అతడికి ఈసీబీ మెంబర్లతో వివాదం తలెత్తింది.
అప్పట్లో ఇది చర్చనీయాంశంగా మారింది. వివాదం కాస్త ముదిరింది. దీంతో ఈ విషయంలో తాను టార్గెట్ చేశారని, తనను నిందించేందుకు 'ది టెలీగ్రాఫ్' మీడియాను వాడుకుందని పీటర్సన్ ఆరోపించాడు. అయితే ఇప్పుడు తాను ఎంతో సంతోషకరమైన, ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నానని పీటర్సన్ పేర్కొన్నాడు. అలాగే ఇప్పుడు ఇంగ్లాండ్ క్రికెటర్లు ఐపీఎల్లో ఆడేందుకు కారణం తానేనని ఈ ఇంటర్వ్యూలో ప్రస్తావించాడు.
IPL కెరీర్
కాగా, 2009లో పీటర్సన్ ఐపీఎల్లో అరంగేట్రం చేశాడు. ఈ లీగ్లో ఆర్సీబీ, దిల్లీ క్యాపిటల్స్, రైజింగ్ పుణె సూపర్ జెయింట్స్ జట్లకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. 36 మ్యాచ్ల్లో 1001 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 1 సెంచరీ, 4 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. బౌలింగ్లో 7 వికెట్లు కూడా పడగొట్టాడు. ఇక 2016 సీజన్ తర్వాత ఐపీఎల్కు గుడ్ బై చెప్పేశాడు.
ఇక ఇంటర్నేషనల్ కెరీర్ విషయానికొస్తే, పీటర్సన్ ఇంగ్లాండ్ జట్టులో కీలక ప్లేయర్గా ఎదిగాడు. అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ల్లో తమ జట్టుకు కెప్టెన్గానూ వ్యవహరించాడు. 104 టెస్టుల్లో 8181 పరుగులు చేశాడు. ఇక 136 వన్డేల్లో 4440 రన్స్, అలాగే 37 టీ20ల్లో 1176 పరుగులు నమోదు చేశాడు. ఓవరాల్గా ఇంటర్నేషనల్ కెరీర్లో 32 సెంచరీలు (23 టెస్టు, 9 వన్డే) సాధించాడు. ఇక పలు కారణాల వల్ల 2014లో అనూహ్యంగా కెరీర్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు.
