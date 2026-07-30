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ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డులో భారీ మార్పులు- కోచ్​గా సీఎస్కే మాజీ- కెప్టెన్​గా రూట్ రిటర్న్స్

ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ జట్టు నాయకత్వంలో కీలక మార్పు - టెస్టు ప్రధాన కోచ్‌గా న్యూజిలాండ్ మాజీ కెప్టెన్ స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్‌- కెప్టెన్​గా మళ్లీ రూట్

Stephen Fleming _ Joe Root
Stephen Fleming _ Joe Root (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 5:29 PM IST

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England Test Coach : ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ టెస్టు జట్టులో భారీ మార్పులు జరిగాయి. నాలుగేళ్లు కోచ్​గా ఉన్న బ్రెండన్ మెక్​కల్లమ్​, కెప్టెన్​గా పని చేసిన బెన్ స్టోక్స్ తమతమ బాధ్యతల నుంచి ఇటీవల​ తప్పుకున్నారు. దీంతో టెస్టు జట్టులో భారీ లోటు ఏర్పడింది. అయితే ఈ స్థానాలను ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు తక్కువ సమయంలోనే భర్తీ చేసింది. న్యూజిలాండ్ మాజీ కెప్టెన్ స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్‌ను టెస్టు ఫార్మాట్​కు హెడ్ కోచ్‌గా నియమించింది. ఇక సీనియర్ బ్యాటర్ జో రూట్‌ను రెండోసారి పూర్తిస్థాయి టెస్టు జట్టు కెప్టెన్‌గా నియమించింది. ఈ మేరకు తాజాగా ఎక్స్​లో పోస్టు చేసింది.

కేవలం టెస్టులకే
కాగా, తాజాగా నియమితులైన ఫ్లెమింగ్ కేవలం టెస్టులకే కోచ్​గా ఉంటాడు. వైట్​బాల్ (వన్డే, టీ20) ఫార్మాట్​లో మెక్​కల్లమ్​ కోచ్​గా కొనసాగుతాడు. కోచింగ్ కెరీర్​లో ఫ్లెమింగ్​కు అద్భుతమైన ట్రాక్ రికార్డు ఉంది. ఆయన ఇటీవల ఐపీఎల్​లో సక్సెస్​ఫుల్ ఫ్రాంచైజీ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌తో తన 18 ఏళ్ల అనుబంధాన్ని ముగించాడు. ఆయన మార్గదర్శకత్వంలో, సీఎస్కే 5 ఐపీఎల్ టైటిళ్లను గెలుచుకుంది. అలాగే ఫ్లెమింగ్ 2023లో సదరన్ బ్రేవ్స్‌ జట్టును 'ది హండ్రెడ్' ఫైనల్‌కు దాకా తీసుకెళ్లాడు.

టెస్టు జట్టుకు కోచ్​గా ఎంపికైన తర్వాత ఫ్లెమింగ్ కీలక ప్రకటన చేశాడు. ఇంగ్లాండ్ జట్టుతో కలిసేందుకు ఆత్రుతగా ఉన్నట్లు తెలిపాడు. 'ఇంగ్లాండ్ టెస్ట్ జట్టుకు ప్రధాన కోచ్‌గా ఉండటం చాలా గొప్ప గౌరవం, అదృష్టం. ఇది ప్రపంచ క్రికెట్‌లో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన కోచింగ్ పదవులలో ఒకటి. అలాంటి జట్టుకు కోచ్​గా ఎంపికైనందుకు సంతోషంగా ఉంది. బ్రెండన్ మెక్​కల్లమ్, బెన్ స్టోక్స్ వేసిన బలమైన పునాదిపై ఆటగాళ్లతో కలిసి పనిచేయడానికి దానిని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి నేను ఎదురుచూస్తున్నాను. మా లక్ష్యం ఇప్పుడు గెలవడమే కాదు, యువ ఆటగాళ్లు ప్రపంచ స్థాయి క్రికెటర్లుగా ఎదిగేలా జట్టుకు ఒక భవిష్యత్తును నిర్మించడం కూడా' అని ఫ్లెమింగ్ అన్నాడు.

కెప్టెన్​గా రెండో ఇన్నింగ్స్!
అలాగే సీనియర్ బ్యాటర్ రూట్ మరోసారి టెస్టు జట్టుకు రెగ్యులర్ కెప్టెన్​గా ఎంపికయ్యాడు. అతడు గతంలో 2017లో అలిస్టర్ కుక్ తర్వాత ఇంగ్లాండ్​కు పూర్తిస్థాయి టెస్టు కెప్టెన్ అయ్యాడు. 2022 దాకా ఈ బాధ్యతల్లో ఉన్నాడు. ఈ మధ్య కాలంలో రూట్ కెప్టెన్సీలో ఇంగ్లాండ్ 65 టెస్టులు ఆడింది. ఇందులో 27 మ్యాచ్​ల్లో గెలిచి, 27 ఓడిపోయింది. మరో 11 మ్యాచ్​లు డ్రా చేసుకుంది. ఇక 2022లో బెన్ స్టోక్స్ కెప్టెన్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించాడు. అయితే ఇటీవల న్యూజిలాండ్‌తో జరిగిన ఓవల్ టెస్ట్‌లో మేనేజ్మెంట్ రూల్స్ ఉల్లంఘన, దుష్ప్రవర్తన కారణంగా స్టోక్స్​పై వేటు పడింది. ఆ తర్వాత అతడు క్రికెట్​కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేశాడు. దీంతో రూట్ తిరిగి జట్టుకు కెప్టెన్‌గా నియమితుడయ్యాడు.

నా అదృష్టం
"రెండోసారి ఇంగ్లాండ్ పురుషుల టెస్టు జట్టుకు కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించడం గొప్ప గౌరవం, అదృష్టం. టెస్టు కెప్టెన్సీ కచ్చితంగా సవాలుతో కూడుకున్నది. కానీ అంతే ప్రతిఫలదాయకం కూడా. గత నెలలో బ్రెండన్ మెక్​కల్లమ్​తో కలిసి కెప్టెన్సీ చేయడం అద్భుతంగా అనిపించింది. ఇప్పుడు తర్వాతి తరం ఆటగాళ్లకు నాయకత్వం వహించడానికి ఉత్సాహంగా ఉన్నాను. స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్‌తో కలిసి పనిచేసే అవకాశం కూడా గొప్ప స్ఫూర్తిదాయకం. అతను చాలా కాలంగా తన నాయకత్వ లక్షణాలను, ఆటపై అవగాహనను ప్రదర్శించారు. మేమిద్దరం కలిసి ఒక బలమైన జట్టును నిర్మిస్తామని నమ్మకంగా ఉన్నాను" అని రూట్​ అన్నాడు.

తొలి ఛాలెంజ్
ఇంగ్లాండ్ సీనియర్ జట్టు వచ్చే నెలలో పాకిస్థాన్​తో టెస్టు సిరీస్ ఆడాల్సి ఉంది. పాకిస్థాన్ జట్టు ఇంగ్లాండ్​ పర్యటకు వెళ్లనుంది. ఈ టూర్​లో మూడు టెస్టు మ్యాచ్​లు ఉన్నాయి. అయితే ఈ సిరీస్​లో రూట్​ కెప్టెన్​గా వ్యవహరిస్తాడు. కానీ కోచ్​గా ఫ్లెమింగ్ మాత్రం ఉండడు. ఈ సిరీస్‌కు మార్కస్ ట్రెస్కోథిక్ తాత్కాలిక హెడ్ కోచ్‌గా ఉంటాడు. ఫ్లెమింగ్ వేసవి సీజన్ ముగింపులో ఇంగ్లాండ్‌కు చేరుకుని, డిసెంబర్‌లో దక్షిణాఫ్రికా పర్యటనకు ముందు జట్ట కోచ్​గా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తాడు.

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