'మిమ్మల్సి కొట్టాల్సిన టైమ్ వచ్చింది!'- పంజాబ్ యంగ్ ప్లేయర్లపై యువీ ఫైర్!
పంజాబ్ కింగ్స్ యువ ఆటగాళ్లపై యువరాజ్ సింగ్ ఆగ్రహం- సోషల్ మీడియా పోస్టుకు కామెంట్!
Published : May 25, 2026 at 6:17 PM IST
Yuvraj Singh On PBKS IPL 2026 : 2026 ఐపీఎల్ నుంచి పంజాబ్ కింగ్స్ అనూహ్య రీతిలో నిష్క్రమించింది. తొలి ఏడు మ్యాచ్ల్లో ఓటమి ఎరుగని ఆ జట్టు, సెకండ్ హాఫ్లో ఘోర ప్రదర్శనతో వరుసగా ఆరు మ్యాచ్ల్లో ఓడింది. ఎట్టకేలకు చివరి లీగ్ మ్యాచ్ నెగ్గినా ప్లేఆఫ్స్ చేరకుండానే ఇంటిబాట పట్టింది. దీంతో ఆ జట్టు వివాదాల్లో నిలిచింది. ప్లేయర్లపై, ఫ్రాంచైజీపై అనేక ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో లీగ్ స్టేజ్ ముగిసిన తర్వాత మాజీ క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్ పంజాబ్ యువ ఆటగాళ్లపై చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు వైరల్గా మారాయి. జట్టుకు చెందిన పలువురు ఆటగాళ్లను 'చెప్పులతో కొట్టే సమయం వచ్చింది' అని అన్నాడు. ఇంతకీ అతడు ఎందుకిలా అన్నాడంటే?
ఈ సీజన్లో పంజాబ్ తమ చివరి మ్యాచ్ లఖ్నవూతో ఆడింది. ఈ మ్యాచ్ అనంతరం పంజాబ్ కింగ్స్ ఆటగాడు హర్ప్రీత్ బ్రార్ తన సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ చేశాడు. ఆ పోస్ట్లో హర్ప్రీత్కు ఇరువైపులా బౌలర్ అర్ష్దీప్ సింగ్, ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ ప్రియాంశ్ ఆర్య కూడా కూర్చొని ఉన్నారు. ఈ పోస్టులో అతడు అర్ష్దీప్ సింగ్ను 'బ్లాగర్' అని, ప్రియాంశ్ ఆర్యను 'స్లాగర్' అని హర్ప్రీత్ సంబోధించాడు. ఈ పోస్ట్కు యువీ స్పందించాడు. "మీ అందరినీ చెప్పు దెబ్బలు కొట్టాల్సిన సమయం వచ్చింది" అని కామెంట్ రాసుకొచ్చాడు. దీంతో ఇది వైరల్గా మారింది.
అతడి శిక్షణలోనే!
వాస్తవానికి అర్ష్దీప్, అభిషేక్ శర్మ, ప్రియాంశ్ ఆర్య హర్ప్రీత్ బ్రార్లాంటి యువ క్రికెటర్లు యువరాజ్ను గురువుగా భావిస్తారు. వాళ్లకు యువీ శిక్షణ కూడా ఇచ్చాడు. ఈ సీజన్ ప్రారంభానికి ముందు కూడా యువరాజ్ సింగ్ పంజాబ్ జట్టుకు చెందిన ఈ ఆటగాళ్లకు శిక్షణ ఇచ్చాడు. ఈ కారణంగానే యువ ఆటగాళ్లు కూడా యువరాజ్ పట్ల ఎంతో గౌరవంగా ఉంటారు. అందుకే తన శిష్యులు చేసే తప్పుల పట్ల యువరాజ్ సింగ్ తరచుగా బహిరంగంగానే తన ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలోనే వాళ్లపై ఉన్న చనువుతో యువీ అలా అన్నాడన్నమాట!
Yuvaraj says “You guys deserve to be beaten by slippers now. It’s time!”— Gabbar (@GabbbarSingh) May 24, 2026
🤣 pic.twitter.com/UdsPNnh1og
పేలవ ప్రదర్శన!
వాస్తవానికి ఈ సీజన్లో అర్ష్దీప్ సింగ్పై పంజాబ్ భారీ అంచనాలు పెట్టుకుంది. కానీ అతడి నుంచి ఆశించిన స్థాయిలో ప్రదర్శన రాలేదు. మొత్తం 14 మ్యాచ్లలో అతడు 14 వికెట్లు మాత్రమే తీయగలిగాడు. పైగా 10.20 ఎకానమీ రేటుతో పరుగులు ఇచ్చాడు. మరోవైపు హర్ప్రీత్ బ్రార్కు కేవలం 2 మ్యాచ్ల్లోనే ఆడే అవకాశం వచ్చింది. ఆ రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ అతడు పెద్దగా ఆకట్టుకోలేదు. 2 వికెట్లు మాత్రమే తీయగలిగాడు. ప్రియాంశ్ ఆర్య వీళ్లిద్దరి కంటే కాస్త బెటర్గా ఆడాడు. అతడు ఈ సీజన్లో 13 మ్యాచ్ల్లో 364 పరుగులు సాధించాడు. స్ట్రైక్ రేట్ 200 ఉండడం విశేషం. కానీ, టోర్నమెంట్ చివరి దశకు వచ్చేసరికి అతడు కూడా ఫామ్ కోల్పోయాడు. ఇది పంజాబ్ను తీవ్రంగా దెబ్బతీసింది.
This team! 🥹🫶 pic.twitter.com/NwWVf5wm17— Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) May 25, 2026
సోషల్ మీడియా రీల్స్- కాంట్రవర్సీలో ప్లేయర్స్!
అయితే పేసర్ అర్ష్దీప్ సింగ్ తనకు ఖాళీ టైమ్ దొరికినప్పుడు ఇన్స్టా రీల్స్ చేస్తుంటాడు. డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో సరదా సంఘటనల్ని వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలోనే రీసెంట్గా ముంబయి ఇండియన్స్ ప్లేయర్ తిలక్ వర్మను 'అంధేరా' అనే పదంతో సంభోదించడం కాంట్రవర్సీ అయ్యింది. ఇక తాజాగా హర్ప్రీత్ పోస్టు పెట్టడంతో యూవీ స్పందించాడు. వాళ్లు ఆట కంటే ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాపై దృష్టి పెడుతున్నారన్న కోణంలో యువీ అంత ఘాటుగా స్పందించి ఉంటాడని నెటిజన్లు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు!
ముంబయి ఫ్లాప్ షో- హార్దిక్పై పోలార్డ్ షాకింగ్ కామెంట్స్- వచ్చే సీజన్ కెప్టెన్సీ మార్పుపై ఏమన్నాడంటే?
IPL ప్లేఆఫ్స్ ఫైట్ : నాలుగు జట్లు- ఒక్క టైటిల్- మ్యాచ్ల కంప్లీట్ షెడ్యూల్ ఇదే!