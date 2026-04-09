'6 నెలలకు మించి బతకలేనన్నారు!'- క్యాన్సర్ గురించి షాకింగ్ విషయాలు బయటపెట్టిన యువరాజ్

క్యాన్సర్​కు గురైన రోజులను గుర్తుచేసుకున్న యువరాజ్ సింగ్- డాక్టర్ మాటలు విని ఆలోచనలో పడ్డట్లు వెల్లడి!

Yuvraj Singh In 2011 WC (Source : Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 9, 2026 at 6:58 PM IST

Yuvraj Singh Cancer : భారత క్రికెట్​లో మాజీ క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్ ఒక ఫైటర్.​ భయంకరమైన క్యాన్సర్ వ్యాధితో పోరాడుతూనే 2011 వన్డే వరల్డ్​కప్​లో భారత్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఆ టోర్నీలో మ్యాచ్ మ్యాచ్​కూ యువీ ఆరోగ్యం తీవ్రంగా దెబ్బతింది. రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ అనారోగ్యానికి గురయ్యాడు. అయినప్పటికీ భారత్​ కోసం ఆడి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్​'గా నిలిచాడు. అవి యువీ జీవితంలో అత్యంత క్లిష్టమైన రోజులు. అయితే ఆ పరిస్థితులను యువీ తాజాగా గుర్తుచేసుకున్నాడు. తనకు క్యాన్సర్ ఉందని ఎలా గుర్తించాడో వివరంగా చెప్పాడు. ఈ మేరకు మాజీ క్రికెటర్ మైఖేల్ వాన్‌తో జరిగిన ఓ పాడ్​కాస్ట్​లో మాట్లాడాడు.

గంగూలి రిటైర్మెంట్​తో జట్టులో ఖాళీ!
మాజీ క్రికెటర్ సౌరభ్ గంగూలీ రిటైర్మెంట్ తర్వాత భారత్ తరపున టెస్టులు ఆడాలని ఆశించినట్లు యువరాజ్ తెలిపాడు. అప్పటికే టెస్టుల్లో యువీ అరంగేట్రం చేసినప్పటికీ జట్టులో సుస్థిర స్థానం కోసం చాలా ఏళ్లు ఎదురుచూశాడు. అలాంటి సమయంలో తనకు వెస్టిండీస్-ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో అవకాశం వచ్చింది. దీంతో ఆ అవకాశాన్ని ఏ పరిస్థితుల్లోనూ వదులుకోకూడదని నిర్ణయించుకున్నట్లు చెప్పాడు. అయితే వరల్డ్​కప్ టోర్నీ ముగిసిన తర్వాత పరిస్థితి విషమించిందని, సరిగ్గా అప్పుడే తన క్యాన్సర్ పరిస్థితి గురించి డాక్టర్ నితేశ్ రోహత్గి వివరించారని అన్నాడు.

3 నుంచి 6 నెలలే!
'మన కెరీర్​ ఉన్నత శిఖరాల్లో ఉన్నప్పుడు ఒడుదొడుకులు ఎదురైతే భరించడం కష్టంగా ఉంటుంది. ఒక క్రీడాకారుడిగా, ఎప్పుడూ అనారోగ్యం గురించి ఆలోచించము. కానీ ప్రపంచకప్ ముగిసిన కొద్దికాలానికే పరిస్థితి విషమించింది. కాలక్రమేణా క్రికెట్ ఆడుతుండగానే నా ఆరోగ్యం క్షీణించడం మొదలైంది. అదే సమయంలో గంగూలీ రిటైర్మెంట్​తో నాకు జట్టులో స్థానం లభించింది. ఏది ఏమైనా ఆ ఛాన్స్​ వదులుకోవద్దని ఫిక్స్ అయ్యాను. అయితే అప్పుడే నా అనారోగ్యం గురించి మా డాక్టర్ నితేశ్ వివరించాడు'

'నా స్కానింగ్​లను పరిశీలించిన అతడు నా గుండె- ఊపిరితిత్తుల మధ్య ఒక కణితి ఉందని, నేను అలాగే క్రికెట్​లో కొనసాగితే గుండెపోటు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని చెప్పాడు. అంతేకాకుండా కీమోథెరపీ చికిత్స చేయించుకోకపోతే నేను మహా అయితే ఇంకో 3 నుంచి 6 నెలలే బతికే అవకాశం ఉందని అన్నాడు. దీంతో దీనిపై లోతుగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆ క్షణం నేను గ్రహించాను' అని యువరాజ్ చెప్పాడు. అలా తనకు క్యాన్సర్​ ఉందని గుర్తించినట్లు వివరించాడు.

కాగా, టెస్టుల్లో యువీ 2003లో అరంగేట్రం చేశాడు. కెరీర్​లో మొత్తం 40 టెస్టు మ్యాచ్​లు ఆడాడు. ఇందులో 1900 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 3 సెంచరీలు, 11 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. అలాగే బౌలింగ్​లో 9 వికెట్లు కూల్చాడు. ఇక 2012లో ఇంగ్లాండ్​తో తన కెరీర్​లో ఆఖరి టెస్టు మ్యాచ్ ఆడాడు. ఇందులో రెండు ఇన్నింగ్స్​ల్లో 32, 11 పరుగులు చేశాడు.

