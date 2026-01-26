'ఇప్పటికీ 12 బంతుల్లో 50 రన్స్ కొట్టలేకపోతున్నావు!'- అభిషేక్ను టీజ్ చేసిన యువరాజ్ సింగ్
మూడో టీ20లో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయిన అభిషేక్ శర్మ - 7 ఫోర్లు, 5 సిక్స్లతో విధ్వంసం- ట్వీట్ వేసిన యువరాజ్ సింగ్
Published : January 26, 2026 at 12:46 PM IST
Abhishek Sharma 50 : టీమ్ఇండియా యువ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ అత్యుత్తమ ఫామ్తో దూసుకుపోతున్నాడు. తాజాగా న్యూజిలాండ్తో మూడో టీ20లో అభిషేక్ ఆకాహమే హద్దుగా చెలరేగాడు. కేవలం 20 బంతుల్లోనే 68 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచిచాడు. అతడి విధ్వంసానికి ఇషాన్ కిషన్, సూర్యకుమార్ మెరుపులు తోడవ్వడంతో టీమ్ఇండియా 10 ఓవర్లలోనే 154 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. అయితే అభిషేక్ ఇన్నింగ్స్పై మాజీ క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్ స్పందించాడు. సోషల్ మీడియా ఎక్స్లో ఓ పోస్ట్ షేర్ చేశాడు.
మూడో బ్యాటర్గా రికార్డ్!
154 పరుగుల ఛేదనలో కివీస్ బౌలర్లను అభిషేక్ ఊచకోత కోశాడు. అతడి 68 పరుగుల ఇన్నింగ్స్లో బౌండరీలతోనే 58 పరుగులు వచ్చాయంటే ఏ రేంజ్లో రెచ్చిపోయాడో అర్థం చేసుకోచ్చు. ఈ క్రమంలోనే అభిషేక్ 14 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. తన అంతర్జాతీయ కెరీర్లో ఇదే అత్యంత వేగవంతమైన హాఫ్ సెంచరీ కావడం విశేషం. ఓవరాల్గా ఇంటర్నేషనల్ టీ20ల్లో ఇది మూడో ఫాస్టెస్ట్ ఫిఫ్టీ. టీమ్ఇండియా మాజీ స్టార్ యువీ పేరిట వేగవంతమైన అర్ధ శతకం రికార్డు ఉంది. 2007 టీ20 వరల్డ్కప్లో ఇంగ్లాండ్పై యువీ 12 బంతుల్లోనే 50 పరుగులు చేసి ఈ రికార్డు నెలకొల్పాడు.
అభిషేక్ను టీజ్ చేసిన యువీ!
టీ20ల్లో యువీ తర్వాత భారత్ తరఫున అభిషేక్దే ఫాస్టెస్ట్ ఫిఫ్టీ. ఈ క్రమంలో అభిషేక్ ఇన్నింగ్స్పై యువీ ట్వీట్ వేశాడు. ఇప్పటికీ తన రికార్డు (12 బంతుల్లో 50 రన్స్) రికార్డు బ్రేక్ చేయలేకపోతున్నావంటూ ఫన్నీగా టీజ్ చేశాడు. 'ఇప్పటికీ 12 బంతుల్లో 50 పరుగులు చేయలేకపోతున్నావు కదా? బాగా ఆడావు. ఇలాగే అద్భుతంగా కొనసాగించు!' అని పోస్ట్ చేశాడు. ఈ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. 'గురువు తన శిష్యుడిని టీజ్ చేస్తున్నాడు' అంటూ కామెంట్లు వస్తున్నాయి. అయితే క్రికెట్లో యువరాజ్ సింగ్ తన రోల్మోడల్ అని అభిషేక్ ఇప్పటికే పలు సందర్భాల్లో చెప్పాడు.
Still can’t get a 50 off 12 balls, can you? 🤪 Well played - keep going strong! 💪🏻 @OfficialAbhi04 #IndVSNz pic.twitter.com/6MQe1p6sx4— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) January 25, 2026
ఇంటర్నేషనల్ టీ20 క్రికెట్లో ఫాస్టెస్ట్ ఫిఫ్టీ (ఫుల్ మెంబర్ స్క్వాడ్)
- 12 బంతులు- యువరాజ్ సింగ్ vs ఇంగ్లాండ్, డర్బన్ 2007
- 13 బంతులు - జాన్ ఫ్రైలింక్ vs జింబాబ్వే, బులావాయో 2025
- 14 బంతులు - కోలిన్ మున్రో vs శ్రీలంక, ఆక్లాండ్ 2016
- 14 బంతులు - అభిషేక్ శర్మ vs న్యూజిలాండ్, గువాహటి 2026 *
- 15 బంతులు- క్వింటన్ డి కాక్ vs వెస్టిండీస్, సెంచూరియన్ 2023