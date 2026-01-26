ETV Bharat / sports

'ఇప్పటికీ 12 బంతుల్లో 50 రన్స్​ కొట్టలేకపోతున్నావు!'- అభిషేక్​ను టీజ్ చేసిన యువరాజ్ సింగ్

మూడో టీ20లో ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయిన అభిషేక్ శర్మ - 7 ఫోర్లు, 5 సిక్స్​లతో విధ్వంసం- ట్వీట్ వేసిన యువరాజ్ సింగ్

Abhishek Sharma
Abhishek Sharma (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 26, 2026 at 12:46 PM IST

Abhishek Sharma 50 : టీమ్ఇండియా యువ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ అత్యుత్తమ ఫామ్​తో దూసుకుపోతున్నాడు. తాజాగా న్యూజిలాండ్​తో మూడో టీ20లో అభిషేక్ ఆకాహమే హద్దుగా చెలరేగాడు. కేవలం 20 బంతుల్లోనే 68 పరుగులతో నాటౌట్​గా నిలిచిచాడు. అతడి విధ్వంసానికి ఇషాన్ కిషన్, సూర్యకుమార్ మెరుపులు తోడవ్వడంతో టీమ్ఇండియా 10 ఓవర్లలోనే 154 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. అయితే అభిషేక్ ఇన్నింగ్స్​పై మాజీ క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్ స్పందించాడు. సోషల్ మీడియా ఎక్స్​లో ఓ పోస్ట్ షేర్ చేశాడు.

మూడో బ్యాటర్​గా రికార్డ్!
154 పరుగుల ఛేదనలో కివీస్ బౌలర్లను అభిషేక్ ఊచకోత కోశాడు. అతడి 68 పరుగుల ఇన్నింగ్స్​లో బౌండరీలతోనే 58 పరుగులు వచ్చాయంటే ఏ రేంజ్​లో రెచ్చిపోయాడో అర్థం చేసుకోచ్చు. ఈ క్రమంలోనే అభిషేక్ 14 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. తన అంతర్జాతీయ కెరీర్​లో ఇదే అత్యంత వేగవంతమైన హాఫ్ సెంచరీ కావడం విశేషం. ఓవరాల్​గా ఇంటర్నేషనల్ టీ20ల్లో ఇది మూడో ఫాస్టెస్ట్ ఫిఫ్టీ. టీమ్ఇండియా మాజీ స్టార్ యువీ పేరిట వేగవంతమైన అర్ధ శతకం రికార్డు ఉంది. 2007 టీ20 వరల్డ్​కప్​లో ఇంగ్లాండ్​పై యువీ 12 బంతుల్లోనే 50 పరుగులు చేసి ఈ రికార్డు నెలకొల్పాడు.

అభిషేక్​ను టీజ్ చేసిన యువీ!
టీ20ల్లో యువీ తర్వాత భారత్​ తరఫున అభిషేక్​దే ఫాస్టెస్ట్ ఫిఫ్టీ. ఈ క్రమంలో అభిషేక్​ ఇన్నింగ్స్​పై యువీ ట్వీట్ వేశాడు. ఇప్పటికీ తన రికార్డు (12 బంతుల్లో 50 రన్స్) రికార్డు బ్రేక్ చేయలేకపోతున్నావంటూ ఫన్నీగా టీజ్​ చేశాడు. 'ఇప్పటికీ 12 బంతుల్లో 50 పరుగులు చేయలేకపోతున్నావు కదా? బాగా ఆడావు. ఇలాగే అద్భుతంగా కొనసాగించు!' అని పోస్ట్ చేశాడు. ఈ పోస్ట్​ సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. 'గురువు తన శిష్యుడిని టీజ్ చేస్తున్నాడు' అంటూ కామెంట్లు వస్తున్నాయి. అయితే క్రికెట్​లో యువరాజ్ సింగ్ తన రోల్​మోడల్ అని అభిషేక్ ఇప్పటికే పలు సందర్భాల్లో చెప్పాడు.

ఇంటర్నేషనల్ టీ20 క్రికెట్​లో ఫాస్టెస్ట్ ఫిఫ్టీ (ఫుల్​ మెంబర్ స్క్వాడ్​)

  • 12 బంతులు- యువరాజ్ సింగ్ vs ఇంగ్లాండ్, డర్బన్ 2007
  • 13 బంతులు - జాన్ ఫ్రైలింక్ vs జింబాబ్వే, బులావాయో 2025
  • 14 బంతులు - కోలిన్ మున్రో vs శ్రీలంక, ఆక్లాండ్ 2016
  • 14 బంతులు - అభిషేక్ శర్మ vs న్యూజిలాండ్, గువాహటి 2026 *
  • 15 బంతులు- క్వింటన్ డి కాక్ vs వెస్టిండీస్, సెంచూరియన్ 2023

