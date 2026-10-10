'అగార్కర్ వాళ్ల పట్ల అన్యాయంగా ప్రవర్తించాడు!'- మాజీ క్రికెటర్
మాజీ చీఫ్ సెలక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ తన పదవీకాలంలో సీనియర్లు రోహిత్, విరాట్ పట్ల వ్యవహరించిన తీరుపై మాజీ క్రికెటర్ వసీమ్ జాఫర్ మాట్లాడాడు. వాళ్లతో ఇంకాస్త మెరుగ్గా వ్యవహరించి ఉండాల్సిందని అభిప్రాయపడ్డాడు.
Published : October 10, 2026 at 4:56 PM IST
Virat Kohli Ajit Agarkar Relation : భారత స్టార్ విరాట్ కోహ్లీ టెస్టు రిటైర్మెంట్ నిర్ణయంపై ఏడాదిగా క్రీడావర్గాల్లో ఏదో ఒక చర్చ జరుగుతూనే ఉంది. ఫామ్, ఫిట్నెస్ పరంగా ఇంకా కొన్నేళ్లు ఆడే సత్తా ఉన్నప్పటికీ అతడు సుదీర్ఘ ఫార్మాట్ క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలకడంపై కచ్చితమైన కారణాలు ఏవీ తెలియదు. తాజాగా ఈ విషయంపై టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ వసిమ్ జాఫర్ కీలక కామెంట్స్ చేశాడు. భారత మాజీ చీఫ్ సెలెక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ కారణంగానే విరాట్ టెస్టులకు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చి ఉండవచ్చని అభిప్రాయపడ్డాడు.
తనను అలా ట్రీట్ చేయడం వల్లే!
2025 మే 12న విరాట్ టెస్టు క్రికెట్ నుంచి అకస్మాత్తుగా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. ఇంగ్లాండ్ సిరీస్కు సన్నద్దమవుతున్నాడనుకుంటున్న క్రమంలో, అతడు అలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటాడని ఎవరూ ఊహించలేదు. అయితే అప్పటికీ ఆ నాటికి విరాట్ ఫామ్, ఫిట్నెస్ దృష్యా ఇంకొన్నేళ్లు టెస్టుల్లో ఇంకొన్నేళ్లు కొనసాగి ఉండవచ్చని అన్నాడు. ఇంగ్లాండ్తో సిరీస్ కోసం విరాట్ అప్పటికే ప్రాక్టీస్ కూడా ప్రారంభించాడని జాఫర్ పేర్కొన్నాడు. కానీ, అప్పటి చీఫ్ సెలక్టర్ అగార్కర్ తన పట్ల వ్యవహరించిన తీరుకు విరాట్ అసంతృప్తిగా ఉండి ఉండవచ్చని అభిప్రాయపడ్డాడు. అంతటి మేటి బ్యాటర్ సడెన్గా రిటైర్ కావడానికి ఇదే కారణమై ఉండవచ్చని ఆయన అన్నాడు.
"తన పట్ల అగార్కర్ వ్యవహరించిన తీరుపై విరాట్ కొంచెం అసంతృప్తిగా ఉన్నట్లు అనిపించింది. విరాట్ లాంటి ఆటగాడు ప్రజలను మైదానానికి రప్పిస్తాడు. అతనికి అంతటి భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. అతడు కచ్చితంగా మరిన్ని టెస్టులు మ్యాచ్లు ఆడి ఉండవచ్చు. అయితే అతను ఇంగ్లాండ్ పర్యటన కోసం అప్పటికే సన్నద్ధమవుతున్నాడు. అది కూడా విరాట్ స్వయంగా చెప్పే వరకు మనకు తెలియదు. కానీ అంతలోనే ఆ నిర్ణయం" అని జాఫర్ అన్నాడు.
వాళ్లతో ఇంకాస్త మెరుగ్గా వ్యవహరించాల్సింది!
అయితే సీనియర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ పట్ల అగార్కర్ కాస్త మెరుగ్గా వ్యవహరించాల్సి ఉంటే బాగుండేదని జాఫర్ అన్నాడు. కొందరు ఆటగాళ్ల పట్ల అన్యాయంగా వ్యవహరించాడని ఆయన అభిప్రాయపడ్డాడు. భారత జట్టుకు ఐసీసీ టైటిళ్లు అందించిన వెంటనే రోహిత్ శర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ తమ కెప్టెన్సీ బాధ్యతలను కోల్పోవడం గురించి ప్రస్తావించాడు. అలాగే సర్ఫరాజ్ ఖాన్, మహ్మద్ షమీ, భువనేశ్వర్ కుమార్, అభిమన్యు ఈశ్వరన్ వంటి ఆటగాళ్ల విషయంలో అగార్కర్ వ్యవహరించిన తీరు సరిగా లేదని కూడా ఆయన పేర్కొన్నాడు. ఈ క్రమంలోనే అగార్కర్ పదవీకాలానికి 10కి 7 మార్కులు వేస్తున్నట్లు చెప్పాడు.
"వైట్ బాల్ క్రికెట్లో మనం చాలా బాగా రాణించాము. మనం రెండు ప్రపంచ కప్లు, ఆసియా కప్, ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీని గెలుచుకున్నాము. అందుకే నేను ఆయనకు 10కి 7 మార్కులు వేస్తాను. అయితే, కొంతమంది ఆటగాళ్ల విషయంలో ఆయన వ్యవహరించిన తీరు ఇంకా మెరుగ్గా ఉండాల్సింది అనేది నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం. టీ20 ప్రపంచ కప్ గెలిచిన తర్వాత సూర్యను పక్కన పెట్టారు. భువనేశ్వర్ ఎందుకు టీ20ల్లో ఆడడం లేదు? షమీ ఎక్కడ ఉన్నాడు? అలాగే సర్ఫరాజ్ విషయంలో జరిగిన పరిణామాలు, ఆకిబ్ నబీని ముందుగా ఎంపిక చేయకపోవడం, అభిమన్యు ఈశ్వరన్ విషయంలో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులే కనిపించాయి"
"కానీ, ఆయన సూటిగా మాట్లాడే వ్యక్తిగా, కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వెనుకాడని వ్యక్తిగా పేరు పొందాడు. అయితే విరాట్- రోహిత్ విషయంలో ఆయన వ్యవహరించిన తీరు, ఐపీఎల్ తర్వాత వెంటనే అయ్యర్కు కెప్టెన్సీ, ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ గెలిచిన తర్వాత రోహిత్ను కెప్టెన్సీ నుంచి తొలగించడం వంటివి మెరుగ్గా జరిగి ఉండాల్సిందని నాకు అనిపిస్తుంది" అని జాఫర్ తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో మాట్లాడుతూ పేర్కొన్నాడు. కాాగా, ఈ నెల 04తో అగార్కర్ పదవీకాలం ముగిసింది. ప్రస్తుతం ప్రజ్ఞాన్ ఓజా నేతృత్వంలో తాత్కాలిక సెలక్షన్ కమిటీ ఉంది.
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