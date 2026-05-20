'ఇప్పుడు ఆ చీటీ ఎక్కడ?'- LSG బౌలర్​ను ట్రోల్ చేసిన సునీల్ గావస్కర్

రాజస్థాన్​ రాయల్స్​తో మ్యాచ్​లో తేలిపోయిన ఆకాశ్ సింగ్- లఖ్​నవూ బౌలర్​పై సునీల్ గావస్కర్ విమర్శలు!

Published : May 20, 2026 at 11:27 AM IST

Sunil Gavaskar Trolls Akash Singh : గతమ్యాచ్​లో నోట్ సెలబ్రేషన్స్​తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్ బౌలర్ ఆకాశ్ సింగ్ తాజాగా రాజస్థాన్ రాయల్స్​పై తేలిపోయాడు. ఈ మ్యాచ్​లో మూడు ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసి 1 వికెట్ పడగొట్టి 57 పరుగులు ఇచ్చాడు. దీంతో అతడిపై మాజీ క్రికెటర్ సునీల్ గావస్కర్ విమర్శలు చేశాడు. ఆ చీటీ ఇప్పుడు ఎక్కడికి పోయిందంటూ ఫైర్ అయ్యాడు.

అయితే ఆకాశ్ ఇటీవల చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​తో మ్యాచ్​లో అదరగొట్టాడు. 3 వికెట్లు తీసి లఖ్​నవూ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈ క్రమంలో తొలి వికెట్ పడగొట్టిన తర్వాత జేబులో నుంచి చీటీ తీసి కెమెరాకు చూపించాడు. ఇలా నోట్ సంబరాలతో వైరల్ అయ్యాడు. ఇక తాజా మ్యాచ్​లోనూ ఫ్యాన్స్ అలాంటి ప్రదర్శనే ఆశించారు. కానీ, ఇక్కడ ఆకాశ్ బౌలింగ్ తేలిపోయింది. దారాళంగా పరుగులు ఇచ్చాడు. దీంతో కామెంటరీ బాక్స్​లో ఉన్న గావస్కర్ ఆకాశ్​పై విమర్శలు చేశాడు.

'ఇప్పుడు ఆ 'చిట్' (చీటీ) ఎక్కడ ఉంది?' ఆ చిట్ జేబులోనే ఉంది కదా? అని నేను అడుగుతున్నాను. ఒక ఓవర్‌లో ఆరు బంతులు ఉంటాయి. అందులో బహుశా ఒక్క బంతికి మాత్రమే వికెట్ దొరకవచ్చు. అతడు వేస్తున్న మిగిలిన ఐదు బంతులను బ్యాటర్లు బౌండరీలకు తరలిస్తున్నారు. అలా 17 బంతుల్లో ఆకాశ్ 48 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు" అని గావస్కర్ అన్నాడు.

ఆ పేపర్లను పక్కనపడేయండి!
ఐపీఎల్​లో యువ క్రికెటర్లు నోట్ సంబరాలు చేసుకోవడంపై మాజీలు స్పందించారు. ఇది క్రికెట్​లో ట్రెండ్ కాదని, ఆ చిటీలను బయట పడేయండి అంటూ సౌతాఫ్రికా మాజీ డెల్ స్టెయిన్ రీసెంట్​గా ఎక్స్​లో పోస్టు చేశాడు. 'ఆ కాగితాలను (చీటీలను) పక్కన పడేసే సమయం వచ్చింది. ఆ సెలబ్రేషన్ ఇప్పుడు ట్రెండింగ్‌లో లేదు. క్రికెట్​లో అది ట్రెండింగ్‌ కూడా కాదు' అని స్టెయిన్ పోస్ట్​లో రాసుకొచ్చాడు.

ఇవీ నోట్ సెలబ్రేషన్స్​
లఖ్​నవూ రీసెంట్​గా చెన్నైతో మ్యాచ్ ఆడింది. ఈ మ్యాచ్​లో ఆకాశ్ సింగ్ 3 వికెట్లతో రాణించాడు. దీంతో అతడు మైదానంలో నోట్ సంబరాలు చేసుకున్నాడు. అంటే తన జేబులో నుంచి చీటీ తీసి కెమెరాకు చూపించాడు. తాజా మ్యాచ్​లో విఫలం అవ్వడంతో గావస్కర్ విమర్శించాడు. అయితే ఇటీవల కాలంలో ఐపీఎల్​లో యంగ్ ప్లేయర్లు నోట్ సంబరాలు చేసుకోవడం కామన్​గా మారింది. గతేడాది సన్​రైజర్స్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ ఈ రకమైన సంబరాలు చేసుకోగా, ఈ సీజన్​లో చెన్నై బ్యాటర్ ఉర్విల్ పటేల్, ముంబయి బౌలర్ రఘు శర్మ అదే ఫాలో అయ్యాయి.

ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, కీలక పోరులో రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఘన విజయం సాధించింది. జైపుర్ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో 7 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. లఖ్​నవూ నిర్దేశించిన 221 పరుగుల లక్ష్యాన్ని రాజస్థాన్ 19.1 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ (93 పరుగులు, 38 బంతుల్లో), ధ్రువ్ జురెల్ (53 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో ఆకట్టుకున్నారు. లఖ్​నవూ బౌలర్లలో ఆకాశ్ సింగ్, మెహ్సిన్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన లఖ్‌నవూ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి 220 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ మిచెల్ మార్ష్‌ (96 పరుగులు) త్రుటిలో సెంచరీ మిస్ చేసుకున్నాడు.

