'ఇప్పుడు ఆ చీటీ ఎక్కడ?'- LSG బౌలర్ను ట్రోల్ చేసిన సునీల్ గావస్కర్
రాజస్థాన్ రాయల్స్తో మ్యాచ్లో తేలిపోయిన ఆకాశ్ సింగ్- లఖ్నవూ బౌలర్పై సునీల్ గావస్కర్ విమర్శలు!
Published : May 20, 2026 at 11:27 AM IST
Sunil Gavaskar Trolls Akash Singh : గతమ్యాచ్లో నోట్ సెలబ్రేషన్స్తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ బౌలర్ ఆకాశ్ సింగ్ తాజాగా రాజస్థాన్ రాయల్స్పై తేలిపోయాడు. ఈ మ్యాచ్లో మూడు ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసి 1 వికెట్ పడగొట్టి 57 పరుగులు ఇచ్చాడు. దీంతో అతడిపై మాజీ క్రికెటర్ సునీల్ గావస్కర్ విమర్శలు చేశాడు. ఆ చీటీ ఇప్పుడు ఎక్కడికి పోయిందంటూ ఫైర్ అయ్యాడు.
అయితే ఆకాశ్ ఇటీవల చెన్నై సూపర్ కింగ్స్తో మ్యాచ్లో అదరగొట్టాడు. 3 వికెట్లు తీసి లఖ్నవూ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈ క్రమంలో తొలి వికెట్ పడగొట్టిన తర్వాత జేబులో నుంచి చీటీ తీసి కెమెరాకు చూపించాడు. ఇలా నోట్ సంబరాలతో వైరల్ అయ్యాడు. ఇక తాజా మ్యాచ్లోనూ ఫ్యాన్స్ అలాంటి ప్రదర్శనే ఆశించారు. కానీ, ఇక్కడ ఆకాశ్ బౌలింగ్ తేలిపోయింది. దారాళంగా పరుగులు ఇచ్చాడు. దీంతో కామెంటరీ బాక్స్లో ఉన్న గావస్కర్ ఆకాశ్పై విమర్శలు చేశాడు.
'ఇప్పుడు ఆ 'చిట్' (చీటీ) ఎక్కడ ఉంది?' ఆ చిట్ జేబులోనే ఉంది కదా? అని నేను అడుగుతున్నాను. ఒక ఓవర్లో ఆరు బంతులు ఉంటాయి. అందులో బహుశా ఒక్క బంతికి మాత్రమే వికెట్ దొరకవచ్చు. అతడు వేస్తున్న మిగిలిన ఐదు బంతులను బ్యాటర్లు బౌండరీలకు తరలిస్తున్నారు. అలా 17 బంతుల్లో ఆకాశ్ 48 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు" అని గావస్కర్ అన్నాడు.
ఆ పేపర్లను పక్కనపడేయండి!
ఐపీఎల్లో యువ క్రికెటర్లు నోట్ సంబరాలు చేసుకోవడంపై మాజీలు స్పందించారు. ఇది క్రికెట్లో ట్రెండ్ కాదని, ఆ చిటీలను బయట పడేయండి అంటూ సౌతాఫ్రికా మాజీ డెల్ స్టెయిన్ రీసెంట్గా ఎక్స్లో పోస్టు చేశాడు. 'ఆ కాగితాలను (చీటీలను) పక్కన పడేసే సమయం వచ్చింది. ఆ సెలబ్రేషన్ ఇప్పుడు ట్రెండింగ్లో లేదు. క్రికెట్లో అది ట్రెండింగ్ కూడా కాదు' అని స్టెయిన్ పోస్ట్లో రాసుకొచ్చాడు.
ఇవీ నోట్ సెలబ్రేషన్స్
లఖ్నవూ రీసెంట్గా చెన్నైతో మ్యాచ్ ఆడింది. ఈ మ్యాచ్లో ఆకాశ్ సింగ్ 3 వికెట్లతో రాణించాడు. దీంతో అతడు మైదానంలో నోట్ సంబరాలు చేసుకున్నాడు. అంటే తన జేబులో నుంచి చీటీ తీసి కెమెరాకు చూపించాడు. తాజా మ్యాచ్లో విఫలం అవ్వడంతో గావస్కర్ విమర్శించాడు. అయితే ఇటీవల కాలంలో ఐపీఎల్లో యంగ్ ప్లేయర్లు నోట్ సంబరాలు చేసుకోవడం కామన్గా మారింది. గతేడాది సన్రైజర్స్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ ఈ రకమైన సంబరాలు చేసుకోగా, ఈ సీజన్లో చెన్నై బ్యాటర్ ఉర్విల్ పటేల్, ముంబయి బౌలర్ రఘు శర్మ అదే ఫాలో అయ్యాయి.
ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, కీలక పోరులో రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఘన విజయం సాధించింది. జైపుర్ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో 7 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. లఖ్నవూ నిర్దేశించిన 221 పరుగుల లక్ష్యాన్ని రాజస్థాన్ 19.1 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ (93 పరుగులు, 38 బంతుల్లో), ధ్రువ్ జురెల్ (53 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో ఆకట్టుకున్నారు. లఖ్నవూ బౌలర్లలో ఆకాశ్ సింగ్, మెహ్సిన్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన లఖ్నవూ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి 220 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ మిచెల్ మార్ష్ (96 పరుగులు) త్రుటిలో సెంచరీ మిస్ చేసుకున్నాడు.
