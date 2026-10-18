'పాండ్యకు ప్రత్యామ్నాయం వెతకడం ఆపండి- అలాంటోడు దొరకడు!'- టీమ్ఇండియాకు గావస్కర్ సలహా
టీమ్ఇండియా బౌలింగ్ విభాగంపై మాజీ క్రికెటర్ సునీల్ గావస్కర్ కీలక కామెంట్లు చేశాడు. జట్టుకు ఓ సలహా ఇచ్చాడు. అదేంటంటే?
Published : October 18, 2026 at 5:26 PM IST
Gavaskar On India Bowling : 2027 ఐసీసీ వన్డే ప్రపంచకప్ ప్రారంభానికి ఏడాది కన్నా తక్కువ సమయం మిగిలి ఉన్న తరుణంలో స్టార్ ఆల్ రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్య ఫిట్నెస్ భారత్కు ఆందోళనగా మారింది. 2026 ఐపీఎల్ నుంచి క్రికెట్కు దూరంగా ఉన్న హార్దిక్ ఫిట్నెస్ సమస్యల కారణంగా న్యూజిలాండ్ పర్యటనకు కూడా దూరమయ్యాడు. దీంతో వైట్ బాల్ క్రికెట్లో సరైన ఆల్రౌండర్ కోసం జట్టు యాజమాన్యం నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, సూర్యాంశ్ షెడ్గే వంటి ఆటగాళ్లను పరిశీలిస్తోంది.
కానీ పాండ్య స్థాయిలో వీళ్లు ప్రభావం చూపించకపోవడం మేనేజ్మెంట్ను నిరాశకు గురి చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో భారత మాజీ కెప్టెన్ సునీల్ గావస్కర్ కీలక కామెంట్స్ చేశాడు. హార్దిక్ పాండ్య స్థాయి ఆటగాడిని కనుగొనడం అత్యంత కష్టమని, కాబట్టి జట్టు యాజమాన్యం అతని స్థానంలో మరొకరి కోసం వెతకడం ఆపాలని ఆయన సూచించాడు. అందుకు బదులుగా తాను ఓ సలహా ఇచ్చాడు.
హార్దిక్ పాండ్యపై గావాస్కర్ కామెంట్స్
పాండ్య స్థానాన్ని ఎవరూ భర్తీ చేయలేరని, కాబట్టి భారత జట్టు యాజమాన్యం అతని స్థానంలో మరొకరిని వెతికే ప్రయత్నాలను ఆపాలని గావస్కర్ అభిప్రాయపడ్డాడు. హార్దిక్ను ప్రశంసిస్తూ, బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండింటిలోనూ అతడు జట్టుకు అందించే సహకారానికి మరెవరూ సాటిరారని పేర్కొన్నాడు. అందుకే పాండ్యకు ప్రత్యామ్నాయం వెతకడానికి బదులుగా తుది జట్టులో కనీసం నలుగురు స్పెషలిస్ట్ బౌలర్లను చేర్చుకోవాలని సలహా ఇచ్చాడు. అలాగే ఆల్-రౌండర్లను ఐదు, ఆరో బౌలింగ్ ఎంపికలుగా ఉపయోగించుకోవాలని అన్నాడు. ఈ మేరకు వెస్టిండీస్తో టీ20 సిరీస్ అనంతరం స్టార్ స్పోర్ట్స్కు ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో గావస్కర్ మాట్లాడాడు.
"మనం కొన్నిసార్లు హార్దిక్ పాండ్యకు ప్రత్యామ్నాయాన్ని కనుగొనడానికి చాలా ప్రయత్నిస్తాం. కానీ అతడి స్థానాన్ని ఎవరూ భర్తీ చేయలేరు. అతనిలాంటి ఆటగాడు మీకు దొరకకపోతే, విభిన్నంగా రాణించగల మరో ఆటగాడికి అవకాశం ఇవ్వండి. వెస్టిండీస్తో సిరీస్లో మన బౌలింగ్ ఎలా ఉందో చూసే అవకాశం దక్కలేదు. తొమ్మిది ఓవర్ల ఈ మ్యాచ్లో భారత బౌలర్లు ఎలా రాణిస్తారో చూడటం ఆసక్తికరంగా ఉండేది. జట్టులో కనీసం నలుగురు ప్రత్యేక బౌలర్లు ఉండాలని ఈ సిరీస్ ద్వారా అర్థమైంది. ఐదు, ఆరో స్థానాల్లో బ్యాటింగ్లో కూడా రాణించగల ఆల్రౌండర్లను తీసుకోవచ్చు. బ్యాటింగ్ లైనప్ను ఎనిమిదో స్థానం వరకు పొడగిస్తే మాత్రం ఆటోమెటిక్గా బౌలింగ్ బలహీనపడుతుంది. ఇలాంటి జట్టు కూర్పు గెలుపు అవకాశాలను దూరం చేస్తుంది" అని గావస్కర్ అన్నాడు.
Sunil Gavaskar on Hardik Pandya – He is irreplaceable, stop searching for a direct replacement Sunil Gavaskar said: "We sometimes get a little bit carried away with trying to find a replacement for Hardik Pandya. Hardik Pandya is irreplaceable. If you can't find somebody of his calibre, then go with somebody who will do a slightly different job. Naman Dhir is doing that job. He's bowling his overs well, and look at the way he batted in this game. The moment you go with batting up to number eight, you weaken your bowling, and that's where you get beaten."— Cricket Hub (@Anurag9793) October 18, 2026
అలాగే ఈ సిరీస్లో నమన్ ధీర్ ఎంపికను ఆయన ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించాడు. "నమన్ ధీర్ తన బాధ్యతను చక్కగా నిర్వర్తిస్తున్నాడు. అతను తన ఓవర్లను సమర్థవంతంగా బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు. ఇక ఆఖరి మ్యాచ్లో అతను బ్యాటింగ్ చేసిన తీరును అద్భుతం" అని అన్నాడు. కాగా, ముంబయి ఇండియన్స్ ఆల్ రౌండర్ నమన్ ధీర్ నాలుగు ఇన్నింగ్స్లలో 38 పరుగులు చేసి, ఐదు వికెట్లు పడగొట్టాడు. ముఖ్యంగా చివరి టీ20లో కేవలం 6 బంతుల్లోనే ఒక ఫోర్, మూడు సిక్సర్ల సాయంతో 24 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. అతని స్ట్రైక్ రేటు 400గా నమోదైంది.
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