'CSK స్ట్రాటజీ అర్థం కావడం లేదు- ఆ ఇద్దరికి అంత రేటు అనవసరం!'- చెన్నైపై మాజీ క్రికెటర్ ఫైర్
పంజాబ్తో చెన్నై ఓటమి- వరుసగా రెండో పరాజయం- తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన జట్టు మాజీ ఆటగాడు!
Published : April 4, 2026 at 4:04 PM IST
Badrinath slams CSK : 2026 ఐపీఎల్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వరుసగా రెండు మ్యాచ్ల్లో ఓడిపోవడాన్ని ఆ ఫ్రాంచైజీ అభిమానులు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. తాజాగా పంజాబ్తో మ్యాచ్ అనంతరం స్టేడియం బయటే జట్టు ఆట తీరుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా వేలంలో భారీ ధర దక్కించుకున్న కార్తిక్ శర్మ రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ తీవ్రంగా నిరాశపర్చాడు. దీనిపై తాజాగా చెన్నై మాజీ క్రికెటర్ సుబ్రమణ్యం బద్రినాథ్ స్పందించాడు. కార్తిక్ శర్మతోపాటు ప్రశాంత్ వీర్ను అధిక ధరకు కొనుగోలు చేశారని అన్నాడు.
అలాగే మ్యాచ్ల విషయంలో సీఎస్కే అనుసరిస్తున్న స్ట్రాటజీలపైన మండిపడ్డాడు. అసలు ఇలాంటి ఐడియాలు ఎవరిస్తున్నారో అంటూ ఫైర్ అయ్యాడు. ముఖ్యంగా కార్తిక్, ప్రశాంత్ వీర్పై పెట్టిన భారీ పెట్టుబడి గురించి ప్రస్తావించాడు. ఈ మేరకు పంజాబ్తో మ్యాచ్ అనంతరం తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో మాట్లాడుతూ యువ ఆటగాళ్ల ఎంపికపై సెన్సేషనల్ కామెంట్స్ చేశాడు.
సలహాలు ఎవరు ఇస్తున్నారు?
'అసలు కార్తిక్, ప్రశాంత్ను తీసుకోవాలని చెన్నైకి ఎవరు సలహా ఇచ్చారో తెలియదు. వాళ్లు పరుగులు సాధిస్తే నేను కచ్చితంగా ఆశ్చర్యపోతాను. ఒకవేళ వాళ్లిద్దరూ రన్స్ చేసినా అవి అదృష్టం కొద్దీ వచ్చినవే అనుకుంటా. ఈ ఇద్దరూ మంచి ఆటతీరుతో, నాణ్యమైన షాట్లు ఆడాతారని నాకైతే నమ్మకం లేదు. నా లెక్క ప్రకారం ఈ ఇద్దరికీ భారీ ధర పెట్టారు. ఇద్దరిపై చెరో రూ.14 కోట్లు వెచ్చించడం సీఎస్కే చేసిన పెద్ద తప్పు. ఒకవేళ ఈ సీజన్లో వాళ్లు అద్భుతంగా ఆడితే అందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకునే వాళ్లే.
'కానీ ఫెయిల్ అయితే మాత్రం వాళ్లను కొనుగోలు చేయడం అనేది అత్యంత భారీ తప్పిదం అని భావిస్తారు. వీళ్ల విషయంలో ఇప్పుడు అదే జరుగుతోంది. అర్షదీప్ సింగ్, బార్ట్లెట్ బౌలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు, వాళ్లకు ఏమాత్రం తోచడం లేదు. ప్రశాంత్ తన బ్యాట్ పైకి ఎత్తేలోపే బంతి అతని పక్కనుంచి దూసుకుపోయింది. నిజం చెప్పాలంటే, వాళ్లు తమ జీవితంలో ఇలాంటి బౌలింగ్ను ఎప్పుడూ ఎదుర్కోలేదు' అని బద్రినాథ్ అన్నాడు.
Skipper #RuturajGaikwad highlights a key takeaway from @ChennaiIPL's clash against @PunjabKingsIPL! 🗣️— Star Sports (@StarSportsIndia) April 3, 2026
ప్రశాంత్ వీర్ ఎందుకు?
అలాగే గత మ్యాచ్లో 43 పరుగులు బాదినప్పటికీ జెమీ ఓవర్టన్ను జట్టులోంచి తప్పించి పంజాబ్తో మ్యాచ్లో ప్రశాంత్ వీర్ను తీసుకోవడంపై మండిపపడ్డాడు. స్పిన్ ఆల్రౌండర్ అయిన ప్రశాంత్ను తీసుకున్నా, అతడితో ఒక్క ఓవర్ కూడా బౌలింగ్ చేయించలేదు. దీంతో సీఎస్కే స్ట్రాటజీపై ఫైర్ అయ్యాడు.
'ఎమ్ఎస్ ధోనీ ఒక పద్దతిలో ముందుకెళ్తాడు. కానీ ఈ మ్యాచ్లో చెన్నై ఇద్దరు ఓవర్సీస్ ప్లేయర్లతోనే బరిలోకి దిగింది. ముఖ్యంగా గత మ్యాచ్లో అద్భుతంగా రాణించిన ఓవర్టన్ను పక్కనపెట్టేసి స్పిన్ ఆల్రౌండర్ ప్రశాంత్ వీర్ను తీసుకున్నారు. ఓవర్టన్ బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండింట్లోనూ రాణించగలడు. అలాంటోడిని కాదని ప్రశాంత్ను ఆడించారు. మరి ప్రశాంత్కు బౌలింగ్ ఇచ్చారా? అంటే అదీ లేదు. ఇదేం స్ట్రాటజీ. అసలు అతడిని జట్టులోకి ఎందుకు తీసుకున్నారు. ప్రశాంత్ 20 బంతుల్లో 50 పరుగులు బాదుతాడని అనుకుంటున్నారా? మీ ప్లాన్స్ అర్థం చేసుకోవడం అసాధ్యం'
'అసలు వేలం ప్రక్రియనే సరిగ్గా జరగలేదు. కానీ, ఆ విషయం గురించి ఇప్పుడు బాధపడి ప్రయోజనం లేదు. కనీసం మీకు అందుబాటులో ఉన్న వనరులను సమర్థంగా ఉపయోగించుకొని సరైన వ్యూహాలను అమలు చేయండి. గత మ్యాచ్లో అద్భుతంగా రాణించిన ఓవర్టన్ను కూర్చోబెట్టారు. ప్రశాంత్ వీర్తో బౌలింగ్ కూడా చేయించలేదు. కనీసం 'ఇంపాక్ట్' ప్లేయర్గానైనా జట్టులోకి తీసుకునేందుకు వీలుగా అకీల్ హొసేన్ను 15 మంది సభ్యుల జట్టులో కూడా చేర్చలేదు. అసలు సీఎస్కే ఏం చేస్తోందో అర్థం చేసుకోవడం అసాధ్యం' అని చెన్నై స్ట్రాటజీలపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు.
కాగా, గతేడాది జరిగిన వేలంలో చెన్నై కార్తిక్ శర్మ, ప్రశాంత్ వీర్ను చెరో రూ.14.20 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగిన కార్తిక్ రెండు మ్యాచ్ల్లో చేసిన 19 పరుగులే. ఇక నిన్నటి మ్యాచ్లో ఆడిన ప్రశాంత్ ఏడు బంతులు ఎదుర్కొని 6 రన్స్ మాత్రమే చేశాడు.
