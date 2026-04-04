'CSK స్ట్రాటజీ అర్థం కావడం లేదు- ఆ ఇద్దరికి అంత రేటు అనవసరం!'- చెన్నైపై మాజీ క్రికెటర్ ఫైర్

పంజాబ్​తో చెన్నై ఓటమి- వరుసగా రెండో పరాజయం- తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన జట్టు మాజీ ఆటగాడు!

CSK IPL 2026 (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 4, 2026 at 4:04 PM IST

Badrinath slams CSK : 2026 ఐపీఎల్​లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వరుసగా రెండు మ్యాచ్​ల్లో ఓడిపోవడాన్ని ఆ ఫ్రాంచైజీ అభిమానులు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. తాజాగా పంజాబ్​తో మ్యాచ్ అనంతరం స్టేడియం బయటే జట్టు ఆట తీరుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా వేలంలో భారీ ధర దక్కించుకున్న కార్తిక్ శర్మ రెండు మ్యాచ్​ల్లోనూ తీవ్రంగా నిరాశపర్చాడు. దీనిపై తాజాగా చెన్నై మాజీ క్రికెటర్ సుబ్రమణ్యం బద్రినాథ్ స్పందించాడు. కార్తిక్ శర్మతోపాటు ప్రశాంత్ వీర్​ను అధిక ధరకు కొనుగోలు చేశారని అన్నాడు.

అలాగే మ్యాచ్​ల విషయంలో సీఎస్కే అనుసరిస్తున్న స్ట్రాటజీలపైన మండిపడ్డాడు. అసలు ఇలాంటి ఐడియాలు ఎవరిస్తున్నారో అంటూ ఫైర్ అయ్యాడు. ముఖ్యంగా కార్తిక్, ప్రశాంత్ వీర్​పై పెట్టిన భారీ పెట్టుబడి గురించి ప్రస్తావించాడు. ఈ మేరకు పంజాబ్​తో మ్యాచ్​ అనంతరం తన యూట్యూబ్ ఛానెల్​లో మాట్లాడుతూ యువ ఆటగాళ్ల ఎంపికపై సెన్సేషనల్ కామెంట్స్ చేశాడు.

సలహాలు ఎవరు ఇస్తున్నారు?
'అసలు కార్తిక్, ప్రశాంత్​ను తీసుకోవాలని చెన్నైకి ఎవరు సలహా ఇచ్చారో తెలియదు. వాళ్లు పరుగులు సాధిస్తే నేను కచ్చితంగా ఆశ్చర్యపోతాను. ఒకవేళ వాళ్లిద్దరూ రన్స్ చేసినా అవి అదృష్టం కొద్దీ వచ్చినవే అనుకుంటా. ఈ ఇద్దరూ మంచి ఆటతీరుతో, నాణ్యమైన షాట్లు ఆడాతారని నాకైతే నమ్మకం లేదు. నా లెక్క ప్రకారం ఈ ఇద్దరికీ భారీ ధర పెట్టారు. ఇద్దరిపై చెరో రూ.14 కోట్లు వెచ్చించడం సీఎస్కే చేసిన పెద్ద తప్పు. ఒకవేళ ఈ సీజన్​లో వాళ్లు అద్భుతంగా ఆడితే అందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకునే వాళ్లే.

'కానీ ఫెయిల్ అయితే మాత్రం వాళ్లను కొనుగోలు చేయడం అనేది అత్యంత భారీ తప్పిదం అని భావిస్తారు. వీళ్ల విషయంలో ఇప్పుడు అదే జరుగుతోంది. అర్షదీప్ సింగ్, బార్ట్‌లెట్ బౌలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు, వాళ్లకు ఏమాత్రం తోచడం లేదు. ప్రశాంత్ తన బ్యాట్‌ పైకి ఎత్తేలోపే బంతి అతని పక్కనుంచి దూసుకుపోయింది. నిజం చెప్పాలంటే, వాళ్లు తమ జీవితంలో ఇలాంటి బౌలింగ్‌ను ఎప్పుడూ ఎదుర్కోలేదు' అని బద్రినాథ్ అన్నాడు.

ప్రశాంత్ వీర్ ఎందుకు?
అలాగే గత మ్యాచ్​లో 43 పరుగులు బాదినప్పటికీ జెమీ ఓవర్టన్​ను జట్టులోంచి తప్పించి పంజాబ్​తో మ్యాచ్​లో ప్రశాంత్ వీర్​ను తీసుకోవడంపై మండిపపడ్డాడు. స్పిన్ ఆల్​రౌండర్ అయిన ప్రశాంత్​ను తీసుకున్నా, అతడితో ఒక్క ఓవర్ కూడా బౌలింగ్ చేయించలేదు. దీంతో సీఎస్కే స్ట్రాటజీపై ఫైర్ అయ్యాడు.

'ఎమ్​ఎస్ ధోనీ ఒక పద్దతిలో ముందుకెళ్తాడు. కానీ ఈ మ్యాచ్​లో చెన్నై ఇద్దరు ఓవర్సీస్ ప్లేయర్లతోనే బరిలోకి దిగింది. ముఖ్యంగా గత మ్యాచ్​లో అద్భుతంగా రాణించిన ఓవర్టన్​ను పక్కనపెట్టేసి స్పిన్ ఆల్​రౌండర్ ప్రశాంత్ వీర్​ను తీసుకున్నారు. ఓవర్టన్ బ్యాటింగ్​, బౌలింగ్​ రెండింట్లోనూ రాణించగలడు. అలాంటోడిని కాదని ప్రశాంత్​ను ఆడించారు. మరి ప్రశాంత్​కు బౌలింగ్​ ఇచ్చారా? అంటే అదీ లేదు. ఇదేం స్ట్రాటజీ. అసలు అతడిని జట్టులోకి ఎందుకు తీసుకున్నారు. ప్రశాంత్ 20 బంతుల్లో 50 పరుగులు బాదుతాడని అనుకుంటున్నారా? మీ ప్లాన్స్ అర్థం చేసుకోవడం అసాధ్యం'

'అసలు వేలం ప్రక్రియనే సరిగ్గా జరగలేదు. కానీ, ఆ విషయం గురించి ఇప్పుడు బాధపడి ప్రయోజనం లేదు. కనీసం మీకు అందుబాటులో ఉన్న వనరులను సమర్థంగా ఉపయోగించుకొని సరైన వ్యూహాలను అమలు చేయండి. గత మ్యాచ్‌లో అద్భుతంగా రాణించిన ఓవర్టన్‌ను కూర్చోబెట్టారు. ప్రశాంత్ వీర్‌తో బౌలింగ్ కూడా చేయించలేదు. కనీసం 'ఇంపాక్ట్' ప్లేయర్​గానైనా జట్టులోకి తీసుకునేందుకు వీలుగా అకీల్ హొసేన్‌ను 15 మంది సభ్యుల జట్టులో కూడా చేర్చలేదు. అసలు సీఎస్కే ఏం చేస్తోందో అర్థం చేసుకోవడం అసాధ్యం' అని చెన్నై స్ట్రాటజీలపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు.

కాగా, గతేడాది జరిగిన వేలంలో చెన్నై కార్తిక్ శర్మ, ప్రశాంత్​ వీర్​ను చెరో రూ.14.20 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. భారీ అంచనాలతో బరిలోకి దిగిన కార్తిక్ రెండు మ్యాచ్​ల్లో చేసిన 19 పరుగులే. ఇక నిన్నటి మ్యాచ్​లో ఆడిన ప్రశాంత్ ఏడు బంతులు ఎదుర్కొని 6 రన్స్​ మాత్రమే చేశాడు.

సీఎస్‌కే ఫ్యాన్స్​కు షాకింగ్ న్యూస్- ఐపీఎల్​కు రెండు వారాలపాటు ధోనీ దూరం

CSKకు మరో భారీ షాక్- విధ్వంసకర బ్యాటర్ దూరం!

