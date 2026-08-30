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బిగ్​బాస్ హోస్ట్​గా సౌరభ్ గంగూలీ - దాదా షో షురూ

బిగ్‌బాస్‌ హోస్ట్​గా టీమ్ఇండియా మాజీ కెప్టెన్ సౌరభ్ గంగూలీ- రేపట్నుంచే రెగ్యులర్ ఎపిసోడ్స్

Ganguly Bigg Boss 2026
బిగ్​బాస్ హోస్ట్​గా గంగూలీ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2026 at 6:59 PM IST

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Ganguly Bigg Boss 2026 : టీమ్ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ సౌరభ్‌ గంగూలీ ఇప్పుడు బుల్లితెర ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. అంటే మన మాజీ కెప్టెన్ ఆయన సిరీస్​ల్లోనో, సీరియల్స్​లోనో నటిస్తున్నాడనుకోకండి. గంగూలీ కనిపించేది వ్యాఖ్యాతగా. బెంగాలీ బిగ్​బాస్ రియాలిటీ షోకు ఆయన హోస్ట్​గా వ్యవహరించనున్నాడు. దాదాపు పదేళ్ల తర్వాత బెంగాళీ భాషలో బిగ్​బాస్ పునఃప్రారంభం అవుతోంది. ఈ క్రమంలో షో లో పాల్గొననున్న కంటెస్టెంట్లను కన్ఫర్మ్ చేస్తూ ఓ ప్రమోషనల్ వీడియో రిలీజ్ చేశారు.

మూడో సీజన్​కు గంగూలీ!
బెంగాళీ భాషలో బిగ్​బాస్ పదేళ్ల కిందటే ప్రారంభమైంది. మొదటి సీజన్‌కు మిథున్‌ చక్రవర్తి, రెండో సీజన్‌కు నటుడు జీత్‌ వ్యాఖ్యాతలుగా వ్యవహరించారు. అయితే పలు కారణాల వల్ల ఆ తర్వాత ఈ షో జరగలేదు. ఇప్పుడు మళ్లీ బిగ్​బాస్​ను బెంగాళీలో తీసుకొస్తున్నారు. ఈ మూడో సీజన్ బిగ్​బాస్​ ప్రోగ్రామ్ ఆగస్టు 30 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. దీనికి హోస్ట్​గా వ్యవహరిస్తూ గంగూలీ బెంగాళీ ఆడియెన్స్​ను అలరించనున్నారు.

అయితే ఇలాంటి షోకు హోస్ట్​గా చేయడానికి గల కారణాలను కూడా గంగూలీ వెల్లడించాడు.‘‘'బిగ్‌బాస్‌ ఒక డిఫరెంట్​ షో. అందరికీ దగ్గరైన ప్రోగ్రామ్, సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత బెంగాల్‌లో మళ్లీ మొదలు కానుంది. ఇంతకు ముందు వచ్చిన బిగ్‌బాస్‌ షో ఎపిసోడ్స్​ను ప్రతి రోజు చూసే సమయం ఉండేది కాదు. వీకెండ్‌ మాత్రం కచ్చితంగా చూసేవాడిని. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా సల్మాన్‌ఖాన్‌ హోస్ట్​గా ఎలా చేశారో బాగా పరిశీలించాను. ఈ షోను హోస్ట్ చేయడం నాకు కూడా ఆసక్తికరంగానే ఉంది' అని గంగూలీ అన్నాడు.

ఈ సీజన్​లో మొత్తం 15 మంది కంటెస్టెంట్​లను ఎంపిక చేశారు. వీరిని సినిమా, క్రీడలు, మ్యూజిక్‌, సోషల్‌ మీడియా ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్స్‌ వివిధ రంగాల్లో నుంచి సెలక్ట్ చేశారు. డిజైనర్ శ్యామ్ భట్ ఈ బిగ్​బాస్ హౌస్​ను 7000 చదరపు అడుగుల్లో సరికొత్తగా డిజైన్‌ చేశారు. ఇందులో 55 కెమెరాలు అమర్చారు. లోపల కంటెస్టెంట్​ల ప్రతి మూమెంట్‌ను కెమెరాలతో రికార్డు చేయనున్నారు. ఈరోజు (ఆగస్టు 30) రాత్రే ఈ బిగ్‌బాస్‌ సీజన్‌- 3 గ్రాండ్‌ ప్రీమియర్‌ వేడుక జరగనుంది. ఈ గ్రాండ్‌ ప్రీమియర్‌కు టీమ్‌ఇండియా మాజీ స్పిన్నర్ హర్భజన్‌సింగ్‌ కూడా విచ్చేసి సందడి చేసినట్లు ప్రోమోలో చూపించారు. ఇక రేపట్నుంచి నుంచి రెగ్యులర్‌ ఎపిసోడ్‌లు ఉంటాయి. ఓటీటీలో జియో హాట్‌స్టార్‌ వేదికగా 24x7 స్ట్రీమింగ్‌ అందుబాటులో ఉంటుంది.

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